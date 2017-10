Sport

Nach der Bundesliga noch viel mehr legendäre Klubhymnen aus Europas Top-Ligen

Kürzlich haben wir die Hymnen der Bundesliga-Vereine präsentiert. Im zweiten Teil wenden wir uns nun den Liedern grosser Klubs aus Italien, Spanien und England zu – und denen kleinerer Vereine mit Hit-Potenzial.

Wir haben die Songs in drei Kategorien beurteilt: Pathos, Melodie und Text. Wie sehr hat das Lied Hymnen-Charakter? Wie viel Leidenschaft wird vermittelt? Wie einfach kann man es mitsingen? Wie gross ist der Bezug zum Klub?

Heraus kam keine Rangliste – du kannst stattdessen im Kommentarfeld am Ende der Story selber deinen Sieger küren.

Der Autor empfiehlt Wenn du nicht Zeit oder Musse hast, um in jede Hymne reinzuhören, dann lohnen sich diese fünf besonders:



Juventus Turin

AS Roma

FC Crotone

FC Sevilla

FC Liverpool



Juventus Turin

Storia di un grande amore Video: YouTube/t0m1slav

Pathos: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Melodie: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Text: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Beste Zeile: «Bianco che abbraccia il nero» («Das Weiss, das das Schwarz umarmt»).



AC Milan

Pathos: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Melodie: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Text: ⭐️ ⭐️

Beste Zeile: «Conquistate voi una stella in più» («Erobert einen weiteren Stern»).

Inter Mailand

Pazza Inter Video: YouTube/Antonio Costabile

Pathos: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Melodie: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Text: ⭐️ ⭐️

Beste Zeile: «Nerazzurri, pazzi come te» («Schwarzblau, verrückt wie du»).

Pathos: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Melodie: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Text: ⭐️ ⭐️

Beste Zeile: «Per me, c'è solo l'Inter» («Für mich gibt es nur Inter»).

AS Roma

Pathos: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Melodie: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Text: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Beste Zeile: «Gialla come er sole, rossa come er core mio» («Gelb wie die Sonne, rot wie mein Herz»).

SSC Napoli

Pathos: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Melodie: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Text: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Beste Zeile: «Napule è mille culure, Napule è mille paure, Napule è nu sole amaro, Napule è addore e' mare, Napule è na carta sporcae nisciuno se ne importa» («Napoli ist tausend Farben, Napoli ist tausend Ängste, Napoli ist eine bittere Sonne, Napoli ist der Duft des Meeres, Napoli ist ein schmutziges Stück Papier und niemanden interessiert es»).

Forza Napoli Video: YouTube/sasy1980

Pathos: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Melodie: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Text: ⭐️

Beste Zeile: «Napoli Napoli Napoli, forza Napoli Napoli Napoli».

Fiorentina

Oh Fiorentina Video: YouTube/Ajax Ventos

Pathos: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Melodie: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Text: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Beste Zeile: «Oh Fiorentina, di ogni squadra ti vogliam regina» («Oh Fiorentina, von allen Teams will ich dich, du Königin»).

Lazio Rom

I Giardini di Marzo Video: YouTube/ilcielo100

Pathos: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Melodie: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Text: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Beste Zeile: «Che anno è che giorno è, questo è il tempo di vivere con te» («Welches Jahr haben wir, welchen Tag haben wir, dies ist die Zeit mit dir zu leben»).

FC Torino

Pathos: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Melodie: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Text: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Beste Zeile: «Il cuore grande, ti fà tremar le gambe» («Das grosse Herz, das die Beine in Schwung bringt»).

FC Crotone

Ma il cielo è sempre più blu Video: YouTube/Lacrime Rossoblu

Pathos: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Melodie: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Text: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Beste Zeile: Erzählt wird vom Leben des einfachen Mannes in Kalabrien, von seinen Sorgen und Nöten. Der Refrain beginnt mit: «Ma il cielo è sempre più blu» («Doch der Himmel wird immer blauer»).

Real Madrid

¡Hala Madrid y nada más! Video: YouTube/Jorge Y Julie Madridistas X el mundo

Pathos: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Melodie: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Text: ⭐️ ⭐️

Beste Zeile: «Soy lucha, soy belleza, el grito que aprendí: Madrid, Madrid, Madrid, ¡Hala Madrid!» («Ich bin Kampf, ich bin Schönheit, der Schrei, den ich lernte: Madrid, Madrid, Madrid, Vorwärts Madrid!»).

Pathos: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Melodie: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Text: ⭐️ ⭐️

Beste Zeile: «Las mocitas madrileñas van alegres y risueñas, porque hoy juega su Madrid» («Die Madrider Mädchen gehen fröhlich und lächelnd, weil heute ihr Madrid spielt»).

FC Barcelona

El Cant del Barça Video: YouTube/Krzysztof Gagol

Pathos: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Melodie: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Text: ⭐️ ⭐️

Beste Zeile: «Blaugrana al vent, un crit valent, tenim un nom, el sap tothom: Barça, Barça, Barça!» («Blaurot in den Wind, beherzter Schrei, wir haben einen Namen, den jeder kennt: Barça, Barça, Barça!»).

FC Sevilla

Himno del Centenario El Arrebato Video: YouTube/filippu

Pathos: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Melodie: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Text: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Beste Zeile: «Sevilla, Sevilla, Sevilla, nuestro estadio es una feria, cuando vamos a jugar» («Sevilla, Sevilla, Sevilla, unser Stadion ist eine Messe, wenn wir spielen»).

Atlético Madrid

Himno del Metropolitano Video: YouTube/ElDesmarque TV

Pathos: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Melodie: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Text: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Beste Zeile: «Un equipo de verdad, que esta tarde también peleará» («Ein echtes Team, das auch heute kämpfen wird»).

Rayo Vallecano

La vida pirata Video: YouTube/GELO RAYITO

Pathos: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Melodie: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Text: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Beste Zeile: «Soy capitan de un barco inglés y en cada puerto tengo una mujer» («Ich bin der Kapitän eines englischen Schiffes und in jedem Hafen habe ich eine Frau»).

Athletic Bilbao

Athleticen ereserkia Video: YouTube/Mikel Etxebarrieta

Pathos: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Melodie: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Text: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Beste Zeile: «Gaztedi gorri-zuria, zelai orlegian, Euskal Herriaren, erakusgarria» («Rot-weisse Jugend auf dem Lande, vertrete das Baskenland»).

Betis Sevilla

Himno del Real Betis Balompié Video: YouTube/rbbfans1907

Pathos: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Melodie: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Text: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Beste Zeile: «Hay una leyenda que recorre el mundo entero, verde y blanco sus colores, blanco y verde es el sendero» («Es gibt eine Legende, die die ganze Welt kennt, grün und weiss sind ihre Farben, weiss und grün ist der Weg»).

Real Oviedo

Himno del Real Oviedo Video: YouTube/Videoblog Asturias

Pathos: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Melodie: ⭐️ ⭐️

Text: ⭐️ ⭐️

Anstelle einer besten Zeile der Hinweis: Die Fans singen zu den Klängen von zwei Dutzend Dudelsackbläsern.

Manchester United

Glory Glory Man United Video: YouTube/visitManUtd

Pathos: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Melodie: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Text: ⭐️

Beste Zeile: «We're the boys in red and we're on our way to Wembley» («Wir sind die Jungs in Rot und auf unserem Weg ins Wembley»).

Chelsea

Blue Is The Colour, Football Is The Game Video: YouTube/Tim Limbim

Pathos: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Melodie: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Text: ⭐️ ⭐️

Beste Zeile: «So cheer us on through the sun and rain, 'cause Chelsea, Chelsea is our name» («Also feuert uns an bei Sonne und Regen, denn Chelsea, Chelsea ist unser Name»).

Liverpool

You'll Never Walk Alone Video: YouTube/Jonathan Leese

Pathos: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Melodie: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Text: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Beste Zeile: «Walk on, walk on, with hope in your heart and you'll never walk alone» («Geh weiter, weiter, mit Hoffnung im Herzen und du wirst niemals alleine gehen»).

Tottenham Hotspur

Oh When The Spurs Go Marching In Video: YouTube/TheAnythingandeveryt

Pathos: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Melodie: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Text: ⭐️

Beste Zeile: «Oh when the Spurs go marching in» («Oh wenn die Spurs aufs Feld marschieren»).

Nottingham Forest

Oh City Ground Video: YouTube/Billy

Pathos: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Melodie: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Text: ⭐️ ⭐️

Beste Zeile: «Oh mist rolling in from the Trent» («Oh Mist, der vom Trent* hinüber zieht» * = Trent ist der Fluss, an dessen Ufer der City Ground steht).

Leeds United

Marching On Together Video: YouTube/FreddyLUFC

Pathos: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Melodie: ⭐️ ⭐️

Text: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Beste Zeile: «We've been through it all together, and we've had our ups and downs» («Gemeinsam haben wir alles durchgestanden und wir hatten unsere Hochs und Tiefs»).

Manchester City

Blue Moon Video: YouTube/TekkerzProductionz

Pathos: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Melodie: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Text: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Beste Zeile: «I heard somebody whisper please adore me and then I looked to the Moon it turned to gold» («Ich hörte jemanden flüstern: ‹bitte vergöttere mich› und dann schaute ich zum Mond, er wurde golden»).

Crystal Palace

Glad All Over Video: YouTube/Bert K

Pathos: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Melodie: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Text: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Beste Zeile: «You'll have no sorrow, 'cause I'll always be true» («Hab keinen Kummer, ich werde dir immer treu sein»).

West Ham United

I'm Forever Blowing Bubbles Video: YouTube/Football Travels

Pathos: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Melodie: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Text: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Beste Zeile: «They fly so high, nearly reach the sky, then like my dreams, they fade and die» («Sie fliegen so hoch, erreichen fast den Himmel, und dann, wie meine Träume, verschwinden sie und sterben»).

Stoke City

Pathos: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Melodie: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Text: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Beste Zeile: «She stood there laughing, I put my dick in her hand and she laughed no more» («Sie stand da und lachte, ich legte ihr meinen Penis in die Hand, da hörte sie auf zu lachen»).

Aston Villa

Hi Ho Aston Villa Video: YouTube/Nash Chandarana

Pathos: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Melodie: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Text: ⭐️ ⭐️

Beste Zeile: «Flies are in your pea soup baby, they're waving at me» («In meiner Erbsensuppe sind Fliegen, sie winken mir zu»).

Sheffield United

Greasy Chip Butty Song Video: YouTube/Away Day Bible

Pathos: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Melodie: ⭐️ ⭐️

Text: ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Beste Zeile: «You fill up my senses, like a gallon of Magnet» («Du tankst meine Sinne so wie es eine Gallone Magnet tut», eine Biermarke aus der Gegend).

