Europa League, 2. Runde, ausgewählte Spiele B: Skenderbeu – YB 1:1

B: Partizan – Dynamo Kiew 2:3 C: Ludogorez – Hoffenheim 2:1 D: AC Milan – Rijeka 3:2 E: Everton – Limassol 2:2 G: Lugano – Steaua Bukarest 1:2 G: Pilsen – Be'er Sheva 3:1 H: BATE Borissow – Arsenal 2:4

H: Köln – Roter Stern Belgrad 0:1 I: Salzburg – Marseille 1:0 J: Östersund – Hertha Berlin 1:0 K: Nizza – Vitesse Arnhem 3:0

K: Lazio Rom – Waregem 2:0

Bild: AP/ANSA

Milan jubelt sehr spät – Hertha, Köln und Hoffenheim besiegeln deutsches Total-Debakel

Die schwarze Woche für die deutschen Klubs nimmt in der Europa League ihre Fortsetzung. Nach Bayern, Dortmund und Leipzig in der Champions League verlieren auch Hoffenheim, Hertha und Köln.

Das musst du gesehen haben:

C: Ludogorez – Hoffenheim 2:1

Hoffenheim verspielt beim ehemaligen Champions-League-Teilnehmer Ludogorez Rasgrad eine frühe Führung und verliert mit 1:2. Das Siegtor des Niederländers Jody Lukaki durch einen sehenswerten Weitschuss in der 72. Minute erlebt der kurz zuvor ausgewechselte Schweizer Steven Zuber nicht mehr auf dem Platz.

D: Milan – Rijeka 3:2

Die AC Milan reagiert auf die Pleite in der Serie A gegen Sampdoria mit einem Last-Minute-Erfolg nach einer regelrechten Achterbahnfahrt. In den letzten sechs Minuten verspielen die ohne den geschonten Ricardo Rodriguez angetretenen Mailänder einen 2:0-Vorsprung, ehe Patrick Cutrone in der vierten Minute der Nachspielzeit das 3:2 schiesst.

E: Everton – Limassol 2:2

Everton gibt zuhause gegen Apollon Limassol überraschend zwei Punkte ab. Die Engländer gehen durch Wayne Rooney und Nikola Vlasic zwar zweimal in Führung, doch beide Male können die Zyrpioten den Rückstand wieder wegmachen. Das 2:2 durch Hector fällt erst in der 88. Minute.

H: BATE Borissow – Arsenal 2:4

Arsenal feiert mit einer B-Elf gegen BATE Borissow einen lockeren 4:2-Erfolg. Dabei genügt ein Ausblick aufs Matchblatt der Londoner, um zu erkennen, welchen Stellenwert in England die Europa League hat. Nicht weniger als acht Stammspieler – unter ihnen Granit Xhaka, Alexandre Lacazette oder Alexis Sanchez – werden für das Spiel in Weissrussland geschont.

Theo Walcott mit einem Doppelpack bis zur 22. Minute und Rob Holding (25.) nach einem Eckball sorgten dafür, dass die mitgereisten Fans der «Gunners» schon nach einer halben Stunde ihre Siegesgesänge anstimmen konnten. Olivier Giroud erzielte in der 49. Minute vom Penaltypunkt aus seinen 100. Treffer im Trikot der Londoner.

H: Köln – Roter Stern Belgrad 0:1

Das krisengeschüttelte 1. FC Köln kassiert in der Europa League die nächste Niederlage. Die Mannschaft von Peter Stöger kriegt gegen Roter Stern Belgrad das entscheidende Tor in der 30. Minute. Nach der Auftakt-Niederlage gegen Arsenal wartet Köln also weiterhin auf die ersten Punkte.

K: Nizza – Vitesse Arnhem 3:0

Lucien Favre und seine OGC Nice gewinnen auch ihr zweites Europa-League-Spiel. Matchwinner beim 3:0-Sieg gegen Vitesse Arnhem ist Alassane Pléa, der zwei Treffer erzielt. Den 2:0 geht auf das Skonto von Allan Saint-Maximin, der nach einem herrlichen Sololauf trifft. Die Südfranzosen auch von einem viertelstündigen Lichtausfall nicht vom Weg abbringen. Das

K: Lazio Rom – Waregem 2:0

Ebenfalls keine Blösse gibt sich Nizzas Gruppen-Gegner Lazio Rom. Dank Toren von Ex-FCB-Stürmer Felipe Caicedo und Goalgetter Ciro Immobile siegen die Italiener im Olimpico gegen Zulte Waregem souverän mit 2:0.

J: Östersund – Hertha Berlin 1:0

Hertha Berlin erlebt gegen Östersund ein sportliches Debakel. Trotz grosser Überlegenheit die Spielanteile betreffend müssen die Berliner ohne Punkte die Rückreise in die Hautstadt antreten. Auch die Einwechslung von Valentin Stocker (78.) kann das Team von Pal Dardai nicht vor der Niederlage bewahren. Die Berliner laufen während über 67 Minuten einem Rückstand nach dem Penaltytreffer von Brwa Nouri (23.) nach.

I: Salzburg – Marseille 1:0

Salzburg schafft gegen Olympique Marseille eine kleine Überraschung und siegt mit 1:0. Torschütze für die Österreicher: Der ehemalige GC-Topskorer Munas Dabbur.

Telegramme und Tabellen:

Gruppe C

Braga - Basaksehir Istanbul 2:1 (1:1)

SR Jug (SLO).

Tore: 26. Hassan 1:0. 28. Emre Belözoglu 1:1. 90. Fransergio 2:1.

Bemerkung: Basaksehir mit Inler.

Ludogorez Rasgrad - Hoffenheim 2:1 (0:1)

SR Raczkowski (POL).

Tore: 2. Kaderabek 0:1. 47. Dyakov 1:1. 72. Lukoki 2:1.

Bemerkung: Hoffenheim mit Zuber (bis 56.).

Gruppe D

AC Milan - Rijeka 3:2 (1:0)

SR Grinfeld (ISR).

Tore: 15. André Silva 1:0. 53. Musacchio 2:0. 85. Acosty 2:1. 90. Elez (Foulpenalty) 2:2. 94. Cutrone 3:2.

Bemerkungen: Milan ohne Rodriguez (Ersatz/geschont), Rijeka ohne Gavranovic (Ersatz).

Gruppe H

BATE Borissow - Arsenal 2:4 (1:4)

SR Stefanski (POL).

Tore: 9. Walcott 0:1. 22. Walcott 0:2. 26. Holding 0:3. 28. Ivanic 1:3. 49. Giroud (Foulpenalty) 1:4. 67. Gordejtschuk 2:4.

Bemerkungen: Arsenal u. a. ohne Xhaka (geschont).

Köln - Roter Stern Belgrad 0:1 (0:1)

SR Nijhuis (NED).

Tor: 30. Boakye 0:1.

Gruppe I

Salzburg - Olympique Marseille 1:0 (0:0)

SR Bebek (CRO).

Tor: 73. Dabbur 1:0.

Gruppe J

Östersund - Hertha Berlin 1:0 (1:0)

SR Banti (ITA).

Tor: 23. Nouri (Handspenalty) 1:0

Bemerkungen: Hertha mit Lustenberger und Stocker (ab 78.).

Gruppe K

Nice - Vitesse Arnhem 3:0 (2:0)

SR Jeskow (RUS).

Tore: 16. Pléa 1:0. 45. Saint-Maximin 2:0. 81. Pléa 3:0

Bemerkung: Die Partie musste in der 53. Minute wegen des Ausfalls des Flutlichts für rund 15 Minuten unterbrochen werden.

Die 25 meistverkauften Trikots dieses Sommers in England

Du spielst selbst Fussball? Dann kennst du diese Dinge bestimmt. «Bin bei der Freundin stecken geblieben» – die verrücktesten Ausreden im Regionalfussball Diese 11 Amateur-Fussballer triffst du in JEDEM Trainingslager Jeder Amateur-Fussballer kennt diese 14 Momente der Saisonvorbereitung genau Auch DU wirst dich ertappt fühlen: 13 Grafiken, die den Amateurfussball perfekt beschreiben Vom heulenden Schiri bis zum Spieler mit Durchfall: So schöne Geschichten kann nur der Provinz-Fussball schreiben 12 Persönlichkeiten, die an keinem Grümpi (Grümpeli, Grümpeler, Grömpi) fehlen dürfen Nur wenn du dich auch an diese 25 Dinge erinnern kannst, warst du ein echtes Fussballkind Hier gibt's gleich eines der lustigsten Eigentore aller Zeiten zu sehen Wichtig für alle Amateur-Fussballer: Schaut das und ihr fühlt euch eine Zillion Mal besser 12 Ausdrücke, die nur Fussballer verstehen – und die passende «Erklärung für Dummies» gleich dazu Diese 12 herrlichen Videos aus dem Amateur-Fussball zeigen perfekt, wie du dich im Ausgang verhältst Wegen diesen 11 Typen ist Fussballspielen auch in der zweiten (oder dritten) Mannschaft so herrlich Kein Bock auf Training? Mach es besser als diese 10 (fast echten) Super-League-Schwänzer 12 (Not-)Lügen, die jeder Hobby-Fussballer kennt – und was man sich dabei denkt Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo