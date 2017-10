WM-Qualifikation, 9. Runde A: Schweden – Luxemburg 8:0 (3:0)

B: Färöer – Lettland 0:0

H: Bosnien-Herzegowina – Belgien 3:4 (2:1)

H: Gibraltar – Estland 0:6 (0:3)

Um 20:45 spielen:

A: Weissrussland – Niederlande

A: Bulgarien – Frankreich

B: Andorra – Portugal

B: Schweiz – Ungarn

H: Zypern – Griechenland



Bild: EPA/TT NEWS AGENCY

Schweden kantert Luxemburg nieder – Holland dadurch fast weg vom WM-Fenster

Schweden feiert gegen Luxemburg einen Pflichtsieg (8:0) und setzt damit in der Gruppe A Frankreich und die Niederlande unter Druck.

Gruppe A

Nach dem Kantersieg gegen Luxemburg, das vor einem Monat in Frankreich mit einem 0:0 für eine grosse Überraschung gesorgt hatte, kann Schweden von den Niederlanden kaum noch abgefangen werden. Zwar kann der Europameister von 1988 mit den Skandinaviern nach Punkten noch gleichziehen, allerdings spricht das Torverhältnis deutlich für Schweden.

Am Dienstag treffen die Niederländer und Schweden, für die Marcus Berg gegen Luxemburg viermal traf, im Direktduell aufeinander. Frankreich kann mit einem Sieg am Abend in Bulgarien in der Tabelle wieder an Schweden vorbeiziehen.

Schweden – Luxemburg 8:0

Gruppe B

Ungarn geht als Dritter der Schweizer Gruppe B in die letzte Runde der WM-Qualifikation. Im Fernduell um den 3. Gruppenrang verpassten es die Färöer, zuhause gegen Lettland mehr als einen Punkt auf die Ungarn gutzumachen. Nach dem 0:0 in Torshavn liegen die Färöer einen Punkt hinter Ungarn.

Färöer – Lettland 0:0

Gruppe H

Bosnien-Herzegowina hat in der Gruppe H nur noch kleine Chancen, sich für die WM 2018 zu qualifizieren. Die Mannschaft um Edin Dzeko verlor daheim gegen Belgien mit 3:4. Zur Pause führten die Bosnier gegen das bereits qualifizierte Belgien mit 2:1, und in der 82. Minute gelang ihnen der Ausgleich zum 3:3.

Doch das Schlusswort in Sarajevo gehörte dem Starensemble der Belgier, das in der WM-Qualifikation erst einen Punkt abgegeben hat. Yannick Carrasco von Atlético Madrid traf keine zwei Minuten nach dem 3:3 zum Sieg. Die weiteren belgischen Treffer erzielten Aussenverteidiger Thomas Meunier, Chelseas Stürmer Michy Batshuayi und Tottenhams Jan Vertonghen, der mit seinem 96. Länderspiel-Einsatz zum belgischen Rekord-Internationalen avancierte.

Bosnien-Herzegowina – Belgien 3:4

Gibraltar – Estland 0:6

Telegramme und Tabellen:

Gruppe A

Schweden - Luxemburg 8:0 (3:0)

Stockholm. - SR Gocek (TUR). -

Tore: 10. Granqvist (Foulpenalty) 1:0. 18. Berg 2:0. 37. Berg 3:0. 54. Berg 4:0. 60. Lustig 5:0. 67. Granqvist (Handspenalty) 6:0. 71. Berg 7:0. 76. Toivonen 8:0. (sda)

tabelle: srf

Gruppe B

Färöer - Lettland 0:0

tabelle: srf

Gruppe H

Bosnien-Herzegowina - Belgien 3:4 (2:1)

- Zenica. - SR Collum (SCO). -

Tore: 4. Meunier 0:1. 30. Medunjanin 1:1. 39. Visca 2:1. 59. Batshuayi 2:2. 68. Vertonghen 2:3. 82. Dumic 3:3. 84. Carrasco 3:4.

Belgien: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Fellaini (29. Dendoncker), Carrasco (87. Chadli); Mertens (46. Tielemans), Hazard; Batshuayi. (sda)​

Gibraltar - Estland 0:6 (0:3)

- Loulé (POR). - SR Jovic (CRO). -

Tore: 10. Luts 0:1. 30. Kait 0:2. 38. Zenjov 0:3. 52. Tamm 0:4. 66. Tamm 0:5. 77. Tamm 0:6.

tabelle: srf

Die Telegramme:

