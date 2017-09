Schweizer Cup, 2. Runde Delémont (1.) – Winterthur 4:2 Linth 04 (2.i) – St.Gallen 1:1* Köniz (PL) – Lugano 0:1 Old Boys (PL) – Young Boys 0:4* Wil – Thun 0:2* Biel (2.i) – GC 0:1* Echallens (1.) – Xamax 0:1* Chiasso – Basel 0:0*

Linth zwingt St.Gallen in die Verlängerung – Winti fliegt in Delémont aus dem Cup

Der FC St.Gallen muss in den Sechzehntelfinals des Schweizer Cups nachsitzen. Der Super-League-Klub brachte in den 90 Minuten gegen Linth 04 aus der 2. Liga Inter nur ein 1:1 zustande. Danijel Aleksic hatte den Favoriten nach einer Viertelstunde in Führung gebracht, Yves Sanchez glich kurz nach Wiederanpfiff aus. Haben die Underdogs aus dem Glarnerland nun noch die Kraft für weitere 30 Minuten?

Mit dem FC Winterthur ist ein erster Oberklassiger bereits ausgeschieden. Der Zürcher Challenge-League-Klub unterlag der SR Delémont (1. Liga) mit 2:4. Die Jurassier legten einen Blitzstart hin und führten schon nach neun Minuten mit 2:0.

Äusserst bitter endet der Cup-Nachmittag für König. Der Berner Promotion-League-Vertreter verschiesst gegen Lugano in der 88. Minute einen Penalty – und kassiert in der 93. Minute das Tor zur 0:1-Niederlage. (ram)

Die Telegramme

Delémont - Winterthur 4:2 (2:0)

1320 Zuschauer. - SR Tschudi. - Tore: 6. Sudar 1:0. 9. Dionys Stadelmann 2:0. 56. Duah 2:1. 74. Dionys Stadelmann 3:1. 78. Sutter 3:2. 89. Evan Stadelmann 4:2. - Bemerkungen: 52. Pfostenschuss Ulrich (Winterthur). 62. Rote Karte gegen Ljubicic (Winterthur/Hands).

Köniz - Lugano 0:1 (0:0)

Liebefeld. - 1100 Zuschauer. - SR Bieri. - Tor: 93. Gerndt 0:1.

Lugano: Da Costa; Mihajlovic, Yao, Golemic, Daprela; Culina (65. Gerndt), Sabbatini, Piccinocchi, Ledesma (74. Mariani); Bottani, Carlinhos (87. Crnigoj).

Bemerkungen: Lugano ohne Guidotti, Padalino, Marzouk und Jozinovic (alle verletzt). 88. Da Costa hält Foulpenalty von Miami (Köniz). (sda)

