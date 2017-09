Schweizer Cup, 2. Runde Delémont (1.) – Winterthur 4:2

Linth 04 (2.i) – St.Gallen 4:5nP (1:1)

Köniz (PL) – Lugano 0:1

Old Boys (PL) – Young Boys 0:4

Wil – Thun 0:3

Biel (2.i) – GC 0:5

Echallens (1.) – Xamax 3:2nV

Chiasso – Basel 0:1 Auslosung der Achtelfinals:

Stade Nyonnais (PL) – Thun

Rapperswil-Jona (ChL) – Basel

Stade Lausanne-Ouchy (PL) – Zürich

Lausanne – GC

Delémont (1.) – St.Gallen

Echallens (1.) – Luzern

Münsingen (1.) – YB

Schötz (1.) – Lugano

Bild: KEYSTONE

Basel, St.Gallen und Lugano nur mit viel Glück weiter – das sind die Achtelfinals

Die Super-League-Klubs GC, YB und Thun halten sich in der 2. Runde des Schweizer Cups schadlos. Lugano setzt sich in Köniz erst in der Nachspielzeit durch, St.Gallen bei Linth 04 sogar erst im Penaltyschiessen und Basel hat in Chiasso viel Mühe.

Der FC St.Gallen kam in den Sechzehntelfinals des Schweizer Cups mit einem dunkelblauen Auge davon. Der Super-League-Klub schlug Linth 04 aus der 2. Liga Inter erst im Penaltyschiessen. Danijel Aleksic hatte den Favoriten nach einer Viertelstunde in Führung gebracht, Yves Sanchez glich kurz nach Wiederanpfiff aus. In der Verlängerung fielen keine Tore, dafür verlor der FCSG Stjepan Kukuruzovic mit Gelb-Rot (99.). «Wir haben in entscheidenden Situationen ein wenig den Kopf verloren, sind mit Glück und einem blauen Auge davon gekommen», fasste FCSG-Trainer Giorgio Contini im SRF zusammen. Zuletzt blamierte sich St.Gallen im Cup vor zwölf Jahren bis auf die Knochen, als es, ebenfalls in den Sechzehntelfinals, mit 1:2 bei Küssnacht am Rigi (2. Liga Inter) verlor.

Cupverteidiger Basel hatte beim gut in die Challenge League gestartenen FC Chiasso ebenfalls kein leichtes Spiel. Erst nach 83 Minuten erlöste Cédric Itten den FCB mit dem 1:0. Der eingewechselte Rückkehrer traf mit einer schönen Direktabnahme auf Flanke von Kevin Bua. In der sechs Minuten dauernden Nachspielzeit vergab der Chiassese Carte Said eine riesige Chance. Kurz darauf sah er nach einem Notbremse-Foul die Gelb-Rote Karte, nachdem vorher in der zweiten Halbzeit Eder Balanta vom FCB und Samuel Delli Carri von Chiasso direkt ausgeschlossen worden waren.

Mit dem FC Winterthur war bereits zuvor ein erster Oberklassiger ausgeschieden. Der Challenge-League-Klub unterlag der SR Delémont (1. Liga) mit 2:4. Die Jurassier legten einen Blitzstart hin und führten schon nach neun Minuten mit 2:0.

Neuchâtel Xamax erlitt nach dem überzeugenden Start in die Meisterschaft einen Dämpfer mit der 2:3-Niederlage nach Verlängerung beim Erstligisten Echallens. Die Verlängerung verlief dramatisch. Die Neuenburger verloren zunächst Goalie Loïc Jacot durch eine Rote Karte nach einem Notbremse-Hands. Weil sie schon drei Spieler ausgewechselt hatten, musste Verteidiger Igor Djuric von dort weg den Torhüter spielen. Nach 105 Minuten beging Djuric das Foul, das zum spielentscheidenden Penalty führte. Wenige Sekunden vor Schluss hätten sich die Xamaxiens beinahe noch ins Penaltyschiessen gerettet. Aber der Schuss von Raphaël Nuzzolo prallte von der Lattenunterkante zurück.

Äusserst bitter endete der Cup-Nachmittag für Köniz. Der Berner Promotion-League-Vertreter verschoss gegen Lugano in der 88. Minute einen Penalty – und kassierte in der 93. Minute das Tor zur 0:1-Niederlage.

Die beiden Berner Super-League Klubs gaben sich für einmal keine Blösse. Die nicht in Bestbesetzung angetretenen Young Boys siegten im Duell der jungen Knaben gegen die alten Knaben bei den Old Boys in Basel 4:0, während sich Thun in Wil ebenso souverän mit 3:0 durchsetzte.

Gar 5:0 siegte GC beim FC Biel, der nach der Zwangsrelegation in der interregionalen 2. Liga spielt. Der Österreicher Marco Djuricin zeichnete sich als dreifacher Torschütze aus. (ram/sda)

Die Telegramme

Delémont - Winterthur 4:2 (2:0)

1320 Zuschauer. - SR Tschudi. - Tore: 6. Sudar 1:0. 9. Dionys Stadelmann 2:0. 56. Duah 2:1. 74. Dionys Stadelmann 3:1. 78. Sutter 3:2. 89. Evan Stadelmann 4:2. - Bemerkungen: 52. Pfostenschuss Ulrich (Winterthur). 62. Rote Karte gegen Ljubicic (Winterthur/Hands).

Linth 04 - St. Gallen 4:5 n.P. (0:1, 1:1)

Niederurnen. - 3050 Zuschauer. - SR Dudic. - Tore: 14. Aleksic 0:1. 49. Sanchez 1:1. - Penaltyschiessen: Feldmann 1:0, Tafer 1:1; Hren (Stojanovic hält), Buess (Pfosten); Sabanovic (Stojanovic lenkt an Pfosten), Aratore 1:2; Carava 2:2, Aleksic 2:3; Brezina 3:3, Albian Ajeti 3:4.

St. Gallen: Stojanovic; Koch, Hefti, Musavu-King (75. Gönitzer), Lüchinger; Aleksic, Wiss (120. Tafer), Kukuruzovic, Aratore; Albian Ajeti, Ben Khalifa (65. Buess).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Barnetta, Adonis Ajeti, Tschernegg und Toko (alle verletzt) und Haggui (nicht im Aufgebot). 99. Gelb-Rote Karte gegen Kukuruzovic (Hands).

Köniz - Lugano 0:1 (0:0)

Liebefeld. - 1100 Zuschauer. - SR Bieri. - Tor: 93. Gerndt 0:1.

Lugano: Da Costa; Mihajlovic, Yao, Golemic, Daprela; Culina (65. Gerndt), Sabbatini, Piccinocchi, Ledesma (74. Mariani); Bottani, Carlinhos (87. Crnigoj).

Bemerkungen: Lugano ohne Guidotti, Padalino, Marzouk und Jozinovic (alle verletzt). 88. Da Costa hält Foulpenalty von Miani (Köniz).

Biel – Grasshoppers 0:5 (0:1)

3318 Zuschauer. - SR Amhof. - Tore: 35. Fazliu 0:1. 58. Djuricin (Foulpenalty) 0:2. 82. Djuricin 0:3. 84. Suarez 0:4. 91. Djuricin 0:5.

Grasshoppers: Lindner; Pickel (80. Pnishi), Bergström, Vilotic (71. Suarez), Zesiger; Pusic, Bajrami (65. Basic), Fazliu, Fasko; Djuricin, Bahoui.

Bemerkungen: 17. Kopfball von Vilotic an die Lattenoberkante. 49. Pfostenschuss Pickel.

Wil - Thun 0:3 (0:2)

1275 Zuschauer. - SR Jaccottet. - Tore: 20. Rapp (Hediger) 0:1. 37. Spielmann 0:2. 65. Facchinetti 0:3.

Thun: Ruberto; Glarner, Bürgy, Gelmi, Facchinetti; Tosetti, Hediger, Lauper, Da Silva (71. Costanzo); Rapp (57. Sorgic), Spielmann (79. Hunziker).

Bemerkungen: Thun ohne Faivre (krank), Rodrigues und Bigler (beide verletzt).

Old Boys - Young Boys 0:4 (0:2)

Rankhof, Basel. - 2500 Zuschauer. - SR Klossner. - Tore: 13. Nsame (Schick) 0:1. 28. Fassnacht 0:2. 54. Assalé (Ngalameu) 0:3. 59. Assalé (Joss) 0:4.

Young Boys: Von Ballmoos; Joss, von Bergen, Wüthrich, Lotomba; Schick, Ngamaleu, Sow (77. Bürki), Fassnacht (62. Aebischer); Nsame (35. Assalé), Teixeira.

Bemerkungen: Young Boys ohne Hoarau, Bertone, Benito und Seferi (alle verletzt). 13. Pfostenschuss Schick unmittelbar vor dem 0:1. 24. Torhüter Lindenthal (Old Boys) lenkt Kopfball von Teixeira an die Latte. 57. Lattenschuss Fassnacht. 90. Pfostenschuss Teixeira.

Echallens - Neuchâtel Xamax 3:2 (2:2, 0:1) n.V.

1800 Zuschauer. - SR Horisberger. - Tore: 22. Doudin 0:1. 52. Samandjeu 1:1. 74. Kilezi 1:2. 83. Begzadic 2:2. 105. Begzadic (Nachschuss zu Foulpenalty) 3:2. - Bemerkungen: 121. Schuss von Nuzzolo (Neuchâtel Xamax) an die Unterkante der Latte. 93. Rote Karte gegen Torhüter Jacot (Neuchâtel Xamax/Notbremse-Hands).

Chiasso – Basel 0:1 (0:0)

1470 Zuschauer. - SR Hänni. - Tor: 84. Itten (Bua) 0:1.

Basel: Salvi; Gaber, Akanji, Suchy, Balanta; Xhaka, Fransson (80. Zuffi), Petretta; Steffen, Bua (94. Callà), Elyounoussi (63. Itten).

Bemerkungen: Basel ohne Vailati, Serey Die (beide verletzt), Lang und van Wolfswinkel (beide geschont). 49. Lattenschuss Steffen. 57. Rote Karte gegen Balanta (Tätlichkeit). 65. Rote Karte gegen Delli Carri (Notbremse). 92. Gelb-Rote gegen Said (Foul). (sda)

«Shoppen? Da hau ich mir lieber einen rostigen Nagel ins Auge» 2m 39s «Shoppen? Da hau ich mir lieber einen rostigen Nagel ins Auge» Video: watson/Viktoria Weber, Emily Engkent

David gegen Goliath: Die grössten Cup-Sensationen

1348 Franken für das iPhone X?! Diese 5 Smartphones sind auch rahmenlos und viel günstiger «Scrubs»-Doktor macht eine überraschende Entdeckung – und er ist wirklich nicht allein damit Das sind offiziell die 5 schwierigsten Fragen der Theorie-Prüfung – antwortest du richtig? «Muslime sind wie afrikanische Karpfen» – das ist der wohl gefährlichste Mönch der Welt

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo