Albanien meistert Geduldsprobe gegen Liechtenstein – Georgien überrascht Irland

Gruppe D: Serbien hat keine Mühe

Serbien kommt gegen Moldawien zu einem ungefährdeten Sieg. Mijat Gacinovic und Aleksander Kolarov stellen die Zeichen für die Serben bereits früh auf Sieg. Aleksandar Mitrovic macht spätestens mit dem 3:0 in der 80. Minute alles klar.

Georgien gelingt zuhause gegen Irland ein achtbares Unentschieden. Dabei starten die Gastgeber sehr schlecht in die Partie. Nach vier Minuten bringt Shane Duffy die Iren bereits in Führung. Valeri Qazaishvili kann die Partie aber noch vor der Pause wieder ausgleichen. Danach kontrolliert Georgien die Partie mühelos und bringt einen Punkt ins Trockene.

Gruppe G: Albaniens Geduldprobe

Albanien muss sich gegen Liechtenstein bis in die zweite Halbzeit gedulden, bis es endlich jubeln darf. In der 54. Minute bringt Odise Roshi seine Farben in Führung. In der 78. Minute erhöht Ansi Agolli auf 2:0, was gleichbedeutend ist mit dem Endstand.

Gruppe I: Islands Rückschlag

Der Publikumsliebling der Europameisterschaft in Frankreich erleidet in der WM-Qualifikation einen Rückschlag. Die Isländer müssen sich auswärts in Finnland mit 1:0 geschlagen geben. Der Siegtreffer gelingt der Heimmannschaft bereits in der achten Minute, Alexander Ring ist dafür verantwortlich. In der 76. Minute macht Gislason eine Aufholjagd unmöglich. Der Verteidiger bringt es fertig, sich innerhalb von zwei Minuten gelb-Rot zu holen.

Die Telegramme

Serbien - Moldawien 3:0 (2:0)

Belgrad. - 10'000 Zuschauer. - SR Bognar (HUN).

Tore: 20. Gacinovic 1:0. 30. Kolarov 2:0. 81. Mitrovic 3:0.Georgien

Irland 1:1 (1:1)

Tiflis. - 35'000 Zuschauer. - SR Kruzliak (SVK).

Tore: 4. Duffy 0:1. Kasaischwili 1:1.

Die Tabelle – Gruppe D

Albanien - Liechtenstein 2:0 (0:0)

Elbasan. - 4000 Zuschauer. - SR Lapotschkin (RUS).

Tore: 54. Roshi 1:0. 78. Agolli 2:0.

Liechtenstein: Jehle; Quintans (79. Yildiz), Malin, Kaufmann, Göppel; Martin Büchel, Wieser; Salanovic, Hasler, Burgmeier (79. Brändle); Yanik Frick (65. Erne).

Bemerkungen: Albanien ab 77. mit Kukeli (Sion). Liechtenstein ohne Marcel Büchel, Kieber, Kühne (alle verletzt) und Michele Polverino (gesperrt).

Verwarnungen: 16. Malin. 62. Quintans. 69. Kaufmann. 82. Martin Büchel (alle wegen Fouls). (abu/sda)

Die Tabelle – Gruppe G

Finnland - Island 1:0 (1:0)

Tampere. - 15'835 Zuschauer. - SR Kralovec (CZE). -

Tor: 8. Ring 1:0. -

Bemerkungen: Island ohne Sigurjonsson (GC/Ersatz). 76. Gelb-Rote Karte gegen Gislason (Foul). (abu/sda)

Die Tabelle – Gruppe I

