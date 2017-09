Bild: EPA/EPA

«Liftfasssäule» Bürki greift bös daneben – Der Berner kassiert mächtig Haue im Netz

Beim Champions-League-Hit Tottenham gegen Dortmund erlebte der Berner Goalie Roman Bürki einen schwarzen Abend. Die Reaktionen.

Auweia! Der Berner Borussen-Keeper Roman Bürki patzt beim Champions-League-Hit Tottenham gegen Dortmund im legendären Wembley-Stadion gleich doppelt.

Bereits in der 4. Minute knallt Heung-Min Son den Ball in die kurze Ecke. Bürki sieht beim 1:0 für die Spurs schlecht aus. Dann gibt es einen kurzen Hoffnungsschimmer. Dortmund gleicht in der 11. Minute aus.

Doch es kommt noch schlimmer für die ambitionierte Nummer 2 der Schweizer Nati. In der 15. Minute haut Spurs-Knipser Kane das Leder wieder in die kurze Ecke. Zum Entsetzen der über 4000 mitgereisten Dortmund-Fans lässt Bürki den Ball passieren.

In der 60. Minute versenkt Kane das 3:1 - die Entscheidung.

Die Reaktionen

Goalie-Legende Oliver Kahn findet im ZDF klare Worte: «Da muss Bürki die kurze Ecke zumachen». Die Ruhrpott-Zeitung «Der Westen» gab Bürki in der Spielerbewertung die miserable Note 5: «Hatte zwar nicht viel zu tun, aber was auf sein Tor kam, war auch drin. Auch weil er beim 0:1 die kurze Ecke beim Schuss von Son viel zu weit offen liess . Beim 1:2 stand er ebenso nicht perfekt».

Die Häme liess auch auf Twitter nicht lange auf sich warten:

Warum stellt der BVB keine Litfaßsäule ins Tor? Die bewegt sich schneller. #TOTBVB — Martin Herms (@EinMartinHerms) September 13, 2017

Bürki sieht bei allen Gegentoren sehr gut aus, nur gehalten hat er sie nicht so toll. #THFCBVB — marceltr (@tr_official09) September 13, 2017

(amü)

