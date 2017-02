Europa League, Hinspiele Sechzehntelfinals (ausgewählte Partien) Krasnodar – Fenerbahce 1:0 Alkmaar – Olympique Lyon 1:4 Gladbach – Florenz 0:1 Celta Vigo – Schachtar Donezk 0:1 Gent – Tottenham 1:0 Rostow – Sparta Prag 4:0 Villarreal – Roma 21:05 Uhr Manchester United – Saint-Etienne 21:05 Uhr PAOK – Schalke 21:05 Uhr

Geburtstagskind Bernardeschi schiesst Gladbach ab – Tottenham blamiert sich in Gent

Gladbach muss sich im Hinspiel der Europa-League-Sechzehntelfinals trotz einer starken Leistung Fiorentina geschlagen geben. Tottenham verliert auswärts gegen Underdog Gent mit 0:1, Lyon bezwingt Alkmaar klar.

Borussia Mönchengladbach wird gegen Fiorentina nach einer guten ersten Halbzeit kurz vor dem Pausenpfiff eiskalt erwischt. Geburtstagskind Federico Bernardeschi bezwingt Yann Sommer in der 44. Minute mit einem wunderbaren Freistoss ins hohe Eck. Zuvor vergab Gladbach zahlreiche Grosschancen und hatte in der 16. Minute Glück, dass Schiedsrichter Manzano nach einem harten Einsteigen von Olivera gegen Herrmann nicht auf den Punkt zeigte.

Im zweiten Durchgang kann Gladbach nicht mehr an der Leistung aus der ersten Hälfte anknüpfen. Fiorentina bringt den knappen Vorsprung über die Zeit – daran vermag auch der in der 64. Minute eingewechselte Josip Drmic nichts zu ändern.

Für eine handfeste Überraschung sorgt Tottenham, das sich auswärts gegen Gent – momentan nur auf Rang 8 der belgischen Liga klassiert – mit 0:1 geschlagen geben muss. Den einzigen Treffer der Partie erzielt Jeremy Perbet in der 59. Minute.

Lyon lenkt das Spiel gegen Alkmaar bereits in der ersten Halbzeit in die richtigen Bahnen. Tousart (26. Minute) und Lacazette (45+2') sorgen für eine komfortable 2:0-Pausenführung. In der 57. Minute schlägt Lacazette ein zweites Mal zu und besiegelt die Heimniederlage von Alkmaar. Jahanbakhsh gelingt in der 68. Minute vom Elfmeterpunkt zwar noch der Anschlusstreffer, in der Nachspielzeit sorgt Houssem Aouar mit dem 4:1 jedoch dafür, dass Lyon wohl bereits für die Achtelfinals planen kann

Schachtar Donezk war mit sechs Siegen aus sechs Spielen und 21 erzielten Toren das Team der Gruppenphase – und setzt die Siegesserie auch in der K.o.-Phase fort. Auswärts gegen Celta Vigo gewinnen die Ukrainer dank dem Tor von Blanco Leschuk in der 27. Minute allerdings lediglich mit 1:0.

Einen schlechteren Start in die Partie kann man sich aus Sicht von Ludogorez Rasgrad im Heimspiel gegen Kopenhagen beim besten Willen nicht vorstellen: Nach 80 Spielsekunden lenkt Anicet den Ball nach einem Eckball in Slapstickmanier ins eigene Tor. Auch danach wird es nicht besser für die Bulgaren: In der 53. Minute erzielt Toutouh den zweiten Auswärtstreffer. Das Anschlusstor von Keserü in der 81. Minute kommt zu spät – Kopenhagen gewinnt das Hinspiel mit 2:1.

Der erst im Jahr 2008 gegründete FC Krasnodar hat nach dem 1:0-Heimsieg gegen Fenerbahce Istanbul vor dem Rückspiel gute Karten, bei der dritten Europa-League-Teilnahme erstmals in die Achtelfinals einzuziehen. Den einzigen Treffer der Partie erzielt Viktor Claesson per Kopf. Für Krasnodar ist es erst der dritte Sieg in der laufenden Kampagne. Die Gruppenphase überstanden die Russen mit lediglich sieben Punkten aus sechs Spielen.

Krasnodar - Fenerbahce Istanbul 1:0 (1:0). -

32'460 Zuschauer. -

Tor: 4. Claesson 1:0.

Alkmaar - Lyon 1:4 (0:2). -

16'098 Zuschauer. -

Tore: 36. Tousart 0:1. 45. Lacazette 0:2. 57. Lacazette 0:3. 68. Jahanbakhsh (Foulpenalty) 1:3. 94. Aouar 1:4.

Gent - Tottenham 1:0 (0:0). -

20'000 Zuschauer. -

Tor: 59. Perbet 1:0.

Astra Giurgiu - Genk 2:2 (1:1). -

5000 Zuschauer. -

Tore: 25. Castagne 0:1. 43. Budescu 1:1. 83. Trossard 1:2. 90. Seto 2:2.

Borussia Mönchengladbach - Fiorentina 0:1 (0:1). -

41'863 Zuschauer. -

Tor: 44. Bernardeschi 0:1. -

Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer und Drmic (ab 64.), ohne Elvedi (Aufbau) und Sow (nicht im Aufgebot).

Olympiakos Piräus - Osmanlispor Ankara 0:0. -

Bemerkungen: 74. Rote Karte gegen Viana (Olympiakos).

Rostow - Sparta Prag 4:0 (3:0). -

6100 Zuschauer. -

Tore: 15. Mevlja 1:0. 37. Polos 2:0. 40. Noboa 3:0. 68. Azmoun 4:0. -

Bemerkungen: 32. Gelb-Rote Karte gegen Konaté (Sparta Prag).

Ludogorez Rasgrad - FC Kopenhagen 1:2 (0:1). -

14'257 Zuschauer. -

Tore: 2. Abel (Eigentor) 0:1. 53. Toutouh 0:2. 81. Keserü 1:2. -

Bemerkungen: 96. Rote Karte gegen Gregus (Kopenhagen).

Celta Vigo - Schachtar Donezk 0:1 (0:1). -

20'000 Zuschauer. -

Tor: 26. Gustavo Blanco 0:1. (sda)

