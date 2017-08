Super League, 6. Runde Luzern – Zürich 1:1 (1:0)

Sion – Basel 1:1 (0:1)

St.Gallen – YB 2:2 (1:1)

YB holt dank Last-Minute-Tor einen Punkt – der FCZ bleibt trotz Unentschieden Leader

Der FCZ kommt gegen Luzern nicht über ein Unentschieden hinaus, weil jedoch Basel gegen Sion und YB gegen St.Gallen ebenfalls nur einen Punkt holen, bleiben die Zürcher dennoch Leader.

Luzern – Zürich 1:1

Die Partie zwischen Leader Zürich und dem FC Luzern beginnt mit einem Paukenschlag: Francisco Rodriguez setzt sich auf der linken Seite durch und sieht seine Flanke von der Hand Palssons abgefälscht. Tomi Juric übernimmt Verantwortung und verwertet den fälligen Elfmeter souverän. Die Gäste aus Zürich tun sich in der Folge gegen enorm aufsässige Luzerner schwer und kommen kaum je zu nennenswerten Toraktionen. In der gesamten ersten Hälfte resultiert für die Mannschaft von Uli Forte nur gerade ein einziger Abschluss.

Forte scheint dann in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden zu haben, denn nach dem Pausentee zeigen sich die Zürcher gegen die noch immer äusserst aufsässigen Luzerner widerstandsbereiter. Nachdem Moussa Koné in der 49. Minute noch im Abschluss sündigt, macht es der Senegalese nach einer Stunde Spielzeit besser. Nach starker Vorarbeit von Michael Frey bezwingt Koné Luzern-Keeper Omlin aus spitzem Winkel. Es ist der erste Super-League-Treffer für den FCZ-Stürmer. Bei Luzern macht sich langsam aber sicher die kräfteraubende erste Halbzeit bemerkbar – doch der FCZ weiss dies nicht auszunutzen. Die Zürcher müssen sich gegen Luzern mit einem Punkt begnügen – am Ende ein gerechter Lohn für beide Mannschaften.

Sion – Basel 1:1

Der FC Basel startet im Wallis druckvoll in die Partie und nutzt in der 7. Spielminute einen ersten Fehler der Sittener gnadenlos aus. Nach einem Fehlpass Lüchingers gelangt der Ball zu Ricky van Wolfswinkel, der Sion-Keeper Mitryushkin mit einem platzierten Schuss keine Abwehrchance lässt. Der FCB hält auch danach das Spieldiktat fest in der Hand und dominiert die Partie gegen ein schwaches Sion beinahe nach Belieben. Der einzige Vorwurf, den man den Baslern in der ersten Halbzeit machen muss, ist die mangelhafte Chancenverwertung. Van Wolfswinkel vom Elfmeterpunkt (18. Minute) sowie Steffen und Bua kurz vor der Pause verpassen es, den zweiten Treffer zu erzielen.

In der zweiten Halbzeit folgt die Strafe für die Basler Ineffizienz – und Sion-Trainer Tramezzani hat daran massgeblichen Anteil. Der zur Pause eingewechselte Cunha reagiert nach einem schönen Freistoss von Adryan am schnellsten und drückt den Abpraller von Vaclik per Kopf über die Linie. Sion stellt den Spielverlauf mit dem Ausgleich komplett auf den Kopf. Der FC Basel schafft es in der Folge nicht, die Partie wie im ersten Durchgang zu kontrollieren. Erst in den Schlussminuten erhöht die Mannschaft von Raphael Wicky die Schlagzahl wieder, doch ein Treffer will dem FCB nicht mehr gelingen. Die Basler verpassen es, aus den Unentschieden von YB und dem FCZ Kapital zu ziehen.

St.Gallen – YB 2:2

YB startet auswärts gegen St.Gallen besser in die Partie, gewinnt mehr Zweikämpfe und taucht immer wieder gefährlich im Strafraum der Espen auf. Für die ansprechende Startphase belohnen sich die Berner in der 25. Spielminute mit dem Führungstreffer – unter gütiger Mithilfe der St.Galler. Innenverteidiger Taipi verliert den Ball an Fassnacht, dieser bedient Jean-Pierre Nsamé, welcher das Leder in der unteren Torecke unterbringt. Die Heimmannschaft zeigt sich jedoch um eine Reaktion bemüht und kommt in der 36. Minute zum Ausgleich. Marco Aratore zieht aus 25 Metern ab und überrascht YB-Goalie Wölfli.

Kaum hat Schiedsrichter Schärer die Partie nach dem Pausentee wieder freigegeben, zappelt der Ball erneut im YB-Tor. Barnetta hat das Auge für den besser postierten Marco Aratore und dieser schlenzt den Ball wunderbar in die Maschen. Lange Zeit sieht es in der Folge nach einem knappen Sieg für die St.Galler aus, doch Verteidiger Nuhu vermiest der Heimmannschaft in der Nachspielzeit die Party. Der Ghanaer versenkt das Leder nach einem Eckball im Netz. Die St.Galler reklamieren bei Schärer vergebens ein Handspiel, die Pfeife des Unparteiischen bleibt jedoch stumm. Eine zweifelhafte Entscheidung, denn Nuhu nahm bei der Ballannahme klar die Hand zu Hilfe. YB holt sich also einen Last-Minute-Punkt und bleibt in der Tabelle weiter erster Verfolger des Leaders aus Zürich.

Die Tabelle

Die Telegramme

Luzern - Zürich 1:1 (1:0)11'759 Zuschauer. -

SR Amhof. -

Tore: 4. Juric (Handspenalty) 1:0. 60. Koné (Frey) 1:1.

Luzern: Omlin; Schwegler (65. Follonier), Knezevic, Schulz, Lustenberger; Custodio, Kryeziu; Schneuwly, Ugrinic (84. Demhasaj), Francesco Rodriguez (75. Vargas); Juric.

Zürich: Vanins; Nef, Palsson, Brunner; Winter, Rüegg (61. Marchesano), Sarr, Pa Modou; Cavusevic (46. Koné), Frey, Roberto Rodriguez.

Bemerkungen: Luzern ohne Alves, Arnold, Grether, Itten, Schindelholz und Schürpf (alle verletzt), Zürich ohne Alesevic, Bandura, Kempter, Kryeziu, Schönbächler (alle verletzt) und Dwamena (nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 10. Cavusevic (Foul). 45. Frey (Ballwegschlagen). 45. Custodio (Foul). 46. Schneuwly (Foul). 59. Pa Modou (Foul). 73. Schulz (Foul). 78. Koné (Foul). 80. Vargas (Foul).

Sion - Basel 1:1 (0:1)10'900 Zuschauer. -

SR Bieri. -

Tore: 7. Van Wolfswinkel 0:1. 47. Cunha (Freistoss Adryan) 1:1.

Sion: Mitrjuschkin; Zverotic, Ricardo, Bamert; Kukeli; Lüchinger (46. Adryan, 62. Mboyo), Zock, Milosavljevic, Lenjani; Constant (46. Cunha); Schneuwly.

Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Akanji, Riveros; Xhaka (72. Fransson), Zuffi; Steffen, Elyounoussi (84. Callà), Bua (78. Oberlin); Van Wolfswinkel.

Bemerkungen: Sion ohne Fickentscher (gesperrt), Aquafresca, Carlitos, Cümart, Dimarco, Mveng, Ndoye. 19. Van Wolfswinkel verschiesst Foulpenalty. 91. Pfostenschuss Mboyo.

Verwarnungen: 19. Zock (Foul). 22. Steffen (Foul). 28. Suchy (Foul). 35. Xhaka (Foul). 89. Schneuwly (Foul).

St. Gallen - Young Boys 2:2 (1:1)11'550 Zuschauer.-

SR Schärer. -

Tore: 25. Nsame (Fassnacht) 0:1. 37. Aratore 1:1. 46. Aratore (Barnetta) 2:1. 91. Nuhu (Bertone) 2:2.

St. Gallen: Lopar; Koch, Haggui, Hefti, Wittwer; Tschernegg (7. Taipi), Kukuruzovic; Tafer (80. Ben Khalifa), Barnetta (89. Musavu-King), Aratore; Buess.

Young Boys: Wölfli; Mbabu, Nuhu, von Bergen, Benito; Schick (57. Assalé), Bertone, Sanogo (73. Sow), Sulejmani (73. Lotomba); Fassnacht; Nsame.

Bemerkungen: St. Gallen ohne Toko und Wiss (beide verletzt), Angha, Schulz, Adonis Ajeti, Babic und Kräuchi (alle nicht Aufgebot). YB ohne von Ballmoos, Hoarau und Seferi (alle verletzt), Ravet (Transfer zu Freiburg) und Ngamaleu (noch nicht spielberechtigt). YB nach dem Eintritt von Assalé mit zwei Spitzen.

Verwarnungen: 54. Kukuruzovic, 55. Bertone, 75. von Bergen, 88, Taipi (alle Foul). (sda)

Zeno Hirt, 25.6.2017

