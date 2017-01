Bundesliga, 17. Runde Augsburg - Hoffenheim 0:2 (0:0)

Schalke - Ingolstadt 1:0 (0:0)

Darmstadt - Gladbach 0:0

Wolfsburg - HSV 1:0 (0:0)

Bremen - Dortmund 1:2 (0:1) Leipzig - Frankfurt 18.30 Uhr

Bild: FELIPE TRUEBA/EPA/KEYSTONE

Wolfsburg bezwingt den HSV im Strichkampf – Auswärts-Dreier für Dortmund und Hoffenheim

Das musst du gesehen haben

Wolfsburg und Hamburg liefern sich einen zähen Kellerkampf. Während Ricardo Rodriguez bei den «Wölfen» wieder mittun kann, müssen die Hamburger auf Johan Djourou verzichten, der sich beim Einlaufen verletzt.

Dem HSV spielt es gar nicht in die Karten, dass sich Albin Ekdal bereits nach einer halben Stunde die zweite Gelbe Karte einfängt. Genutzt wird die Überzahl von Wolfsburg allerdings erst in der Schlussphase, in der 83. Minute stellt Mario Gomez den Gewinn der drei Punkte sicher.

Borussia Dortmund startet ausgezeichnet ins neue Bundesliga-Jahr. Bereits in der 5. Minute bringt André Schürrle den BVB in Bremen in Führung.

Und es kommt noch besser: Nach 39 Minuten eilt Werder-Keeper Jaroslav Drobny übermotiviert aus seinem Tor und streckt Marco Reus rüde nieder. Die richtige Folge: Platzverweis.

Die nummerische Ungleichheit bekommt aber erstaunlicherweise den Gastgebern besser. Die verbliebenen zehn Bremer legen allesamt zu und werden für die Willensleistung mit dem herrlichen Ausgleich durch Fin Bartels belohnt.

Das reicht aber dennoch nicht zum Punktgewinn, weil Lukas Piszczek die Dortmunder in der 71. Minute wieder in Führung bringt.

Die TSG Hoffenheim hält ihre Ungeschlagenheit in der Meisterschaft weiter aufrecht – und mehr noch: In Augsburg gibt es einen souveränen 2:0-Sieg. Auch weil sich der formstarke Sandro Wagner so durchsetzt:

Weil Neuzugang Guido Burgstaller in der 92. Minute trifft, kann Schalke gegen Ingolstadt einen Punktverlust gerade noch abwenden. Dafür geht das Duell der neuen Trainer Thorsten Frings und Dieter Hecking unentschieden aus: Darmstadt und Gladbach trennen sich 0:0. (drd)

Die Tabelle

Die Telegramme

Augsburg - Hoffenheim 0:2 (0:0)

24'515 Zuschauer. - Tore: 47. Wagner 0:1. 64. Kramaric 0:2. - Bemerkungen: Augsburg mit Hitz. Hoffenheim mit Zuber, ab 74. mit Schär (verwarnt), ohne Schwegler (Ersatz).

Schalke - Ingolstadt 1:0 (0:0).

58'004 Zuschauer. - Tor: 92. Burgstaller 1:0. Bemerkungen: Schalke ohne Embolo (verletzt). Ingolstadt mit Hadergjonaj.

Darmstadt - Borussia Mönchengladbach 0:0

17'400 Zuschauer. - Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, ohne Sow (Ersatz) und Elvedi (verletzt).

Wolfsburg - Hamburger SV 1:0 (0:0)

26'500 Zuschauer. - Tor: 83. Gomez 1:0. - Bemerkungen: 33. Gelb-Rote Karte gegen Ekdal (Hamburger SV/Foul). Wolfsburg mit Benaglio (verwarnt) und Rodriguez. Hamburger SV mit Djourou, ohne Janjicic (Ersatz).

Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:2 (0:1)

42'100 Zuschauer. - Tore: 5. Schürrle 0:1. 59. Bartels 1:1. 71. Piszczek 1:2. - Bemerkungen: 39. Rote Karte gegen Torhüter Drobny (Werder Bremen/Foul). Werder Bremen ohne Ulisses Garcia (Ersatz), Borussia Dortmund ohne Bürki (verletzt). (sda)

So viel verdienen die Bundesliga-Profis durchschnittlich

Fussball-Quiz Erkennst du den Fussball-Klub, wenn du nur einen Teil des Logos siehst? Fussball-Stadien, wie sie früher ausgesehen haben. Na, erkennst du sie auch alle? Italienischer Fussballer oder Pastasorte? Hier kannst du deine Bissfestigkeit beweisen Huch, da fehlt doch was! Kennst du das Logo deines Lieblingsklubs ganz genau? Wir sind skeptisch ... Es sind nicht alle Zitate von Zlatan: Aber zu wem gehören die herrlich arroganten Fussballer-Sprüche dann? Volume II: Erkennst du den Fussball-Klub, wenn du nur einen Teil seines Logos siehst? In der Disco, im Kino oder beim Fluchen – finde heraus, welcher Fussball-Star du am ehesten bist Erkennst du den Fussball-Klub, wenn du nur einen Ausschnitt seines Logos siehst? Vom Selfie bis zum Kokser-Fake – erkennst du die Fussball-Stars anhand ihres Jubels? Achtung knifflig! Natürlich weisst du, wo Diego Benaglio, Mats Hummels oder Gerard Piqué spielen. Aber weisst du auch, bei welchem Verein sie vorher waren? 0, 1+8, 23, 52, 618 – weisst du, wieso Fussballer teilweise so schräge Rückennummern tragen? Volume III: Erkennst du den Fussballklub, wenn du nur einen Teil seines Logos siehst? Dass dieser Bub Wayne Rooney ist, hast du bestimmt erkannt. Aber wie sieht es mit anderen Fussballstars aus? Achtung, noch kniffliger! Für welchen Klub haben diese 23 Fussballer denn früher gespielt? Wenn du von einem Fussballer nur den Lebenslauf siehst: Weisst du, wen wir suchen? 11 Fragen bis zum Henkelpott: Hast du die Königsklasse, um dir den Champions-League-Titel zu holen? Aber Achtung, es ist wirklich knifflig Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

naja, mir - 16.4.2016

Immer auf dem neusten Stand. Besticht mit sympathischem, intelligentem Witz! Immer auf dem neusten Stand. Besticht mit sympathischem, intelligentem Witz!