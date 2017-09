Bild: EPA/EPA

Volleyball in Perfektion – und 3 weitere Dinge, die bei Dortmund gegen Real auffielen

Borussia Dortmund ärgert sich nach der 1:3-Pleite gegen Real Madrid über einen verwehrten Elfmeter. Ansonsten standen Gareth Bale und – wie könnte es anders sein – Cristiano Ronaldo im Zentrum des Geschehens.

Ein Artikel von

Der Aufreger des Spiels

In Dortmund läuft die 14. Minute, es steht 0:0, als Real-Madrid-Haudegen Sergio Ramos nach einem Dortmunder Angriff den Ball im Strafraum aus kurzer Distanz an die Hand bekam und ihn im Stile eines Volleyballers wegpritschte. Dass es in der Champions League statt des Videobeweises einen Torrichter gibt, half dem BVB auch nicht. Schiedsrichter Björn Kuipers beriet sich zwar mit seinem Assistenten, pfiff jedoch keinen Penalty.

Die Meinungen dazu:

«Das war ein Handspiel, das können wir alle sehen. Es hätte deutlich Elfmeter geben müssen.»

Klar geht der Ball an die Hand, aber deswegen ist es nicht unbedingt Elfmeter. Sergio kann da nicht viel machen.»

Das Traumtor des Spiels

Vier Treffer fielen im Laufe des Abends, den schönsten erzielte Gareth Bale. Nach einer Flanke von Dani Carvajal vollendete der Waliser per Volley – und das so lässig, wie es 99 Prozent aller Fussballer wohl nicht mal im lockersten Trainingskick hinbekommen würden. Bale liess den Ball wunderbar über BVB-Keeper Roman Bürki hinweg ins Tor tropfen.

Apropos Bürki ... der Schweizer Nationalkeeper, der eigentlich ein sehr gutes Spiel ablieferte, wurde beim 3:1 durch Cristiano Ronaldo mal wieder in der kurzen Ecke erwischt. Schon zum CL-Auftakt gegen Tottenham hatte er zwei ähnliche Tore gekriegt.

Die CR7-Statistiken des Spiels

Es vergehen ja eigentlich kaum noch Partien, an denen Cristiano Ronaldo teilnimmt, ohne dass er irgendein Jubiläum feiert oder einen Rekord bricht. Das Spiel in Dortmund war das 400. für Real Madrid. Ach ja, zwei Tore gelangen Ronaldo, dem nach zwei (!) torlosen Spielen in der Liga schon eine Krise angedichtet worden war, auch noch. Damit kommt der 32-Jährige auf 411 Tore in 400 Spielen plus 112 Vorlagen. Richtig, 411 Tore.

Cristiano Ronaldo's 400 appearances at Real Madrid:



411 ⚽️

111 🅰️ pic.twitter.com/ZTe5X8Jv1X — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 27. September 2017

24 - @Cristiano erzielt sein 24. CL-Tor gegen ein deutsches Team - es ist sein 5. Treffer gegen den @BVB. Treffsicher. #BVBRMA — OptaFranz (@OptaFranz) 26. September 2017

6 - Cristiano Ronaldo's last seven shots on target in #UCL:

⚽️

⚽️

⚽️

⚽️

⛔️

⚽️

⚽️

Stellar. pic.twitter.com/p2MSxH2rBs — OptaJose (@OptaJose) 26. September 2017

Jetzt auf

Ähnlich beeindruckend wie die Tor-Quote des Portugiesen ist Ronaldos Quote an Nähe suchenden Fans. Es scheint kaum mehr Ronaldo-Spiele zu geben, an deren Ende kein junger Mann in Real-Trikot über Zäune und an Ordnern vorbei auf den Platz stürmt, um ein Foto mit oder zumindest ein paar nette Worte von CR7 abzubekommen. So auch in Dortmund, diesmal zeigte der Eindringling seinem Idol, dass er seinen Torjubel imitieren kann. Ronaldo schaute sich das Ganze routiniert an.

A pitch invader imitating Cristiano’s celebration. And getting a hug from the king🔥❤️ pic.twitter.com/O2tdiOSw2n — Cristiano Ronaldo (@TeamRonaldo) 26. September 2017

Das Ende einer Serie

1998, 2003, 2012, 2013, 2014 und 2016 hatte der BVB schon im eigenen Stadion gegen Real Madrid gespielt – und nie verloren. 0:0, 1:1, 2:1, 4:1, 2:0 und 2:0 – so lauten die Resultate aus den CL-Heimspielen gegen die Königlichen. Damit ist es jetzt vorbei. Und wenn die Borussia nicht aufpasst, hat sich auch diese Champions-League-Saison bald erledigt. Schon nach zwei Spieltagen wird es eng für Boszs Mannschaft. «Heute haben wir zu Recht verloren. Wenn wir weiter kommen wollen, müssen wir besseren Fussball spielen», sagte der Holländer.

1 - Nur 1 Sieg aus den ersten 5 CL-Spielen - so schwach starteten deutsche Teams in der Königsklasse zuletzt vor 10 Jahren. Fehlstart. — OptaFranz (@OptaFranz) 26. September 2017

(pre/lri/spon)

Die grössten Champions-League-Aufholjagden seit 1993

Betrinken und Beklagen mit Quentin 3m 2s Betrinken und Beklagen mit Quentin Video: watson/Quentin Aeberli, Emily Engkent

Unvergessene Champions-League-Geschichten 21.05.2008: John Terrys fataler Ausrutscher: Im ersten rein englischen CL-Final stösst er Chelsea ins Tal der Tränen 12.11.2002: Basel spielt 3:3 gegen Liverpool und Beni Thurnheer schwärmt: «Das müsste man zeigen, wenn ich gestorben bin» 26.05.1999: Sheringham und Solskjaer – zwei Namen und du weisst sofort, worum es hier geht 28.05.1997: Lars Ricken kommt, schiesst und macht Borussia Dortmund zum Champions-League-Sieger 18.04.2001: Das berühmteste Mannschaftsfoto der Welt wird geknipst – wie sich ein ehemaliger Boxer als 12. Mann unsterblich macht 25.05.2005: Liverpool schafft gegen Milan dank «sechs Minuten des Wahnsinns» und Hampelmann Jerzy Dudek die unglaublichste Wende aller Zeiten 23.05.2001: Oli Kahn hält im CL-Final gegen Valencia drei Elfmeter und wird endgültig zum Titan 25.09.1996: Murat Yakin sticht mit seinem Freistoss mitten ins Ajax-Herz und bringt Mama Emine zum Weinen 28.05.1980: Underdog Nottingham überrascht Europa erneut und sorgt für eine kuriose Bestmarke 07.12.2011: Der FC Basel schmeisst Manchester United aus der Champions League und Steini, der Glatte, schiesst den Ball an die Latte 26.09.1995: Luganos Carrasco bringt mit seiner Banane Gianluca Pagliuca und das grosse Inter Mailand zum Weinen 30.09.2009: Dank Tihinens Hackentrick, «abgeschaut bei einem finnischen Volkstanz», bodigt der FC Zürich das grosse Milan 18.03.2003: Der FC Basel schafft gegen Juve nur die «kleine» Sensation – für die grosse fehlen dann doch vier Tore 01.04.1998: Jauch und Reif lassen beim Torfall von Madrid jeden Aprilscherz alt aussehen 29.09.1971: Statt «allzu augenfällig im Spargang» die Pflicht zu erledigen, sorgt GC für den höchsten Schweizer Europacup-Sieg aller Zeiten 04.11.1992: Sion träumt von der Champions-League-Gruppenphase, kassiert trotz ansprechender Ausgangslage in Porto jedoch eine 0:4-Klatsche 20.11.1996: Wegen 20 fatalen Minuten landet Champions-League-Überflieger GC in Glasgow auf dem harten Boden der Realität Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo