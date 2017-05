Spurs bleiben zuhause ungeschlagen – Liverpool wahrt Chancen auf die Champions League

YB deklassiert Luzern – dreifacher Sorgic rettet Thun gegen Basel einen Punkt

Lausanne erkämpft sich beim 1:1 in Zürich gegen GC einen wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Thun gewinnt in der Nachspielzeit einen verloren geglaubten Punkt gegen Basel. Die Young Boys lassen Luzern keine Chance.

Die Mittelstürmer Munas Dabbur (12.) und Gabriel Torres (60.) schossen die Tore vor 4500 Zuschauern in einer Partie, die lange Zeit wenig Unterhaltung und Spektakel bot. Erst in der Schlussphase kam Stimmung auf, als beide Teams die Entscheidung suchten. Runar Sigurjonsson vergab für die Zürcher den Matchball, als er in der 91. Minute alleine vor Thomas Castella am Lausanne-Keeper scheiterte.

Dass es im Letzigrund keinen Sieger gab, ärgerte vor allem das Heimteam. Ein Aussetzer von Joël Mall …