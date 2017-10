WM-Qualifikation, Europa A: Niederlande – Schweden 2:0

A: Luxemburg – Bulgarien 1:1

A: Frankreich – Weissrussland 2:1 B: Portugal – Schweiz 2:0

B: Ungarn – Färöer 1:0

B: Lettland – Andorra 4:0 H: Belgien – Zypern 4:0

H: Griechenland – Gibraltar 4:0

H: Estland – Bosnien-Herzegowina1:2

Bild: EPA/KEYSTONE

«Zum Glück haben wir noch eine zweite Chance» – die Nati muss in die Barrage

Portugal hat die Schweiz in der WM-Ausscheidung bei letzter Gelegenheit von Platz 1 verdrängt. Die SFV-Auswahl muss nach dem 0:2 in Lissabon im November die Playoffs überstehen.

>>> Hier gibt's den Liveticker zum Nachlesen.

Eine Rekord-Kampagne mit neun Siegen in Folge genügte nicht zum direkten Qualifikation für die Endrunde in Russland. Am letzten Spieltag entglitt der erstmals chancenlosen Schweizer Equipe ihre Pole-Position trotz der beeindruckenden Zahl von 27 Punkten; dass ihr Ertrag in fünf der anderen acht Gruppen zum Sieg gereicht hätte, dürfte den Frust zusätzlich vergrössern.

Jeder Schweizer hatte sich in den letzten Tagen mindestens einmal pro Tag die Frage gestellt, wie Cristiano Ronaldo aufzuhalten sein würde. Vom vierfachen Weltfussballer und Serientorschützen ging die grösste Gefahr aus, um den Real-Superstar drehte sich die Debatte. Und dann sorgte entgegen aller Prognosen nicht «CR7» für den ersten prägenden Moment der Gruppen-Finalissima, sondern die Gäste selber: Am Ende einer unvorteilhaften Schweizer Abwehraktion lenkte Johan Djourou den Ball ins eigene Tor (41.).

«Wir nahmen das Spiel gegen den Europameister nicht an.»

Nach der Pause folgt die schlechteste Phase der Nati in der aktuellen Kampagne. Auch Trainer Vladimir Petkovic war enttäuscht: «Wir haben nur reagiert. Wir waren zu passiv, wir haben zu wenig Bewegung nach vorne provoziert. Portugal ist nicht per Zufall Europameister, aber wir nahmen das offene Spiel gegen den Europameister nicht an.» Die Mannschaft habe an diesem Abend nicht 110 Prozent gegeben.

Ronaldo neutralisiert

Cristiano Ronaldo tat sich dennoch schwer mit der Schweizer Mannschaft. Auf ihn stürzten sie sich mit allen Mitteln, er fand nur vereinzelt Zugang zu den gefährlichen Zonen. Aber wer die Nummer 1 Europas nur auf ihren Captain reduziert, macht einen Fehler: Die Dichte an hoch dotierten Individualisten ist erheblich.

Das bekam Petkovics deutlich unterlegene Elf in der 57. Minute schonungslos zu spüren. Innerhalb weniger Sekunden verflüchtigte sich das SFV-Defensivkonzept - ohne aktiven Einfluss von Ronaldo verschafften sich die Gastgeber mit einer traumhaften Kombination den nötigen Raum und Platz für das entscheidende 2:0.

«Das 0:1 fiel zu einem bitteren Zeitpunkt. Wir hatten bis zum Gegentor das Spiel im Griff. Gleichwohl: Wir haben über 90 Minuten nicht das gezeigt, was wir zeigen wollten. In den anderen Spielen waren wir immer bereit, ein Tor zu schiessen. Heute nicht.»

«Portugal war heute besser.»

Torhüter Yann Sommer musste eingestehen: «Portugal war heute klar besser. Wir hatten zu viel Respekt und zu viele Fehlpässe gespielt und keine einzige Chance herausgespielt.» Sie hätten es Portugal schwieriger machen wollen. Aber das sei misslungen.

«Es war für uns ein kompliziertes Spiel. Wir fanden nicht das richtige Engagement. Das 1:0 war natürlich unglücklich. Und immerhin haben wir dem Gegner trotz allem nicht viele Torchancen gelassen. Wir müssen diese Niederlage akzeptieren. Portugal war besser als wir. Wir sind im Moment ein bisschen unglücklich, aber wir werden uns gut auf die Barrage vorbereiten.»

Captain Stephan Lichtsteiner schaut schon auf die Barrage: «Zum Glück haben wir noch eine zweite Chance.» Das Spiel sei sehr unglücklich verlaufen. «Wir sind in der ersten Halbzeit eigentlich gut gestanden und haben dann ein dummes Tor kassiert. Danach haben wir uns zu einfach überspielen lassen.»

Telegramm

Portugal - Schweiz 2:0 (1:0)

Estadio da Luz, Lissabon. - 61'566 Zuschauer. - SR Cakir (TUR).

Tore: 41. Djourou (Eigentor) 1:0. 57. André Silva (Bernardo Silva) 2:0.

Portugal: Rui Patricio; Cédric, Pepe, José Fonte, Eliseu (68. Antunes); William Carvalho; Bernardo Silva, João Mario (91. Danilo), Moutinho; André Silva (75. André Gomes), Cristiano Ronaldo.

Schweiz: Sommer; Lichtsteiner, Schär, Djourou, Rodriguez; Freuler (46. Zakaria), Xhaka; Shaqiri, Dzemaili (66. Zuber), Mehmedi (66. Embolo); Seferovic.Bemerkungen: Schweiz ohne Behrami, Gelson Fernandes und Edimilson Fernandes (alle verletzt).

Verwarnungen: 27. Freuler (Handspiel). 41. Eliseu (Foul). 70. Zakaria (Foul). (abu/sda)

Tabelle

FCB-Stürmer Dimitri Oberlin sprintet um sein Leben 1m 31s FCB-Stürmer Dimitri Oberlin sprintet um sein Leben Video: Angelina Graf

Diese Nationen haben sich für die WM 2018 qualifiziert

Fussball-Quiz Wenn du diese Trikot-Klassiker nicht kennst, musst du oben ohne spielen Huch, da fehlt doch was! Kennst du das Logo deines Lieblingsklubs ganz genau? Wir sind skeptisch ... Volume II: Erkennst du den Fussball-Klub, wenn du nur einen Teil seines Logos siehst? Wer war alles dabei? Bei diesen legendären WM-Aufstellungen kannst du dich beweisen Du wirst dich fühlen wie ein Clown – Teil 2 des Trikot-Quiz wird schwierig Achtung knifflig! Natürlich weisst du, wo Diego Benaglio, Mats Hummels oder Gerard Piqué spielen. Aber weisst du auch, bei welchem Verein sie vorher waren? Dass dieser Bub Wayne Rooney ist, hast du bestimmt erkannt. Aber wie sieht es mit anderen Fussballstars aus? Italienischer Fussballer oder Pastasorte? Hier kannst du deine Bissfestigkeit beweisen Dieses knifflige Rätsel löste mein Chef in 4:14 Minuten – bitte, bitte, sei schneller! Fussball-Stadien, wie sie früher ausgesehen haben. Na, erkennst du sie auch alle? 0, 1+8, 23, 52, 618 – weisst du, wieso Fussballer teilweise so schräge Rückennummern tragen? In der Disco, im Kino oder beim Fluchen – finde heraus, welcher Fussball-Star du am ehesten bist Es sind nicht alle Zitate von Zlatan: Aber zu wem gehören die herrlich arroganten Fussballer-Sprüche dann? Dieses logische Rätsel hat noch niemand unter 10 Minuten geschafft. Bist du der erste? Erkennst du den Fussball-Klub, wenn du nur einen Teil des Logos siehst? Vom Selfie bis zum Kokser-Fake – erkennst du die Fussball-Stars anhand ihres Jubels? 11 Fragen bis zum Henkelpott: Hast du die Königsklasse, um dir den Champions-League-Titel zu holen? Aber Achtung, es ist wirklich knifflig Wenn du von einem Fussballer nur den Lebenslauf siehst: Weisst du, wen wir suchen? Volume III: Erkennst du den Fussballklub, wenn du nur einen Teil seines Logos siehst? Erkennst du den Fussball-Klub, wenn du nur einen Ausschnitt seines Logos siehst? Achtung, noch kniffliger! Für welchen Klub haben diese 23 Fussballer denn früher gespielt? Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo