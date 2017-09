Bild: KEYSTONE

Eine kleine Fussball-Weltreise von Echallens über Orlando bis nach Paris

Traumkisten, Serientorschützen, Feldspieler im Tor, Wahnsinnsbilanzen, Penaltykiller, Fairplay-Missversteher und stürmische Störche – hier kommen die etwas anderen High- und Lowlights des Fussball-Wochenendes. Mit einer wichtigen Information für alle PSG-Fans oder all jene, die es noch werden wollen.

Schweizer Cup

Stade Lausanne-Ouchy schafft die grosse Sensation und wirft den FC Sion aus dem Cup. Präsident Christian Constantin tobt – die Tage von Trainer Paolo Tramezzani im Wallis könnten schon bald gezählt sein. Schon in der Europa-League-Qualifikation blamierte sich Sion mit dem Out gegen Suduva Marijampole.

Tags darauf doppelt Echallens nach: Der Erstligist eliminiert Neuchâtel Xamax. In der Verlängerung muss in der 93. Minute der Feldspieler Igor Djuric ins Xamax-Tor – und er begeht später ein Foul, das einen Penalty zur Folge hat. Djuric wehrt den Schuss von Mehmed Begzadic dann zunächst ab, doch den Nachschuss verwandelt der Echallens-Spieler zum 3:2-Sieg seines Teams.

Schweden

Kim Källström – bei diesem Namen wird es Fans der Zürcher Grasshoppers bestimmt gleich warm ums Herz. Umso mehr, wenn sie dieses Tor des schwedischen Routiniers sehen. Källström erzielt beim 4:1-Heimsieg von Djurgarden gegen Örebrö den ersten Treffer der Partie mit einem herrlichen Distanzschuss:

Djurgarden ist Zweiter der Allsvenskan, hat einen Rückstand von sieben Punkten auf Leader Malmö FF.

Italien

Der Ballermann ist zwar auf Mallorca, doch auch in der Serie A sind einige Ballermänner zuhause. Zum Beispiel Paulo Dybala. Der Argentinier schiesst alle drei Tore beim 3:1-Sieg von Juventus Turin in Sassuolo. Es waren im vierten Spiel schon Dybalas Saisontore 6 bis 8 und er traf in jeder Partie. Zuletzt gelang dies Luca Toni vor zwölf Jahren.

4 - Paulo Dybala is the first player to score in each of the first 4 Serie A Match-Days since Luca Toni in 2005/06. Alien. #SassuoloJuve — OptaPaolo (@OptaPaolo) 17. September 2017

Auch Ivan Perisic hat einen Lauf. Der Kroate von Inter Mailand sammelte in den letzten sechs Serie-A-Einsätzen 10 Skorerpunkte:

Ein weiterer Ballermann ist Dries Mertens. Beim 6:0-Kantersieg des Leaders Napoli gegen Benevento trifft er gleich drei Mal, zwei Tore sind Elfmeter.

Holland

Roy Kortsmit ist Goalie bei Sparta Rotterdam und gegen Alkmaar steht er nach 22 Minuten im Fokus. Er hält einen Penalty, der danach aber wiederholt wird, weil sich der Keeper zu früh bewegt hat. Doch Kortsmit hält auch den zweiten Versuch von Wout Weghorst – welcher aber danach trotzdem zwei Tore zum 2:0-Auswärtssieg Alkmaars schiesst.

Spanien

Apropos Penalty: Alex Granell bietet sich in der Nachspielzeit die Gelegenheit, für Girona gegen den Favoriten FC Sevilla auszugleichen. Aber sein Schuss knallt an die Latte, Sevilla gewinnt mit 1:0.

Real Madrid hat angeblich einen Weltrekord egalisiert. Die Königlichen schossen beim 3:1-Auswärtssieg gegen Real Sociedad San Sebastian im 73. Pflichtspiel in Folge ein Tor. Das schaffte zuvor nur der FC Santos mit dem grossen Pelé – vor über einem halben Jahrhundert.

Real Madrid have now scored in 73 consecutive games across all competitions.



They equal Santos' world record from 1963. 😳 pic.twitter.com/28v870gHwd — Squawka Football (@Squawka) 17. September 2017

Herausragend das 3:1, mit einem Zauberpass von Isco und dem Abschluss des pfeilschnellen Gareth Bale.

Stadtrivale Atlético Madrid tritt erstmals in seinem neuen Stadion an. Antoine Griezmann schreibt sich als erster Torschütze ins Geschichtsbuch des Estadio Wanda Metropolitano ein, beim 1:0-Sieg gegen Malaga.

Barcelona siegt zwar bei Getafe 2:1, verliert aber 100-Millionen-Einkauf Ousmane Dembélé. Bei seinem Debüt verletzt sich der Franzose am Oberschenkel, er fällt für drei bis vier Monate aus.

Deutschland

Der 1. FC Köln bleibt nach einer 0:5-Klatsche bei Leader Dortmund das Schlusslicht der Bundesliga. Die «Geissböcke» suchen nach der Partie Rat gaaanz weit oben:

.@god What have we done? — 1. FC Cologne (@fckoeln_en) 17. September 2017

0 - Köln's 0 Punkte & -11 Tore sind der zweitschwächste Start der BL-Historie. Nur Karlsruhe 63/64 war mit -13 noch schlechter. Hypothek. — OptaFranz (@OptaFranz) 17. September 2017

In der 2. Bundesliga ist mit Holstein Kiel ein Aufsteiger Tabellenführer. Heisst natürlich noch gar nichts nach sechs Spieltagen, aber die «Störche» waren mir schon immer irgendwie sympathisch, weshalb ihr Platz 1 hier erwähnt wird.

USA

Wer kann sich noch an Josef Martinez erinnern? Von 2012 bis 2014 stürmte der Venezolaner in der Schweiz, für YB und Thun. Seit diesem Jahr spielt er in der Major League Soccer für Atlanta United und da läuft es dem Stürmer wie geschmiert. Martinez schiesst am Donnerstag drei Tore und am Samstag trifft er gleich wieder dreifach. Seine sagenhafte Bilanz: 14 Spiele, 16 Tore.

Unter die Räder kommt L.A. Galaxy, das gegen Toronto mit 0:4 verliert. Die Kanadier stellen vielleicht auch deshalb das beste der Team der Liga, weil sie clever sind. Drew Moor erzielt das 1:0 nach einem Freistoss, den Toronto ausführt, während Galaxy noch die Mauer aufstellt:

England

Die beiden Teams aus Manchester stehen an der Spitze der Premier League. City und United haben nach fünf Runden beide 13 Punkte und ein Torverhältnis von 16:2. Mit diesen insgesamt 32 Toren sind sie für mehr als ein Viertel aller Liga-Treffer zuständig.

De Gea kept his 100th Man Utd clean-sheet, today.



📅 Games: 276

✋ Clean Sheets: 100

🏆 Player Of The Year: 3



Irreplaceable 😎🔴👏 pic.twitter.com/TAgEIgFux3 — Football Planet (@FoootballPlanet) 17. September 2017

Youngest players ever to score 90 Premier League goals:



Robbie Fowler

Michael Owen

Wayne Rooney

Romelu Lukaku



Up there with the best. ⚽ pic.twitter.com/8xkT7vNPYP — Squawka Football (@Squawka) 17. September 2017

Im «Seich» ist Crystal Palace, das bereits den Trainer gewechselt hat. Aber auch unter Ex-Nati-Trainer Roy Hodgson geht's noch nicht aufwärts, 0:1 gegen Southampton. Crystal Palace ist ohne Tor und ohne Punkt Letzter – und nun warten der Reihe nach Manchester City, Manchester United und Chelsea auf die «Eagles». Schöne Aussichten …

Die wenig schmeichelhafte Auszeichnung des «Jubel-Tubel des Wochenendes» geht an einen Anhänger Arsenals. Er freut sich so über ein Tor der Gunners bei Chelsea, dass er auf den Platz stürmt. Doppeltes Pech für den Fan: Der Treffer zählt wegen Abseits nicht und trotzdem wird er abgeführt.

Ein Beitrag geteilt von Stuart Macfarlane (@stuart_photoafc) am 17. Sep 2017 um 8:22 Uhr

Frankreich

Ich hab's nicht persönlich überprüft, aber glauben wir den Statistik-Füchsen mal. Monacos Radamel Falcao hat in dieser Ligue-1-Saison bislang zehn Mal aufs Tor geschossen – und dabei neun Treffer erzielt! Zwei am Samstag beim 3:0-Heimsieg gegen Strasbourg.

9 - Les 10 tirs cadrés de @FALCAO en L1 cette saison :

⚽️

⚽️

⚽️

⚽️

👐

⚽️

⚽️

⚽️

⚽️

⚽️

Féroce. @AS_Monaco pic.twitter.com/wf6kgMRdMp — OptaJean (@OptaJean) 16. September 2017

Nizza ist schwach in die Saison gestartet, doch in Rennes siegt das Team von Lucien Favre mit 1:0. Das Tor des Tages erzielt Mario Balotelli – mit diesem Knaller in die nahe Ecke:

PSG schliesslich hat auch sein sechstes Saisonspiel gewonnen, mit 2:0 gegen Olympique Lyon. Doch Paris Saint-Germain hat auch Sorgen. Nämlich die, dass in den Fanshops die Trikots ausgehen. Seit Neymar und Kylian Mbappé in die Hauptstadt gewechselt sind, hat PSG schon 120'000 Trikots verkauft. Laut der «Marca» droht nun ein Engpass – ausgerechnet jetzt, wo es auf Weihnachten zu geht.

