Bild: AP/AP

Riesenblamage in Europa – das ist die dunkelste Woche in Deutschlands Klubfussball

6 Teams, 6 Spiele, 6 Niederlagen. Die Bundesliga-Mannschaften haben sich in der Champions- und Europa League bis auf die Knochen blamiert. Wir zeigen auf, wie schlimm das deutsche Desaster tatsächlich ist und warum plötzlich Mazedonien und Aserbaidschan vor Deutschland klassiert sind.

Der 25. Mai 2013 war ein spezielles Datum für den deutschen Klubfussball. Im Champions-League-Finale stehen sich Borussia Dortmund und Bayern München gegenüber. Es ist der sportliche Höhepunkt der Bundesliga im europäischen Klubfussball. Jetzt, 4,5 Jahre später, ist der vorläufige Tiefpunkt gekommen.

Sechs Bundesliga-Vereine waren von Dienstag bis Donnerstag auf der europäischen Bühne im Einsatz. Sie haben nicht nur alle verloren, sondern sich grösstenteils auch blamiert. Wir haben analysiert, wie schlimm es um die deutschen Klubs im Europa-Vergleich tatsächlich steht.

Übersicht der deutschen Gruppen

Insgesamt kommen die deutschen Klubs in 12 Spielen auf die miserable Bilanz von einem Sieg, zwei Remis und neun Niederlagen – bei einem Torverhältnis von 9:21.

In dieser Woche kam es dann knüppeldick. Die Bayern wurden von PSG vorgeführt, Dortmund zeigte immerhin eine ansprechende Leistung, war beim 1:3 gegen Real aber dennoch chancenlos. Mit Retortenklub Red Bull Leipzig (0:2 bei Besiktas) verlor auch der dritte deutsche Champions-League-Teilnehmer mit mehr als einem Tor Differenz.

Bild: AP/AP

In der Europa League setzte es gestern zwar drei knappe Niederlagen ab für die Bundesliga-Klubs, allerdings haben Hertha (0:1 gegen das schwedische Östersunds), Köln (0:1 gegen Roter Stern Belgrad) sowie Hoffenheim (1:2 gegen die Bulgaren von Ludogorez Rasgrad) gegen Teams verloren, die klar schwächer einzuschätzen sind.

Champions League, Gruppe B

Resultate Bayern:

Bayern-Anderlecht 3:0

PSG-Bayern 3:0



Obwohl die Bayern als einziges deutsches Team über dem Trennstrich stehen und den einzigen Sieg einfahren konnten, musste nach der 0:3-Klatsche in Paris Trainer Ancelotti das Feld räumen.

Champions League, Gruppe G

Eine eigentlich machbare Gruppe, die Leipzig aus Topf 4 zugelost bekommen hat – haben sie beim Red-Bull-Vorzeigemodell zumindest gedacht. Obwohl die grossen Klubs fehlen, steht Leipzig mit dem Rücken zur Wand.

Resultate RB Leipzig:

RB Leipzig – Monaco 1:1

Besiktas – RB Leipzig 2:0​

Champions League, Gruppe H

Gegen Tottenham und Real Madrid darf man natürlich verlieren, muss man aber nicht. Zum zweiten Mal seit 2012 droht der BVB die K.o.-Runde der Champions League zu verpassen.

Resultate Borussia Dortmund:

Tottenham – Dortmund 3:1

Dortmund – Real Madrid 1:3​

Europa League, Gruppe C



In der Bundesliga ist Hoffenheim auf Kurs, hat sogar die Bayern geschlagen, in der Europa League hat die TSG aber noch keinen Punkt geholt.

Resultate Hoffenheim:

Hoffenheim – Braga 1:2

Ludogorets Rasgrad – Hoffenheim 2:1

Europa League, Gruppe H

Letzter in der Bundesliga, letzter in der Europa-League-Gruppe. Köln hat ohne Anthony Modeste bislang eine Seuchen-Saison.

Resultate 1. FC Köln:

Arsenal – Köln 3:1

Köln – Roter Stern Belgrad 0:1

Europa League, Gruppe J

Noch ohne Torerfolg liegt die Hertha zusammen mit Athletic Bilbao am Tabellenende.

Resultate Hertha BSC:

Hertha BSC – Athletic Bilbao 0:0

Östersunds FK – Hertha BSC 1:0

Die UEFA-Jahreswertung

In der Uefa-Jahreswertung der Saison 2017/18 holte Deutschland bisher 2.428 Punkte. Wie schwach diese Ausbeute ist, zeigt die Tatsache, dass unter anderem die Verbände aus Slowenien, Aserbaidschan, Mazedonien und Weissrussland vor Deutschland klassiert sind.

Jahreswertung Saison 2017/18​ 1. England 6.500 Punkte

2. Zypern 6.000 Punkte

3. Spanien 5.422 Punkte

4. Italien 5.166 Punkte

...

25. Deutschland 2.428 Punkte

30. Schweiz 1.900 Punkte uefa.com

Die 5-Jahres-Wertung

Die erste Konsequenz der bislang erschreckend schwachen Europacup-Saison zeigt sich in der UEFA-Fünfjahreswertung, welche für die Vergabe der Startplätze in den europäischen Wettbewerben entscheidend ist: Deutschland wurde in dieser Woche von Italien überholt.

UEFA 5-Jahreswertung 1. Spanien 92.712 Punkte

2. England 66.034 Punkte

3. Italien 64.082 Punkte

4. Deutschland 63.998 Punkte

5. Frankreich 48.748 Punkte

...

15. Schweiz 25.600 Punkte

uefa.com

Bild: EPA/EPA

Die Top-Teams der Liga – und Köln

Es ist nicht so, dass nur formschwache Teams aus Deutschland in der Europa- und Champions League spielen. Mit Dortmund, Hoffenheim und den Bayern sind die ersten drei der aktuellen Bundesliga-Tabelle europäisch vertreten. Dazu Leipzig (6.) und Hertha (8.) die im vorderen Mittelfeld stehen. Lediglich die Kölner sind auch in der Liga in der Krise und stehen mit einem Punkt aus sechs Partien am Tabellenende.

Während zum Beispiel Borussia Dortmund in der Bundesliga Spiel für Spiel dominiert und mit einem Torverhältnis von 19:1 an der Tabellenspitze steht, wurden dem BVB in der Champions League die Grenzen deutlich aufgezeigt. Gegen Topteams aus England oder Spanien wie Tottenham und Real Madrid reicht es deutlich nicht.

Wer holt die Kohlen aus dem Feuer?

Eigentlich können sich die Deutschen immer auf Bayern München verlassen. In den letzen acht Jahren haben die Münchner die Gruppenphase jeweils überstanden und verpassten es nur zwei Mal, mindestens das Halbfinale zu erreichen.

Die Bayern in der Champions League 2016/17: Viertelfinal-Out gegen Real Madrid

2015/16: Halbfinal-Out gegen Atlético Madrid

2014/15: Halbfinal-Out gegen FC Barcelona

2013/14: Halbfinal-Out gegen Real Madrid

2012/13: Sieg

2011/12: Final-Niederlage gegen Chelsea

2010/11: Achtelfinal-Out gegen Inter

2009/10: Final-Niederlage gegen Inter



Auch in diesem Jahr werden die Bayern die Gruppenphase überstehen, Celtic und Anderlecht sind wohl zu schwach, um den Bayern den zweiten Platz streitig zu machen. Wie sich der deutsche Rekordmeister dann im Frühling präsentieren, hängt auch vom neuen Trainer ab. Oder haben die Bayern ganz andere Probleme?

Klar ist, wenn ein deutsches Team europäisch etwas reissen kann, dann die Bayern. Dortmund, Hertha, Hoffenheim, Leipzig und Köln können froh sein, wenn sie überhaupt die Gruppenphase überstehen. Sonst bleibt Deutschland nur noch der Blick zurück auf den 25. Mai 2013 – damals, als der Klubfussball in Deutschland auf der Höhe seines Schaffens angekommen war.

Die Bundesliga im Zeitraffer – wie sich die Liga seit 1991 verändert hat

FCB-Stürmer Dimitri Oberlin sprintet um sein Leben 1m 31s FCB-Stürmer Dimitri Oberlin sprintet um sein Leben Video: Angelina Graf

Das ist der moderne Fussball Scheichs, Tormusik oder Wappenküsser – 16 Dinge, die schleunigst wieder aus dem Fussball verschwinden sollten Dann macht doch eure Supermegagiga-Liga! Wie meine Liebe zur Champions League erlosch Der Moment, in dem ich den allerletzten Glauben an den ehrlichen Fussball verlor Alle sagen, moderner Fussball sei super. Ich sage: Im modernen Fussball haben sich Saumoden eingenistet, die mich laufend kotzen lassen Nach Robben auch noch diese erbärmliche Junioren-Schwalbe – es geht bachab mit dem Fussball Jetzt also auch in der Primera Division: Sevilla spielt als erstes spanisches Team ohne Spanier Ausländer-Trios, werbefreie Trikots oder das Nasenpflaster – 16 Dinge, die aus dem Fussball verschwunden sind Wer noch immer nicht recht wusste, was Büne mit «Pussy-Fussball» meinte: Genau DAS hier Da schmerzt das Herz, es ist schon wieder Nati-Pause! Erlöst uns endlich von diesem Müll – in vier Stunden habe ich eine bessere Lösung entwickelt Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo