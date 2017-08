Champions League, Playoffs, Rückspiele ZSKA Moskau – Young Boys 2:0 (1:0), HS: 1:0 Liverpool – Hoffenheim 4:2 (3:1), HS: 2:1 Steaua – Sporting 1:5 (1:1), HS: 0:0 Kopenhagen – Karabach 2:1 (1:0), HS: 0:1 Slavia Prag – Nikosia 0:0, HS: 0:2

Alle Tore im Video! Liverpool und Sporting ballern sich problemlos in die Königsklasse

Das musst du gesehen haben:

Liverpool – Hoffenheim 4:2

Der FC Liverpool macht im Duell mit Steven Zubers 1899 Hoffenheim schnell alles klar. Nach dem 2:1-Sieg in Hinspiel heisst es im Rückspiel bereits nach 22 Minuten 3:0 für die «Reds». Emre Can mit einem Doppelpack in der 10. und der 21. Minute sowie Mohamed Salah (18.) sorgen schnell für klare Verhältnisse.

Von Hoffenheim ist wenig zu sehen. So braucht 1899 schliesslich die Hilfe der «Reds»-Verteidigung, um in der 28. Minute durch den wenig zuvor eingewechselten Mark Uth zum Anschlusstreffer zu kommen.

Liverpool lässt aber keine Spannung mehr aufkommen. Nach der Pause erhöht Roberto Firmino gegen seinen alten Klub bald einmal auf 4:1 für Liverpool. Das Hoffenheimer 2:4 durch Sandro Wagner in der 79. Minute ist nur noch Resultat-Kosmetik.

Steaua – Sporting 1:5

Sporting Lissabon zieht ebenso problemlos wie Liverpool in die Gruppenphase der Champions League ein. Bei Steaua Bukarest siegen die Portugiesen nach dem 0:0 im Hinspiel gleich mit 5:1. Den Torreigen eröffnet Seydou Doumbia in der 13. Minute. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich macht der überragende Gelson Martins mit einem Tor und einem Assist nach der Pause den Unterschied aus.

Die Gala tut Sporting Clube de Portugal gut und wird die Spuck-Affäre um den inzwischen gesperrten Klubchef Bruno de Carvalho vorübergehend in den Hintergrund drängen.

Kopenhagen – Karabach 2:1

Den fünften Einzug in die Königsklasse verpasst hat der FC Kopenhagen. Trotz eines 2:1-Heimsiegs müssen die Dänen in die Europa League. Federico Santander sorgte mit dem 1:0 zwar zunächst für den numerischen Gleichstand, doch Karabachs Dino Ndlovu gelingt nach der Pause der wichtige Auswärtstreffer für die Aserbaidschaner. Die 2:1-Führung von Andrija Pavlovic lässt Kopenhagen zwar noch einmal hoffen, doch das erlösende dritte Tor fällt nicht mehr.

Slavia Prag – Nikosia

Nach Pilsen scheitert auch Slavia Prag in der Champions-League-Quali. APOEL Nikosia – in der 3. Runde hatten die routinierten Zyprioten den rumänischen Meister Viitorul ausgeschaltet – verwaltet den 2:0-Vorsprung auswärts problemlos und mauert sich zu einem 0:0.

Die Telegramme

Liverpool - Hoffenheim 4:2 (3:1)

54'000 Zuschauer. - SR Orsato (ITA).

Tore: 10. Can 1:0. 18. Salah 2:0. 21. Can 3:0. 28. Uth 3:1. 63. Firmino 4:1. 79. Wagner 4:2.

Liverpool: Mignolet; Alexander-Arnold (65. Gomez), Matip, Lovren, Moreno; Can (70. Milner), Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané (88. Klavan).

Hoffenheim: Baumann; Nordtveit (25. Uth), Vogt, Hübner; Kaderabek (64. Toljan), Geiger, Demirbay, Zuber; Kramaric, Wagner, Gnabry (56. Szalai).

Bemerkungen: Liverpool ohne Coutinho (krank), Hoffenheim ohne Kobel (Ersatz). Verwarnungen: 30. Geiger, 38. Kaderabek, 45. Henderson, 51. Vogt (alle Foul), 91. Hübner (Reklamieren).

FC Kopenhagen - Karabach Agdam 2:1 (1:0)

Steaua Bukarest - Sporting Lissabon 1:5 (1:1)

Tore: 13. Doumbia 0:1. 20. Junior Morais 1:1. 60. Acuña 1:2. 64. Gelson Martins 1:3. 75. Dost 1:4. 88. Battaglia 1:5.

Slavia Prag - APOEL Nikosia 0:0 (pre/sda)

Alle Champions-League-Sieger seit 1993

