Du glaubst kaum, in welcher Top-Liga heuer am meisten Tore fielen

Das Vorurteil sagt, dass in Italien ein 1:0 schon ein Kantersieg ist. Die Realität zeigt, dass dieses Klischee überholt ist. Denn in keiner anderen der grossen Ligen fielen mehr Treffer als in der Serie A.

Saison 2016/17

Von den fünf grossen Ligen Europas fielen in der soeben zu Ende gegangenen Spielzeit in Italien die meisten Tore: 2,96 pro Spiel. Deutlich mehr Treffer sehen die Fans in der Schweiz, wo am Freitag noch eine Runde ausgetragen wird.

10-Jahres-Schnitt

Frei nach Pippo Inzaghi gilt jedoch: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Aussagekräftiger ist der Durchschnitt der letzten zehn Saisons. Und der zeigt, dass von den Top-Ligen die Bundesliga jene mit den meisten Toren pro Spiel ist.

Die Trends

Betrachtet man die Tor-Schnitte der letzten zehn Jahre in Italien, so scheint die aktuelle Saison ein statistischer Ausreisser zu sein. Ob die Serie A wirklich jene Liga sein wird, in der die meisten Treffer fallen, muss sich erst noch weisen. In der Tendenz geht es jedenfalls nach oben.

Das ist auch in Frankreich auffällig: zwar fallen dort die wenigsten Treffer, aber im Hexagon werden es je länger je mehr.

(Daten: Wikipedia, Grafiken: infogr.am)

