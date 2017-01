Bild: Carl Recine/REUTERS

JEDER Schuss ein Treffer: Guardiolas Wunschtransfer entpuppt sich als Flop

Manchester City will mit Pep Guardiola an der Seitenlinie unbedingt Meister werden. Dieses Unterfangen wird aber zunehmend schwieriger, weil die Resultate nicht stimmen. Der grosse Sündenbock: ausgerechnet Goalie Claudio Bravo, der Wunschtransfer des Trainers.

Donat Roduner Donat Roduner Folge mirEntfolgen

Manchester City und die Goalies, das ist eine ziemlich schwierige Angelegenheit. Vergangenen Sommer wollte Pep Guardiola zu seinem Amtsbeginn bei den «Citizens» unbedingt Claudio Bravo verpflichtet haben. Dieser Wunsch wurde ihm gewährt, der Rückhalt während seiner Zeit bei Barcelona wurde für 17 Millionen Pfund nach England gelotst. Dafür musste die bisherige Nummer 1 weichen. Fanliebling Joe Hart fand beim FC Torino in Italien Unterschlupf.

Bild: Antonio Calanni/AP/KEYSTONE

Die Beziehung zwischen City und Bravo lief anfangs ganz gut. Der Erfolg war da, die «Himmelblauen» lange Leader. Nun aber, angesichts der Baisse, die das Team durchlebt, prasselt massig Kritik auf den 33-jährigen Chilenen ein. Und das nicht zu Unrecht, wie Statistiken knallhart belegen.

In den letzten zwei Spielen kamen sechs Schüsse auf das City-Tor. Wieviele davon hat Claudio Bravo gehalten?

Umfrage Was denkst du? 1

2

3

4

5

6

Abstimmen 1'234 Votes zu:Was denkst du? 33% 1

33% 2

33% 3

33% 4

33% 5

33% 6

Ha! Alles falsch!

Keinen einzigen

Sowohl beim 0:4 auswärts gegen Everton wie auch beim 2:2 zuhause im Spitzenspiel gegen Tottenham gelang Bravo nicht eine einzige entscheidende Parade. Alles andere als schmeichelhaft für einen Goalie.

Bravos Save-Quote beträgt in der laufenden Saison magere 55,4 Prozent . Zum Vergleich: Joe Hart brachte es in sechs Spielzeiten mit City immerhin auf 71,8 Prozent.

. Zum Vergleich: Joe Hart brachte es in sechs Spielzeiten mit City immerhin auf 71,8 Prozent. Nur gerade 31 Paraden kann Bravo in seinen 19 Einsätzen vorweisen. Lediglich eine mehr als der Schweizer Eldin Jakupovic, der für Hull sieben Mal zwischen den Pfosten stand. Premier-League-Spitzenreiter ist Burnleys Tom Heaton mit beeindruckenden 93 Saves.

Bild: Lee Smith/REUTERS

Claudio Bravo ist also zweifelsohne mitschuldig an Citys «Minikrise» in der Liga mit nur vier Punkten aus den letzten vier Spielen. Aber auch wenn sich bereits Transfergerüchte ranken – beispielsweise fällt immer wieder der Name von Atletico-Keeper Jan Oblak –, ist klar, dass Pep Guardiola seinem Stammgoalie nicht so schnell in den Rücken fallen wird.

Zur harschen Kritik an Bravo äusserte sich der spanische Taktikfuchs recht kryptisch: «Wir müssen das akzeptieren, das ist Teil unseres Jobs – des Jobs des Managers, des Jobs des Spielers, also akzeptieren wir das.» Guardiola nimmt dafür auch sich und die weiteren Spieler auf dem Platz in die Verantwortung, was durchaus seine Gründe hat. City wirkt in der Defensive anfälliger als auch schon und der Trainer ist offensichtlich noch auf der Suche nach der idealen Formation. In der Abwehrreihe hat er bereits 13 verschiedene Kombinationen aufgestellt, was der Stabilität und dem Selbstvertrauen nicht zugute kommt.

Bravo selbst hat sich nicht zu den zwei Spielen ohne Parade geäussert. Er sah sich aber schon im Dezember ausgeprägter Kritik ausgesetzt und meinte da, dass ihn das nicht sonderlich berühre: «Das ist ein kollektiver Effort. Wenn es mal nicht so gut läuft, dann ist das jedermanns Verantwortung und wenn die Resultate gut sind, dann ist es genau das Gleiche. Wir werden am Ende der Saison sehen, ob sich die Arbeit ausgezahlt hat.»

Bild: Darren Staples/REUTERS

Der Chilene weiss, wie das Torhüterbusiness läuft. Genauso schnell, wie er auf der Ersatzbank landen kann, kann er auch wieder der gefeierte Held sein. Dafür braucht er bloss wieder Bälle zu halten.

Sie haben keine Goalieprobleme: Alle Spieler mit mehr als 100 Toren in der Premier League

Der Fussball schreibt oft die schönsten Geschichten 09.11.2014: Der FC Aarau wird weltbekannt – und das alles wegen einer genialen Fallrückzieher-Rettungsaktion Als der «entführte» Raffael zum Fall für die Polizei wurde und als Strafe einen Znacht ausgeben musste 08.11.1975: Weil er betrunken ist und sich so gut fühlt, pfeift Schiedsrichter Ahlenfelder schon nach 32 Minuten zur Halbzeit 06.09.2003: Es gibt nur ein' Rudi Völler und der schenkt Weissbier-Waldi nach Deutschlands 0:0 auf Island so richtig ein 27.03.2011: Die «Mücke» sticht zum 100. Mal zu – Torhüter Rogerio Ceni wird für sein Jubiläumstor gefeiert wie vor ihm nur Pelé 20.04.2011: Reals erster Pott seit drei Jahren geht in die Brüche, weil Sergio Ramos zu wenig Muckis hat 14.11.2012: Zlatan Ibrahimovic schiesst gegen England nicht nur vier Tore, er trifft vor allem per Fallrückzieher aus 25 Metern 17.07.1994: «Eine Wunde, die sich niemals schliesst» – Roberto Baggios Penalty in die Erdumlaufbahn lässt ganz Italien weinen 31.08.1993: Jay-Jay Okocha demütigt Oliver Kahn und drei KSC-Verteidiger mit einem Wahnsinnstanz in 11 Sekunden für die Ewigkeit 03.03.2010: Fussballikone Maradona erkennt Thomas Müller nicht – und bekommt wenig später dessen Rache zu spüren 10.05.1930: Der Beginn einer wunderbaren Hassliebe – die 7 denkwürdigsten Länderspiele zwischen Deutschland und England 09.10.1996: Schottland spielt in Estland gegen sich selber und wird von der «Tartan Army» lautstark gefeiert 30.06.1998: Mit einem Wundersolo geht Michael Owens Stern auf, der nur allzu schnell wieder verglüht 10.09. 2008: Luxemburgerli vernaschen? Denkste! – Die Schweizer Nati kassiert die bitterste Niederlage ihrer Geschichte 22.06.1986: Maradona schiesst das Tor des Jahrhunderts – aber in Erinnerung bleibt die «Hand Gottes» 28.10.1993: «Die Tragödie von Doha» oder wieso an der WM 2022 vielleicht doch alles gut wird 05.12.2004: Paulo Diogo gewinnt mit Servette im Abstiegskampf – und verliert dabei einen Finger 26.05.1999: Sheringham und Solskjaer – zwei Namen und alle wissen, um welchen historischen Match es hier geht 11.04.2001: Steht's 31:0 oder 32:0? Australien schiesst so viele Tore, dass man mit Zählen nicht nachkommt 17.04.2004: Goalie Butt jubelt nach seinem verwandelten Penalty noch, als es in seinem Kasten klingelt 29.03.1970: «Decken, decken, nicht Tischdecken, Mann decken» – so kommentiert der Moderator des «Aktuellen Sportstudio» einen Beitrag über Frauenfussball 27.01.1994: Beim seltsamsten Fussballspiel aller Zeiten muss ein Team plötzlich beide Tore verteidigen 10.03.1998: Trap hat fertig – diese dreieinhalb Minuten Kauderwelsch bleiben für die Ewigkeit Kultfigur Walter Frosch spielt mit einem Zigarettenpäckchen im Stutzen 22.02.2004: St.Gallens Kultfigur «Zelli» muss in der Not ins Tor und kratzt den Ball in «seiner» Ecke 03.10.2007: Milan-Goalie Dida zeigt in Glasgow den schönsten sterbenden Schwan der Fussball-Geschichte 18.07.2008: Ein Carlos Varela in Höchstform: «Heb de Schlitte, du huere Schissdrägg» 06.05.2001: Inter-Fans stehlen den Feinden von Atalanta einen Roller und werfen ihn im San Siro über eine Brüstung 28.02.1999: Maradona stürmt im Letzigrund die Tribüne und darf als Belohnung ins Altersheim 15.11.2009: Die Schweiz ist Fussball-Weltmeister! Die U17-Nati setzt ihrem Höhenflug die Krone auf 25.05.2005: Liverpool schafft gegen Milan dank «sechs Minuten des Wahnsinns» und Hampelmann Jerzy Dudek die unglaublichste Wende aller Zeiten 08.01.2004: Kult-Goalie Jorge Campos hängt seine knallbunten Trikots an den Nagel 27.04.1996: Basler lässt Wut an Torwand aus: «Wenn Sie ein drittes Loch in die Wand reinschiessen, gibt es 1000 Mark von mir» 30.04.2011: Cabanas fordert vom Basler Schiri Respekt, denn «das isch GC! Rekordmeister! Än Institution, hey!» 14.06.2012: Die Iren haben gegen Spanien nicht den Hauch einer Chance, aber ihre Fans singen sich zum EM-Titel 23.06.1990: Roger Milla gegen René Higuita – der Alte entzaubert den Irren 07.10.1989: Der «Fall Klötzli» – vier Wettinger gehen auf den Schiri los, weil dieser Sekunden vor dem Ausgleich abpfeift 08.09.1996: George Weah schnappt sich im eigenen Strafraum den Ball, dribbelt einfach alle aus und schiesst ein Wundertor 01.04.1998: Diese 76 Minuten TV-Geschichte mit Günther Jauch und Marcel Reif lassen jeden Aprilscherz alt aussehen 17.11.1993: Frankreich vergeigt in letzter Sekunde die WM-Quali und Sündenbock Ginola zieht gegen Trainer Houiller vor Gericht 06.04.2002: Bundesliga-Goalie Piplica fällt der Ball von einem Kirchturm auf den Kopf und von dort fliegt er ins Tor 29.10.1997: Im dichten Schneetreiben gibt der 19-jährige Gigi Buffon sein Länderspieldebüt 04.07.1999: Martin Palermo schafft's ins Guinness-Buch der Rekorde – weil er drei Penaltys in einem Spiel verschiesst 11.11.2011: Der estnische Ersatzspieler, der hier den Ball weiterreicht, ist in Wahrheit ein cleverer irischer Fussballfan 09.11.1997: Der Windarsch kassiert in einem einzigen Fussball-Spiel gleich drei Rote Karten – und ist auch sonst ein liebenswerter Rüpel 20.10.2000: Christoph Daums freiwillige Haarprobe ergibt, dass er doch kein absolut reines Gewissen haben darf 23.11.2002: Bei Luis Figos Rückkehr nach Barcelona wird der neue Real-Star mit einem Schweinekopf empfangen 07.09.2005: Nati-Goalie Zuberbühler kassiert auf Zypern ein Riesen-Ei und schiebt die Schuld dafür dem «Blick» in die Schuhe 12.09.1990: Der Goalie mit der Pudelmütze sorgt für die vielleicht grösste Sensation der Fussball-Geschichte 03.06.1997: Roberto Carlos scheint mit seinem Freistoss für die Ewigkeit alle Gesetze der Physik auszuhebeln 07.03.2007: Johann Vogel droht Köbi Kuhn, in den Flieger zu steigen, um ihm «eins zu tätschen» 09.08.2009: Basel-Goalie Costanzo wird für drei Spiele gesperrt – nach einer Attacke auf den eigenen Mitspieler 30.07.2000: Nur GC-Milchbubi Peter Jehle steht noch zwischen FCB-Legende Massimo Ceccaroni und seinem allerersten Tor 15.05.1974: Im Suff stecken schottische Natifussballer ihren Star in ein Boot – das sofort von der Strömung weggetrieben wird 01.03.1980: Everton trauert um Dixie Dean – die Klublegende war so gut, dass ihm ein hässiger Verteidiger einen Hoden zerstörte Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

schlitteln - 18.4.2016

Guter Mix zwischen Seriösem und lustigem Geblödel. Schön gibt es Watson. Guter Mix zwischen Seriösem und lustigem Geblödel. Schön gibt es Watson.