Sport

Fussball

Christian Constantin sitzt am Sonntag (wahrscheinlich) nicht im Tourbillon



Bild: KEYSTONE

Constantin sitzt bei Sion – St.Gallen (vermutlich) nicht im Tourbillon

Kommt er oder nicht? Wenn um 16 Uhr die Super-League-Partie zwischen Sion und St.Gallen angepfiffen wird, interessiert am meisten, ob Sions Präsident Christian Constantin im Stadion sitzt.

Die Frage, ob sich Christian Constantin am Sonntag seiner Sperre widersetzt und zum Super-League-Spiel des FC Sion gegen St.Gallen im Tourbillon erscheint, dürfte beantwortet sein. In einem Communiqué teilte der Walliser Klub am Samstagabend mit, ihr Präsident habe seinen Platz für 2000 Franken an den jurassischen CVP-Politiker Pierre Kohler verkauft. Das Geld wird für einen guten Zweck eingesetzt. Es geht an die Organisation «Vacances Familiales Valais», die Kindern von finanzschwachen Familien Ferien ermöglicht.

Bild: EPA/KEYSTONE

Constantin hatte nach dem Urteil der Disziplinarkommission der Swiss Football League einzig der Zeitung «Le Matin» ein paar Fragen beantwortet. Daneben hatte er sich vor Sions Heimspiel gegen den FC St.Gallen nicht mehr in der Öffentlichkeit gemeldet. Er will sich erst am Sonntgabend im Westschweizer Fernsehen wieder äussern.

Constantin wurde unter der Woche wegen seines tätlichen Angriffs auf TV-Experte Rolf Fringer von der Swiss Football League für 14 Monate aus sämtlichen Stadien verbannt. Es wurde darüber spekuliert, dass sich der Sion-Patron über das Verbot hinwegsetzt. Constantin hatte das Urteil als nicht zulässig bezeichnet.

«Sie wollen Krieg, sie werden Krieg erhalten. Wir werden sehen, wer am Ende noch steht.» Le Matin

Pierre Kohler war von 2009 bis 2015 Stadtpräsident von Delémont. Der Tausendsassa aus dem Jura wurde in der Politik verschiedentlich als Enfant terrible bezeichnet. (ram/sda)

Fuchsbabys und kämpfende Hirsche – Fotofallen fangen alles! 1m 25s Fuchsbabys und kämpfende Hirsche – Fotofallen fangen alles! Video: watson

Der Teufel jagte sie alle! «El Diablo» ist der berühmteste Fan der Tour de France

Warum entfreundet man jemanden auf Facebook? – 6 Personen, 6 Storys Diese 17 genialen Comics zeigen haargenau, wie es ist einen Hund zu haben Oh wie schön jubelt Panama – auch über das grosse Glück mit dem Tomaten-Schiri 35 Dinge, die überhaupt keinen Sinn haben – ausser uns zum Lachen zu bringen So können kriminelle Hacker deine Apple-ID klauen – und so schützt du dich Im Fall Weinstein gibt's vor allem eins zu sagen: «Fuck you!» – an mehrere Adressen «Ein Coming-Out ist wie duschen: Man muss es (fast) jeden Tag tun» Schade, dass du noch im Jahr 2017 lebst ... diese 25 Menschen grüssen bereits aus 3017! «Immo gege üs Ostschwiizo» – über diese 5 Benachteiligungen klagen St.Galler & Co. Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo