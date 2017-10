Nations League, Qualifikation und Playoff – so kompliziert ist der Weg an die EM 2020

Nach den letzten Gruppenspielen in der WM-Qualifikation nimmt die neue UEFA Nations League Gestalt an. Die Schweiz gehört der stärksten Liga an und kann demnach um einen internationalen Titel spielen. Überdies geht es um vier Startplätze für die EM 2020.

Sollte sich das Schweizer Nationalteam via Playoffs für die kommende WM-Endrunde qualifizieren, stehen für die Equipe von Vladimir Petkovic nach dem Turnier in Russland zunächst keine Qualifikationsspiele für die nächste Europameisterschaft an. Stattdessen bestreitet sie vier Partien im Rahmen der Nations League, deren Einführung die UEFA im März 2014 beschlossen hat.

Die 55 UEFA-Mitgliedsverbände werden in vier Ligen (A, B, C, D) mit unterschiedlicher Stärkeklasse unterteilt. Massgebend …