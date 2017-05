Bild: Bongarts

Philipp Lahm tritt ab – diese 15 unfassbaren Fakten zum «Zauberzwerg» musst du kennen

Noch einmal wird Philipp Lahm als Bayern-Captain die Schale empfangen, dann steht erst einmal ein Leben als Privatier an. Meister, Champions-League-Sieger, Weltmeister – seine Fussballkarriere sucht seinesgleichen. Hier sind 15 Fakten zum Münchner «Zauber-Zwerg»

Die Titel, die er hat

Philipp Lahm hat so ziemlich alles gewonnen, was man als Fussballer gewinnen kann.

8 Mal die Deutsche Meisterschaft (2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

6 Mal den DFB-Pokal (2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016)

3 Mal den DFL Supercup (2010, 2012, 2016)

FIFA Klub-WM (2014)

UEFA Champions League (2013)

UEFA Super Cup (2013)

DFL Ligapokal (2007)

Der Titel, den er nicht hat

Bei all seinen Erfolgen ist es eigentlich erstaunlich, dass es einen Titel gibt, der in Lahms Palmares noch fehlt. Der Münchner wurde nämlich in seiner ganzen Karriere nie zum besten deutschen Fussballer ausgezeichnet. Ein Versäumnis, wie seine Begleiter finden. Die Wahl für 2017 findet im August statt.

«Philipp ist einer der aussergewöhnlichsten Spieler des deutschen Fußballs. Ich würde mir wünschen, dass er zum Ende seiner grossartigen Karriere jetzt auch noch Deutschlands Fussballer des Jahres werden würde»

«Er hatte eine sensationelle Karriere. Ich finde es schade, dass Philipp nie zum Fussballer des Jahres gewählt wurde. Für das, was er für den deutschen Fussball geleistet hat, hätte er es zumindest einmal verdient gehabt.»

Die Rekorde

Lahm absolvierte 112 Spiele in der Champions League (105 für die Bayern, sieben für Stuttgart). Damit ist er deutscher Rekordspieler in der Liga der Besten. Mit acht deutschen Meisterschaften ist der Münchner zudem Rekordmeister, gemeinsam mit Bastian Schweinsteiger, Oliver Kahn und Mehmet Scholl.

Und dann hält er auch noch eine etwas kuriose Bestmarke: Lahm ist der Feldspieler mit den meisten Einsätzen ohne eigenen Torerfolg in der Champions League.

«Philipp Lahm ist der konstanteste Spieler, den es gibt.»

Der Mister Fairplay

Lahm geht auch als einer der fairsten Spieler in die Geschichte der Bundesliga ein. In zwölf Jahren Bundesliga musste er nie eine Sperre absitzen. Insgesamt sah er nur 20 Gelbe Karten, nie mehr als drei pro Saison.

Überhaupt kassierte Lahm in 516 Pflichtspielen im FCB-Trikot keinen einzigen Platzverweis. Nur einmal, im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Arsenal in der laufenden Saison, musste er gelb-gesperrt zusehen. Im Schnitt behalf sich Lahm nur alle 168 Minuten mit einem Foulspiel

Der Marktwert

Lahms höchster Marktwert betrug 30 Millionen Euro (Juli 2014). Seither ist er wieder etwas gesunken. Der aktuelle Marktwert des Verteidigers liegt bei 11 Millionen Euro.

«Philipp Lahm ist ein Modell-Profi.»

Der «Zauber-Zwerg»

Lahms geringe Körpergrösse (1,70 Meter) gepaart mit seinem Tempo, seiner Technik und seiner Ausdauer auf dem Platz sorgten dafür, dass ihm die «Bild» bald einmal den Spitznamen «Zauber-Zwerg» verpasste.

Die Unabhängigkeit

Der Münchner wollte immer unabhängig sein und blieb das auch. 2014 versetzte er Deutschland nach dem Weltmeistertitel in einen Schockzustand, als er seine Rücktritt aus dem Nationalteam verkündete.

2009 gab Lahm ohne Bewilligung der Bayern ein Interview, in dem er die Transferpolitik und Spielphilosophie des Klubs scharf kritisierte. Dafür kassierte er vom Verein eine Busse von 50'000 Euro. Zuletzt lehnte er eine Rolle als Sportkoordinator bei den Bayern ab, weil er kein Interesse hat, sich unter Uli Hoeness und Karl-Heinz Rummenigge zu stellen.

«75 Prozent aller Spiele, die du gespielt hast, hast du überragend gespielt. Und die anderen 25 Prozent Weltklasse.»

Der andere Münchner Klub

Beinahe hätte Lahm in der Jugend zum TSV 1860 München gewechselt, statt zum FC Bayern. Doch weil er bei einem Probetraining bei 1860 Löcher im Fangzaun hinter den Toren sah, entschied er sich doch für den FCB.

Die anderen Berufe

Fussball war nicht immer die einzige Beschäftigung in Philipp Lahms leben. Bevor er in München seinen ersten Profivertrag unterschrieb, wollte er Bäcker werden. Zwischenzeitlich sammelte er auch mal in der Bankenbranche Erfahrung.

Der Buchautor

Lahm ist Buchautor. Der ehemalige deutsche Nationalspieler hat ein Sachbuch mit dem Titel: «Der feine Unterschied: Wie man heute Spitzenfussballer wird» veröffentlicht. In diesem Buch kritisiert er seine ehemaligen Trainer Jürgen Klinsmann, Rudi Völler, Felix Magath und Louis van Gaal. Jogi Löw dagegen lobt der Münchner.

«Manchmal ist Lahm einfach atemberaubend. Er macht keine Fehler. Ist er eine Maschine? Nein, er ist ein Künstler.»

Der jüngste Captain

Philipp Lahm war der jüngste Captain, der je eine deutsche Nationalmannschaft an eine WM führte. Bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika hatte Lahm als 26-Jähriger das Captain-Amt inne. Deutschland beendete das Turnier auf dem dritten Platz und Lahm wurde in die Mannschaft des Turniers gewählt.

Der Tischtennis-König

Bei den Bayern werden regelmässig Tischtennis-Turniere ausgetragen. Angeblich heisst der Sieger jeweils immer entweder Thomas Müller ... oder Philipp Lahm.

Die etwas anderen Vorbilder

Lahms Vorbilder waren nicht etwa Bayern-Stars wie Klinsmann, Elber, Matthäus oder Kahn. Nein, Lahm blickte als Kind zu den Basketballern der Chicago Bulls auf: Michael Jordan, Scottie Pippen und Denis Rodman.

Der schüchterne Junge

Wie Lahms Mutter in einem interview mit «11 Freunde» verriet, war ihr Sohn früher sehr schüchtern. In Theateraufführungen in der Schule hätte er immer den Mond, die Sonne oder einen Baum gespielt.

«Er ist der intelligenteste Spieler, den ich kennengelernt habe»

Das Leben danach

Eine Stelle bei den Bayern hat Lahm, wie schon unter Punkt 7 erwähnt, derzeit noch abgelehnt. Er freue sich nun auf sein Leben als Privatier und viel Zeit mit seiner Familie. «Erst einmal mache ich mit meiner Familie Urlaub und lebe frei in den Tag hinein. Doch ich werde mir einen Tag setzen und den für mich als Startschuss in mein neues Leben definieren.»

Zum Brüllen: Wenn das Einlaufkind den Fussballer hinter ihm beinahe überragt

