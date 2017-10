Bild: KEYSTONE

Macht's wie früher, Jungs! Die Nati ist Spezialist für entscheidende Quali-Spiele

Die Schweizer Nati benötigt aus dem letzten WM-Qualifikations-Spiel in Portugal noch einen Punkt, um sich direkt für die Endrunde in Russland zu qualifizieren. In der Vergangenheit behielten die Schweizer in solchen Spielen meist die Nerven, nur zweimal ging's in die Hosen – vor einem Vierteljahrhundert richtig gründlich.

EM 1992

Rumänien – Schweiz 1:0

Wir beginnen unsere Zeitreise nach dem dunklen Schweizer Fussball-Zeitalter der 70er- und 80er-Jahre. Seit 1966 ist die Nati nicht mehr bei einem grossen Turnier dabei gewesen. Nach einer starken Quali in einer ausgeglichenen Gruppe fehlt dem Team von Uli Stielike vor dem letzten Spiel gegen Rumänien nur noch ein winziger Punkt, um sich für die EM 1992 in Schweden zu qualifizieren. Doch der Gedanke an den einen Punkt erweist sich als fatal.

Die Schweiz spielt in der Hölle von Bukarest viel zu passiv und wird in der 71. Minute dafür bestraft. Dorin Mateut zieht kurz vor dem Strafraum ab, Nati-Goalie Stefan Huber versucht noch zu klären, doch der Ball zappelt im Netz. Der Schweizer Sturmlauf in den Schlussminuten nützt nichts mehr und so muss die Nati nach dem 0:1 Schottland den Vortritt lassen.

Die Abschlusstabelle:

WM 1994

Schweiz – Estland 4:0

Die Schweiz braucht im letzten Gruppenspiel gegen Estland einen Sieg mit mindestens zwei Toren Differenz, um sich auf jeden Fall für die WM 1994 in den USA zu qualifizieren. In den ersten 30 Minuten vergibt die Nati im «Tollhaus Hardturm» vor 20'064 Zuschauern gleich sechs Grosschancen, erst nach einer halben Stunde bricht der Bann.

Adrian Knup, Dominique Herr und Christophe Ohrel bringen die Schweiz bis zur Pause mit 3:0 in Führung, Stéphane Chapuisat macht nach Wiederbeginn mit dem 4:0 alles klar. Die Schweiz reist als Gruppenzweiter hinter Italien, aber vor Portugal an die WM – zum ersten Mal nach 28 langen Jahren ist sie wieder bei einem grossen Turnier dabei.

Die Abschlusstabelle:

EM 1996

Schweiz – Ungarn 3:0

Wie zwei Jahre zuvor erwartet die Schweiz im erneut ausverkauften Hardturm ein alles entscheidendes Spiel um die EM-Qualifikation. Diesmal würde gegen Ungarn allerdings bereits ein 1:0-Sieg reichen, um sicher an der EM 1996 in England dabei zu sein.

So einfach wie Estland machen es die Ungarn der Schweiz allerdings nicht. Doch das Team des abwanderungswilligen Roy Hodgson spielt defensiv diszipliniert und nutzt vorne die wenigen Chancen eiskalt aus. Kubilay Türkyilmaz, Ciriaco Sforza und Christophe Ohrel schiessen die Nati am Ende zu einem ungefährdeten 3:0-Sieg und somit nach England.

Die Abschlusstabelle:

WM 1998, EM 2000, WM 2002

Die Schweiz hat schon vor dem letzten Spiel keine Chance mehr, sich zu qualifizieren.

EM 2004

Schweiz – Irland 2:0

Nach drei erfolglosen Anläufen hat die Schweiz endlich wieder die Chance, sich für ein grosses Turnier zu qualifizieren. Im letzten Spiel braucht das Team von Köbi Kuhn gegen Irland einen Sieg, um sicher dabei zu sein. Die Euphorie im Land ist riesig, der St.Jakob-Park von Basel proppenvoll.

Die Nati hält dem immensen Druck aber stand: Hakan Yakin, um dessen angeschlagenen Knöchel die Nation tagelang gezittert hat, und Alex Frei schiessen die Schweiz zum 2:0-Heimsieg und somit an die EM-Endrunde in Portugal.

Die Abschlusstabelle:

WM 2006

Irland – Schweiz 0:0

Die Ausgangslage vor dem letzten Spiel ist verzwickt: Die Schweiz braucht gegen Irland einen Sieg, um sich direkt für die WM in Deutschland zu qualifizieren. Gleichzeitig darf das punktgleiche Frankreich gegen Zypern nicht um vier Tore höher gewinnen. Mit einem Unentschieden wären die Schweizer sicher in der Barrage.

Die Franzosen erfüllen die Pflicht und gewinnen 4:0 gegen Zypern, der Schweiz würde als ein 1:0-Minisieg in Dublin reichen. Doch so weit kommt es nicht: Das Team von Köbi Kuhn tut sich schwer gegen die Iren, die mit einem Sieg noch die Barrage erreichen könnten. Erst in der Schlussphase kommen die Schweizer auf, Marco Streller und Alex Frei vergeben die Chancen zum Sieg aber fahrlässig.

Bild: KEYSTONE

So muss die Schweiz in die Barrage, wo man sich gegen die Türkei hauchdünn durchsetzt. Nach dem 2:0-Heimsieg verliert die Nati auswärts zwar 2:4, setzt sich dank der Auswärtsregel aber trotzdem durch und kassiert nach dem Schlusspfiff Prügel.

Die Abschlusstabelle:

EM 2008

Die Schweiz ist als Gastgeber automatisch für die EM qualifiziert.

WM 2010

Schweiz – Israel 0:0

Mit einem Unentschieden gegen Israel und der peinlichen 1:2-Pleite gegen Luxemburg startet die Schweiz denkbar schlecht in die Qualifikation für die WM in Südafrika. Doch dank einer Siegesserie und zwei Erfolgen gegen Griechenland, reicht dem Team von Ottmar Hitzfeld im letzten Spiel gegen Israel bereits ein Punkt für die direkte Teilnahme.

Doch ohne Benjamin Huggel und Alex Frei beginnt die Schweiz nervös und wird von den aggressiv auftretenden Israeli des öfteren vor grosse Probleme gestellt. Nach vorne geht wenig, trotzdem zittert die Nati das 0:0 – auch dank Torhüter Marco Wölfli – über die Runden.

Die Abschlusstabelle:

EM 2012

Die Schweiz hat schon vor dem letzten Spiel keine Chance mehr, sich für die EM in Polen und der Ukraine zu qualifizieren.

WM 2014, EM 2016

Die Schweiz ist schon vor dem letzten Spieltag für die Endrunde qualifiziert.

Die 10 schönsten WM-Momente der Schweizer Fussball-Nati

Betrinken und Beklagen mit Quentin 3m 2s Betrinken und Beklagen mit Quentin Video: watson/Quentin Aeberli, Emily Engkent

Unvergessene Nati-Geschichten 12.10.2012: Ottmar Hitzfeld zeigt dem Schiedsrichter den Stinkefinger und macht sich danach mit faulen Ausflüchten lächerlich 18.06.1994: Beni Thurnheers fataler Irrtum – es gibt eben doch einen Zweiten wie Bregy 11.07.1966: Die «Nacht von Sheffield», der grösste Skandal der Schweizer Fussballgeschichte 25.03.1998: Bei seinem Debüt führt Gilbert Gress die Nati gegen England fast zum Sieg – dann patzt sein Lieblingsgoalie 28.03.2001: Alex Frei macht Kubilay Türkyilmaz vergessen und sorgt dafür, dass Andy Egli einfach mal die Klappe halten muss 07.03.2007: Johann Vogel droht Köbi Kuhn, in den Flieger zu steigen, um ihm «eins zu tätschen» 24.04.1996: Das Ende der kurzen Ära von Nati-Trainer Artur Jorge beginnt ausgerechnet mit einem Sieg 10.09.2008: Luxemburgerli vernaschen? Denkste! – Die Schweizer Nati kassiert die bitterste Niederlage ihrer Geschichte 29.02.2012: Ausgerechnet gegen die Schweiz erzielt Lionel Messi seinen ersten Nati-Hattrick 13.11.1991: Weil die Schweizer Nati in der «Hölle von Bukarest» auf 0:0 spielt, vergeigt sie die EM-Qualifikation im letzten Moment doch noch Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo