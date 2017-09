Bild: EPA/EPA

Fan-Streit in Hannover – wenn das halbe Stadion «Ultras raus!» skandiert

Am Freitagabend hievte sich Hannover 96 zum ersten Mal seit 48 Jahren an die Tabellenspitze der Bundesliga. Dennoch ist die Freude beim Aufsteiger getrübt – denn ein Streit zwischen Ultras, «normalen» Fans und Vereinsführung droht zu eskalieren.

Damit hatte beim Aufsteiger nun wirklich niemand gerechnet, doch der Blick auf die Tabelle ist tatsächlich keine Fata Morgana. Dank des 2:0-Heimerfolgs gegen den Hamburger SV am Freitagabend grüsst Hannover 96 – vor der Saison noch Abstiegskandidat Nummer 1 – für zwei Tage von der Tabellenspitze der Bundesliga. Historisch! Zum ersten Mal seit 48 Jahren steht «96» wieder ganz oben.

Alles paletti also in Hannover? Denkste! Es brodelt beim zweifachen deutschen Meister und Pokalsieger von 1992. Die sogenannte aktive Fanszene hat seit Wochen einen Stimmungsboykott ausgerufen. Wie bereits in den vergangenen Wochen hatten die Ultras während des Spiels immer wieder Protest- und Schmähgesänge gegen den Präsidenten Martin Kind angestimmt.

Der 73-jährige Hörgeräte-Unternehmer steht kurz vor der endgültigen Übernahme der Mehrheit des Traditionsvereins aus Niedersachsen. Er will die totale Entscheidungsgewalt für sich. Wegen seiner langjährigen Tätigkeit kann er eine Lücke der 50+1-Regelung nutzen, was den fanatischsten Anhängern des Klubs nicht in den Kram passt. «Kind muss weg!», skandierten sie am Freitagabend immer wieder. Als die Spieler nach dem Sieg gegen HSV vor der Fankurve die Welle machten, war die Nordkurve schon halbleer. Die Ultras hatten das Stadion geschlossen verlassen.

Das Stadion bejubelt die Führung.

Teile der Nordkurve bleiben ihrer Linie treu.

"Kind muss weg" vs. "Ultras raus" pic.twitter.com/A5pyWIYTkX — Dr. Andreas Hüttl (@Dr_Huettl) 15. September 2017

Doch der Stimmungsboykott, der den Präsidenten empfindlich treffen sollte, ist wegen des Erfolgs der Mannschaft schon verpufft. Die Mannschaft gewinnt auch ohne ihre Unterstützung und mittlerweile haben sich auch die «normalen» Fans gegen sie gewandt. Pfiffe und «Ultras raus»-Sprechchöre waren während des Spiels immer wieder zu hören.

Bald englische Verhältnisse?

Es war eine seltsame Atmosphäre: Auf dem Feld machen Pirmin Schwegler und Co. die Tabellenführung klar, auf den Rängen attackieren sich die eigenen Fans gegenseitig und die Verantwortlichen müssen sich öffentlich gegen die eigenen Ultras stellen. «Die Mannschaft macht keine Politik, zerreisst sich und wird von Teilen der Fans im Stich gelassen», sagte Manager Horst Heldt. Natürlich müssten im Verein nicht alle einer Meinung sein, versuchte Heldt die Wogen zu glätten, aber schade sei es schon, dass nicht alle diesen Abend gemeinsam feiern konnten.

bild: twitter

Etwas deutlicher wurde Trainer André Breitenreiter: «Was ich echt doof finde, ist, dass die Ultras das Stadion verlassen, bevor die Jungs vor der Fankurve sind.» Das sei ein klares Signal gegen die Mannschaft. «Sie reden von der Liebe zu diesem Verein, dann muss man die Mannschaft auch unterstützen», forderte Kind. «Die Ultras können gerne zu Hause bleiben. Überraschend ist, dass die unorganisierte Mehrheit eine klare Meinung ausgedrückt hat. Wir sollten uns an der Mehrheit orientieren und nicht an der lautstarken Minderheit.»

Umfrage Was hältst du von der Aktion der Hannover-Ultras? Klasse! Kommerz tötet den Fussball. «Kind muss weg!»

Der Protest ist ja okay, dennoch sollten sie die Mannschaft unterstützen.

Kindisch! Wenn's ihnen nicht passt, sollen sie nicht mehr ins Stadion gehen.

Ich will nur das Resultat sehen.

Abstimmen 2 Votes zu: Was hältst du von der Aktion der Hannover-Ultras? 0% Klasse! Kommerz tötet den Fussball. «Kind muss weg!»

0% Der Protest ist ja okay, dennoch sollten sie die Mannschaft unterstützen.

0% Kindisch! Wenn's ihnen nicht passt, sollen sie nicht mehr ins Stadion gehen.

0% Ich will nur das Resultat sehen.

Kind sieht sich in der Reaktion des restlichen Publikums gestärkt. Die Ultras, die sich selbst als Hüter der Fussballkultur sehen und die glauben, dass es ohne sie keine Stimmung im Stadion gäbe, werden ihre Protestaktion nach den Vorfällen vom Freitag sicherlich nicht einstellen. Für sie ist die Zukunft des Vereins in Gefahr, sie fürchten die totale Kommerzialisierung wie bei einigen Klubs in England. Eine schnelle Lösung des Konflikts scheint so bald jedenfalls nicht in Sicht. Und der Keil zwischen Fans und Ultras droht den Klub endgültig zu spalten.

Die Bundesliga im Zeitraffer – wie sich die Liga seit 1991 verändert hat

So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten 3m 4s So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Video: Angelina Graf

Unvergessene Bundesliga-Geschichten 31.08.1993: Jay-Jay Okocha demütigt Oliver Kahn und drei KSC-Verteidiger mit einem Wahnsinnstanz in 11 Sekunden für die Ewigkeit 29.03.1970: «Decken, decken, nicht Tischdecken, Mann decken» – so kommentiert der Moderator des «Aktuellen Sportstudio» einen Beitrag über Frauenfussball 10.03.1998: Trap hat fertig – diese dreieinhalb Minuten Kauderwelsch bleiben für die Ewigkeit 06.04.2002: Bundesliga-Goalie Piplica fällt der Ball von einem Kirchturm auf den Kopf und von dort fliegt er ins Tor 04.04.2009: Nie wurden die Bayern schöner gedemütigt als durch die Hacke von Grafite 13.04.1995: Andy Möller kreiert mit der Schutzschwalbe eine neue Tierart 18.08.1995: St.Paulis Tier im Tor «geht einer ab», wenn er in der 1. Liga Bälle halten kann 09.05.1998: Die grösste Bundesliga-Sensation ist perfekt: Aufsteiger Kaiserslautern darf die Meisterschale in die Höhe stemmen Kultfigur Walter Frosch spielt mit einem Zigarettenpäckchen im Stutzen 17.04.2004: Goalie Butt jubelt nach seinem verwandelten Penalty noch, als es in seinem Kasten klingelt 10.12.1995: Ciri Sforza sieht im TV, wie er ohne sein Wissen transferiert wird und wie seine Mitspieler bitterböse über ihn schimpfen 08.11.1975: Weil er betrunken ist und sich so gut fühlt, pfeift Schiedsrichter Ahlenfelder schon nach 32 Minuten zur Halbzeit 16.05.1992: Eintracht Frankfurt verspielt den Meistertitel im letzten Moment, doch «Stepi» bleibt cool: «Lebbe geht weider» 03.04.1999: Titan Kahn tickt komplett aus – erst knabbert er Herrlich an, dann fliegt er in Kung-Fu-Manier auf Chapuisat zu 19.5.2001: Vier Minuten feiert Schalke den Titel, dann trifft Andersson in Hamburg mitten ins königsblaue Herz 20.10.2000: Christoph Daums freiwillige Haarprobe ergibt, dass er doch kein absolut reines Gewissen haben darf 04.05.2002: Der Beweis dafür, dass Leverkusen keinen Titel holen kann – und es kam noch viel schlimmer 07.05.1991: «Mach et, Otze!» Kölns Ordenewitz will sich in den Pokalfinal tricksen – aber der DFB findet den Ordene-Witz nicht komisch 02.04.1974: Ob den Dortmundern bei der Einweihung schon bewusst ist, dass sie einmal das geilste Fussballstadion der Welt haben werden? 23.09.1994: Mario Basler kommt auf die absurde Idee, eine Ecke direkt zu verwandeln und hat damit auch noch Erfolg 19.11.1994: Nach einer kuriosen Rote Karte und dem Last-Second-Ausgleich des KSC flippt Lothar Matthäus im Interview komplett aus 23.04.1994: Helmers Phantomtor, der berühmteste Nichttreffer der Bundesliga 03.01.2006: Der Bergdoktor ist da – Hanspeter Latour soll den 1. FC Köln vor dem Abstieg retten 20.05.2000: «Ihr werdet nie deutscher Meister» – Ballacks Eigentor in Unterhaching macht Bayer endgültig zu «Vizekusen» 18.09.1999: Kuffour knockt Kahn aus und als Ersatzkeeper Dreher sich das Knie verdreht, werden «Tanne» Tarnat und der Kahn-Killer zu den grossen Matchwinnern 19.08.1989: Klaus «Auge» Augenthalers Weitschusstreffer wird Tor des Jahrzehnts Wolfgang Wolf wird Trainer der Wölfe in Wolfsburg – hihihi! Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo