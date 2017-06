Das sind die bekanntesten Namen am FIFA Confederations Cup

Am Samstag beginnt der Confed Cup in Russland. Der sportliche Wert des «WM-Testlaufs» ist umstritten. So tritt denn auch Deutschland mit einer stark verjüngten Nationalmannschaft an. Portugal setzt dagegen auf all seine Stars. Hier sind diese Spieler, die du am diesjährigen Konföderationen-Pokal kennen musst.

Fussballer sind Weicheier? Nein, meint Quentin Aeberli Video: watson/Quentin Aeberli, Emily Engkent

