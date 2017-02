Europa League, Sechzehntelfinal-Rückspiele Schalke - PAOK Saloniki 1:1 (1:1); Hinspiel: 3:0

Fenerbahçe - FK Krasnodar 1:1 (0:1); 0:1

Saint-Etienne - ManUnited 0:1 (0:1); 0:3

Bild: Andrew Boyers/REUTERS

ManUnited topsouverän, abgesehen von Bailly – Fener scheitert an Krasnodar

Manchester United und Schalke meistern in der Europa League nach 3:0-Siegen ihre Aufgaben in den Rückspielen souverän. Auf der Strecke bleibt dagegen Fenerbahçe, das FK Krasnodar den Einzug in die Achtelfinals gewähren muss.

Manchester United führte gegen Saint-Etienne nach dem souveränen 3:0 im Hinspiel in der Reprise schon früh die Entscheidung herbei. Henrich Mchitarjan, der wenig später verletzt ausgewechslet werden musste (Verdacht auf Zerrung), erzielte in der 17. Minute das 1:0.

Das Team von Trainer José Mourinho trat in der Fremde sehr souverän auf, liess absolut nichts zu. Von dieser Souveränität ausgenommen werden muss einzig Eric Bailly. Der 22-jährige Ivorer leistete sich nach einer Stunde innerhalb von drei Minuten zwei unnötige Gelbe Karten und wurde folgerichtig unter die Dusche geschickt.

Am Spielgeschehen änderte die nummerische Ungleichheit indes nicht, Manchester brachte den Sieg locker über die Runden.

Auch keine Diskussionen kamen in Gelsenkirchen auf, wo Schalke 04 nach dem 3:0 im Hinspiel PAOK Saloniki empfing. Die «Königsblauen» gingen nach 23 Minuten durch Alessandro Schöpf in Führung, womit die letzten Hoffnungen der Griechen gebrochen waren, auch wenn sie nur zwei Minuten später ausgleichen konnten (Eigentor von Matija Nastasic).

Eine grosse Enttäuschung setzte es für Fenerbahçe Istanbul ab. Die Türken standen vor der Aufgabe, ein 0:1 aus dem Hinspiel wettzumachen, wurden im Heimstadion aber kalt geduscht. Bereits in der 7. Minute nutzte Fedor Smolow eine Unachtsamkeit und erzielte das wichtige Auswärtstor für FK Krasnodar.

«Fener» gelang durch den Brasilianer Souza noch vor der Pause das 1:1, das Ausscheiden gegen die Russen konnte aber dennoch nicht mehr abgewendet werden. (drd)

Die Telegramme

Schalke - PAOK Saloniki 1:1 (1:1)

50'619 Zuschauer. - Tore: 23. Schöpf 1:0. 25. Nastasic (Eigentor) 1:1. - Bemerkung: Schalke ohne Embolo (verletzt).

St-Etienne - Manchester United 0:1 (0:1)

41'492 Zuschauer. - Tor: 17. Mchitarjan 0:1. - Bemerkungen: St-Etienne ohne Lacroix (Ersatz). 63. Gelb-Rote Karte gegen Bailly (Manchester United).

Fenerbahce Istanbul - FK Krasnodar 1:1 (1:1)

40'000 Zuschauer. - Tore: 7. Smolow 0:1. 41. Souza 1:1. (sda)

