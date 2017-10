Der SCB ist nach einem 60-Minuten-Drama Leader – und bleibt es bis im März

Der SC Bern steht nach dem 6:3 gegen ein starkes Zug an der Tabellenspitze und wird nun bis zum Schluss der Qualifikation dort bleiben. Die nächste Niederlage folgt wohl erst in Langnau.

Zug gegen Bern. Das Gipfeltreffen. Die intensiven Partien zwischen dem EV Zug und dem SC Bern gehören inzwischen zum Besten, was es im europäischen Klubhockey zu sehen gibt.

Die Zuger haben gegen den SCB im letzten Frühjahr den Playoff-Final in sechs Partien (2:4) verloren. Nun haben wir am Samstag dieses Finale sozusagen im Zeitraffer in einem Drama über 60 Minuten noch einmal erlebt.

Das Finale hatte Zug zum Auftakt mit zwei Niederlagen einen Schock beschert (0:5, 2:4). Der Sieg in Bern …