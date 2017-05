Die 43 grössten Titel-Hamsterer im Fussball – der Weltrekord wackelt

Welcher Fussballer hat in seiner Karriere am meisten Titel gewonnen? Dani Alves kann mit einem Sieg in der Champions League bis auf zwei Trophäen an den Weltrekord von Ryan Giggs heranrücken. Dieser teilt die Bestmarke mit einem Überraschungsmann, der ihn schon am Samstag überholen könnte.

Fussball ist zwar ein Mannschaftssport, aber am Ende zählt doch jeder Fussballer seine Titel für sich selbst. Wir haben die Kicker mit den grössten Pokalvitrinen zusammengesucht. Berücksichtigt wurden dabei folgende Wettbewerbe:

Weltmeister

Kontinentalmeister

Confed-Cup

Olympiasieger

Champions-League-Sieger (alle Verbände, inkl. Vorgängerwettbewerbe)

Europa-League-Sieger (alle Verbände, inkl. Vorgängerwettbewerbe)

Cup der Cupsieger (alle Verbände, inkl. Vorgängerwettbewerbe)

Meistertitel

Cup-Titel

Liga-Cup-Titel

Nationaler Super Cup

Konföderations-Super-Cup

Klub-WM (inkl. Vorgängerwettbewerbe)

Übrigens: Cristiano Ronaldo hat es knapp nicht in die Liste der 22 Titel-Hamsterer geschafft. Der Portugiese steht vor dem CL-Final vom 3. Juni bei 20 Titeln.

Maxwell

Bild: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/KEYSTONE

Gewonnene Titel: 37

Palmares: Cruzeiro (Cup 1), Ajax (Meisterschaft 2, Cup 2, Super Cup 2), Inter Mailand (Meisterschaft 3, Super Cup 2), Barcelona (Meisterschaft 2, Super Cup 3, Champions League 1, UEFA Super Cup 2, Klub-WM 2), PSG (Meisterschaft 4, Cup 3, Liga-Cup 4, Super Cup 4).

Maxwell beendete seine Karriere im Sommer 2017.

Ryan Giggs

Bild: Jon Super/AP/KEYSTONE

Gewonnene Titel: 36

Palmares: Manchester United: Meistertitel 13, FA-Cup 4, Liga-Cup 4, Super Cup 9, Champions League 2, UEFA Super Cup 1, Klub-WM 1, Weltpokal (Klub-WM-Vorgänger) 1, Cup der Cupsieger 1 (ohne Einsatz).



Ryan Giggs beendete seine Karriere im Sommer 2014.

Dani Alves

Bild: Antonio Calanni/AP/KEYSTONE

Gewonnene Titel: 33

Palmares: FC Sevilla (Cup 1, Super Cup 1, Uefa-Cup 2, Uefa Super Cup 1), Barcelona (Meisterschaft 6, Cup 4, Super Cup 4, Champions League 3, UEFA Super Cup 3, Klub-WM 3), Juventus Turin (Meisterschaft 1, Cup 1), Brasilien (Copa America 1, Confed-Cup 2).

Dani Alves kann am 3. Juni die Champions League gewinnen.

Zlatan Ibrahimovic

Bild: Michael Sohn/AP/KEYSTONE

Gewonnene Titel: 33

Palmares: Ajax Amsterdam (Meisterschaft 2, Cup 1, Super Cup 1), Juventus Turin (Meisterschaft 2 (im Nachhinein aberkannt wegen Calciopoli)), Inter Mailand (Meisterschaft 3, Super Cup 2), Barcelona (Meisterschaft 1, Super Cup 2, Klub-WM 1, UEFA Super Cup 1), Milan (Meisterschaft 1, Super Cup 1), PSG (Meisterschaft 4, Cup 2, Liga-Cup 3, Super Cup 3), Manchester United (Europa League 1, Super Cup 1, Liga-Cup 1)



Zlatan Ibrahimovic ist momentan verletzt. Ob er seine Karriere fortsetzt, ist noch offen.

Andres Iniesta

Bild: Francisco Seco/AP/KEYSTONE

Gewonnene Titel: 33

Palmares: Barcelona (Meisterschaft 8, Cup 5, Super Cup 7, Champions League 4, UEFA Super Cup 3, Klub-WM 3), Spanien (Weltmeister 1, Europameister 2).

Wael Gomaa

Bild: AP

Gewonnene Titel: 32

Palmares: Al Ahly (Meisterschaft 8, Cup 3, Super Cup 6, CAF Champions League 6, CAF Super Cup 5, CAF Confederations Cup 1 (Pendant zur Europa League), Ägypten (Afrika-Cup 3).



Wael Gomaa trat 2014 zurück.

Vitor Baia

Bild: AP

Gewonnene Titel: 32

Palmares: FC Porto (Meisterschaft 10, Cup 5, Super Cup 8, UEFA-Cup 1, Champions League 1, Weltpokal 1), Barcelona (Meisterschaft 1, Cup 2, Super Cup 2, Cup der Cupsieger 1).



Vitor Baia trat 2007 zurück.

Hossam Hassan

Bild: AP

Gewonnene Titel: 32

Palmares: Ahly SC (Meisterschaft 11, Cup 4, Cup der Cupsieger 4, CAF Champions League 1), Ain (Meisterschaft 1), Zamalek SC (Meisterschaft 3, Cup 1, Super Cup 2, CAF Champions League 1, CAF Super Cup 1), Ägypten (Afrika-Cup 3).



Hossam Hassan trat 2007 zurück.

Kenny Dalglish

Bild: AP

Gewonnene Titel: 31

Palmares: Celtic Glasgow (Meisterschaft 4, Cup 4, Liga-Cup 1), Liverpool (Meisterschaft 6, FA-Cup 1, Liga-Cup 4), Super Cup 7, Landesmeister-Pokal 3 (Vorgänger Champions League), UEFA Super Cup 1).



Der Schotte Kenny Dalglish trat 1990 zurück.

Lionel Messi

Bild: Manu Fernandez/AP/KEYSTONE

Gewonnene Titel: 31

Palmares: Barcelona (Meisterschaft 8, Cup 5, Super Cup 7, Champions League 4, UEFA Super Cup 3, Klub-WM 3), Argentinien (Olympiasieger 1).

Oleksandr Shovkovskiy

Bild: Sergei Chuzavkov/AP/KEYSTONE

Gewonnene Titel: 30

Palmares: Dynamo Kiew (Meisterschaft 14, Cup 10, Super Cup 6).



Der Ukrainer Oleksandr Shovkovskiy trat 2016 zurück.

Gerard Piqué

Bild: KIYOSHI OTA/EPA/KEYSTONE

Gewonnene Titel: 30

Palmares: Manchester United (Meisterschaft 1, Super Cup 1, Champions League 1), Barcelona (Meisterschaft 6, Cup 5, Super Cup 5, Champions League 3, UEFA Super Cup 3, Klub-WM 3), Spanien (Weltmeister 1, Europameister 1).



Essam El-Hadary

Bild: Sunday Alamba/AP/KEYSTONE

Gewonnene Titel: 30

Palmares: Al-Ahly (Meisterschaft 8, Cup 4, Super Cup 4, CAF Champions League 4, CAF Super Cup 3), Sion (Cup 1), Al-Merreikh (Meisterschaft 1, Cup 1), Ägypten (Afrika-Cup 4).



El-Hadary spielt aktuell in Ägypten bei Wadi Degla.

Bobby Lennox

Gewonnene Titel: 29

Palmares: Celtic Glasgow (Meisterschaft 12, Cup 10, Liga-Cup 6, Europapokal der Landesmeister 1).



Der Schotte Bobby Lennox trat 1981 zurück.

Xavi

Bild: Manu Fernandez/AP/KEYSTONE

Gewonnene Titel: 29

Palmares: Barcelona (Meisterschaft 8, Cup 3, Super Cup 6, Champions League 4, UEFA Super Cup 2, Klub-WM 2), All-Sadd SC (Cup 1), Spanien (Weltmeister 1, Europameister 2).



Ibrahim Hassan

Gewonnene Titel: 29

Palmares: Al Ahly (Meisterschaft 11, Cup 4, CAF Champions League 1, Cup der Cupsieger 4), Al Ain (Meisterschaft 1), Zamalek (Meisterschaft 3, Cup 1, Super Cup 2, CAF Champions League 1, CAF Super Cup 1).



Ibrahim Hassan trat 2006 zurück.

Bastian Schweinsteiger

Bild: AP

Gewonnene Titel: 27

Palmares: Bayern München (Meisterschaft 8, Cup 7, Liga-Cup 2, Super Cup 2, Champions League 1, UEFA Super Cup 1, Klub-WM 1), Manchester United (Europa League 1, Cup 1, Liga-Cup 1, Super Cup 1 (ohne Einsatz)), Deutschland (Weltmeister 1).



Mohamed Aboutrika

Bild: AP

Gewonnene Titel: 27

Palmares: Al-Ahly (Meisterschaft

7, Cup 2, Super Cup 6, CAF Champions League 5, CAF Super Cup 4), Baniyas SC (GCC Champions League 1), Ägypten (Afrika-Cup 2).

Mohamed Aboutrika trat 2013 zurück.

Sergio Busquets

Bild: YURI KOCHETKOV/EPA/KEYSTONE

Gewonnene Titel: 27

Palmares: Barcelona (Meisterschaft 6, Cup 5, Super Cup 5, Champions League 3, UEFA Super Cup 3, Klub-WM 3), Spanien (Weltmeister 1, Europameister 1).



Paolo Maldini

Bild: EPA

Gewonnene Titel: 26

Palmares: AC Milan (Meisterschaft 7, Cup 1, Super Cup 5, Champions League 5, UEFA Super Cup 5, Klub-WM 3).



Paolo Maldini trat 2009 zurück.

William «Billy» McNeill

Gewonnene Titel: 25

Palmares: Celtic Glasgow (Meisterschaft 9, Cup 8, Liga-Cup 7, Europapokal der Landesmeister 1)​

Billy McNeill beendete seine Karriere 1975.

Paul Scholes

Bild: AP

Gewonnene Titel: 25

Palmares: Manchester United (Meisterschaft 11, FA-Cup 3, Liga-Cup 2, Super Cup 5, Champions League 2, Klub-WM 2).



Paul Scholes trat 2013 zurück.

Darijo Srna

Bild: RUNGROJ YONGRIT/EPA/KEYSTONE

Gewonnene Titel: 25

Palmares: Hajduk Split (Meisterschaft 1, Cup 2), Schachtjar Donetsk (Meisterschaft 8, Cup 6, Super Cup 7, Uefa Cup 1).



Edwin van der Sar

Bild: EPA

Gewonnene Titel: 25

Palmares: Ajax (Meisterschaft 4, Cup 3, Super Cup 3, Champions League 1, Uefa Cup 1, UEFA Super Cup 1, Klub-WM 1), Manchester United (Meisterschaft 4, Liga-Cup 2, Super Cup 3, Champions League 1, Klub-WM 1).



Van der Sar trat 2011 zurück.

Thiago Alcantara

Bild: CHRISTIAN BRUNA/EPA/KEYSTONE

Gewonnene Titel: 24

Palmares: Barcelona (Meisterschaft 4, Cup 2, Super Cup 3, Champions League 2, UEFA Super Cup 2, Klub-WM 2), Bayern München (Meisterschaft 4, Cup 2, Super Cup 1, Uefa Super Cup 1, Klub-WM 1).



Antonis Nikopolidis

Bild: AP

Gewonnene Titel: 24

Palmares: Panathinaikos (Meisterschaft 5, Cup 5, Super Cup 2), Olympiakos (Meisterschaft 6, Cup 4, Super Cup 1), Griechenland (Europameister 1).



Antonis Nikopolidis trat 2011 zurück.

Alessandro Costacurta

Bild: EPA

Gewonnene Titel: 24

Palmares: Milan (Meisterschaft 7, Cup 1, Super Cup 5, Champions League 5, UEFA Super Cup 4, Klub-WM 2).



Costacurta trat 2007 zurück.

Oliver Kahn

Bild: ullstein bild

Gewonnene Titel: 24

Palmares: Bayern München (Meisterschaft 8, Cup 6, Liga-Cup 6, Champions League 1, UEFA-Cup 1, Klub-WM 1), Deutschland (Europameister 1).



Kahn trat 2008 zurück.

Victor Valdes

Bild: AP

Gewonnene Titel: 24

Palmares: Barcelona (Meisterschaft 6, Cup 2, Super Cup 6, Champions League 3, UEFA Super Cup 2, Klub-WM 2), Standard Lüttich (Cup 1), Spanien (Weltmeister 1, Europameister 1).



Valdez spielte 2017 bei Middlesbrough.

Peter Schmeichel

Bild: Getty Images Europe

Gewonnene Titel: 23

Palmares: Bröndby (Meisterschaft 4, Cup 1), Manchester United (Meisterschaft 5, FA-Cup 3, Liga-Cup 1, Super Cup 4, Champions League 1, UEFA Super Cup 1), Sporting Lissabon (Meisterschaft 1, Super Cup 1), Dänemark (Europameister 1).



Peter Schmeichel trat 2003 zurück.

Carles Puyol

Bild: KEYSTONE

Gewonnene Titel: 23

Palmares: Barcelona (Meisterschaft 6, Cup 2, Super Cup 6, Champions League 3, UEFA Super Cup 2, Klub-WM 2), Spanien (Weltmeister 1, Europameister 1).



Puyol trat 2014 zurück.

Alan Hansen

Bild: AP

Gewonnene Titel: 23

Palmares: Liverpool (Meisterschaft 8, FA-Cup 2, Liga-Cup 4, Super Cup 6, Europapokal der Landesmeister 3).



Der Schotte trat 1991 zurück.

Pedro

Bild: Manu Fernandez/AP/KEYSTONE

Gewonnene Titel: 23

Palmares: Barcelona (Meisterschaft 5, Cup 3, Super Cup 4, Champions League 3, UEFA Super Cup 3, Klub-WM 2), Chelsea (Meisterschaft 1), Spanien (Weltmeister 2010, Europameister 2012).



Frank Rijkaard

Bild: AP NY

Gewonnene Titel: 23

Palmares: Ajax (Meisterschaft 5, Cup 3, Super Cup 2, Champions League 1, Cup der Cupsieger 1), Milan (Meisterschaft 2, Super Cup 2, Champions League 2, UEFA Super Cup 2, Klub-WM 2), Holland (Europameister 1).



Rijkaard trat 1995 zurück.

Cafu

Bild: EPA AFPI

Gewonnene Titel: 24

Palmares: Sao Paulo (Meisterschaft 1, Copa Libertadores 2, Klub-WM 2, Conmebol Super Cup 3), Saragossa (Cup der Cupsieger 1), Roma (Meisterschaft 1, Super Cup 1), Milan (Meisterschaft 1, Super Cup 1, Champions League 1, Klub-WM 1, Uefa Super Cup 2), Brasilien (Weltmeister 2, Copa América 2, Confed-Cup 1).



Cafu trat 2008 zurück.

Philipp Lahm

Bild: CHRISTIAN BRUNA/EPA/KEYSTONE

Gewonnene Titel: 22

Palmares: Bayern München (Meisterschaft 8, Cup 6, Liga-Cup 1, Super Cup 3, Champions League 1, UEFA Super Cup 1, Klub-WM 1), Deutschland (Weltmeister 1)



Philipp Lahm trat 2017 zurück.

Luis Figo

Bild: AP EFE

Gewonnene Titel: 22

Palmares: Sporting Lissabon (Cup 1), Barcelona (Meisterschaft 2, Cup 2, Super Cup 1, Cup der Cupsieger 1, UEFA Super Cup 1), Real Madrid (Meisterschaft 2, Super Cup 2, Champions League 1, Uefa Super Cup 1, Klub-WM 1), Inter Mailand (Meisterschaft 4, Cup 1, Super Cup 2).



Luis Figo trat 2009 zurück.

Vazha Tarkhnishvili

Bild: EPA

Gewonnene Titel: 22

Palmares: Sheriff Tiraspol (Meisterschaft 11, Cup 7, Super Cup 4.



Tarkhnishvili trat 2012 zurück.

Alfredo Di Stefano

Bild: EPA

Gewonnene Titel: 22

Palmares: River Plate (Meisterschaft 2), Millonarios (Meisterschaft 3, Cup 1), Real Madrid (Meisterschaft 8, Cup 1, Europapokal der Landesmeister 5, Klub-WM 1), Argentinien (Copa América 1).



Di Stefano trat 1966 zurück.

Jari Litmanen

Bild: AP

Gewonnene Titel: 22

Palmares: MyPa (Cup 1), Ajax (Meisterschaft 5, Cup 3, Super Cup 3, Champions League 1, UEFA Super Cup 1, Klub-WM 1), Liverpool (UEFA Cup 1, Uefa Super Cup 1, FA-Cup 1, Liga-Cup 1, Super Cup 1), HJK Helsinki (Meisterschaft 1, Cup 1).



Litmanen trat 2011 zurück.

Francisco «Paco» Gento

Bild: EPA PA

Gewonnene Titel: 22

Palmares: Real Madrid (Meisterschaft 12, Cup 2, Europapokal der Landesmeister 6, Klub-WM 1), Spanien (Europameister 1).



Gento trat 1971 zurück.

Johan Cruyff

Bild: EPA/ANP FILE

Gewonnene Titel: 22

Palmares: Ajax (Meisterschaft 8, Cup 5, Europapokal der Landesmeister 3, UEFA Super Cup 1, Klub-WM 1), Barcelona (Meisterschaft 1, Cup 1), Feyenoord (Meisterschaft 1, Cup 1).



Cruyff trat 1984 zurück.

Gianluigi Buffon

Bild: AP

Gewonnene Titel: 22

Palmares: Parma (Cup 1, Super Cup 1, Uefa-Cup 1), Juventus (Meisterschaft 10 (2005 und 2006 später aberkannt), Cup 3, Super Cup 5), Italien (Weltmeister 1).



Gianluigi Buffon steht am 3. Juni im CL-Final.

Und zum Abschluss noch der bisher fleissigste Titelsammler aus der Schweiz:

Stephan Lichtsteiner

Bild: EPA/ANSA

Gewonnene Titel: 16

Palmares: GC (Meisterschaft 1), Lazio Rom (Cup 1, Super Cup 1), Juventus (Meisterschaft 6, Cup 3, Super Cup 3)



Lichtsteiner steht am 3. Juni mit Juventus im CL-Final.

Die ewige Torschützenliste der Champions League

Das könnte dich auch interessieren: Bevor du in die Ferien abhaust: Hier die 11 wichtigsten Ferien-Starterkits Manchester in Alarmbereitschaft: Entwarnung nach Grosseinsatz Warum es schiefgehen kann, wenn YouTuber auf Kriegsreporter machen Mehr White Chick geht nimmer: Avolatte, Leute! Avo. F***ing. Latte. 😒 Vergiss Schul- und Uni-Prüfungen! Dieser Test bereitet dich WIRKLICH auf das Leben vor Trump ist back home – diese 3 Probleme machen ihm die nächsten Tage zur Hölle «Wäre wohl nicht aufgetreten»: Das sagt Helene Fischer zum 8-Minuten-Pfeifkonzert «Terroranschläge stellen die Medien vor einen Balanceakt» Die 21 witzigsten Job-Inserate aus aller Welt Multimillionär mit «B-Lizenz»: Mark Streits Beispiel zeigt, wie die NHL funktioniert Wenn du diese 25 Situationen kennst, warst du ein echtes Schweizer Badi-Kind 17 Dinge, die du (wahrscheinlich) nur verstehst, wenn du in der IT arbeitest Ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst: Die besten Mafia-Filmzitate aller Zeiten 14 Gründe, warum sogar FCB-Fans heute im Cupfinal für Sion sein müssen Von A wie Assistkönig bis Z wie Zuschauer: Das ABC der Bundesliga-Saison Die 9 Phasen des Uni-Semesters, die alle Studenten kennen Schleichender Jodmangel in der Schweiz: Werden wir wieder zu «Idioten der Alpen»? Das bittere Ende der Frau, die den «Vater des Gaskriegs» nicht stoppen konnte Grünen-Chefin Rytz: «Wir haben punkto Energiewende viel bessere Karten als Deutschland» Manchester-Leaks: Trump ordnet Untersuchung an Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo