Über dieses 12-jährige «Wunderkind» diskutiert derzeit ganz Deutschland

Nein, wie ein 12-Jähriger sieht Youssoufa Moukoko nicht unbedingt aus. Verständlich, dass sich kaum jemand vorstellen kann, dass das in Deutschland hoch gehandelte Wunderkind tatsächlich am 20. November 2004 in Kamerun zur Welt gekommen sein soll. Auch sein Trainer sagt:

«Youssoufa ist für sein junges Alter sehr reif.»

Sorry, aber #Moukoko ist doch niemals Jahrgang 2004. Da wäre er gerade in der 7.Klasse. Kann ich mir nicht vorstellen 🤷‍♂️ pic.twitter.com/Kh6MQZOhZ7 — Paul G. (@CrazyFcbFan) 19. August 2017

Ich schmeiß mich weg! Ja klar, Youssoufa vom #BVB ist "12" Jahre 😂. Lasst ihr euch eigentlich von jedem verarschen?https://t.co/O7Twtm3V96 — Silver (@Silv3r_1337) 19. August 2017

Der Deutsch-Kameruner hat bereits den Körperbau eines jungen Erwachsenen – und er wird von Fans und Medien bereits als kommender Superstar gehandelt. Kein Wunder: Der 12-Jährige agiert bereits jetzt als Stürmer für die U17 von Borussia Dortmund. Und er trifft dort am Laufmeter.

Der 12-Jährige ist in der Torschützenliste nach drei Partien mit acht Toren bereits deutlich in Führung. Am Wochenende traf er alleine viermal ins Netz. Dabei spielte er nur einmal über 90 Minuten, bisher hat er alle 28 Minuten eingenetzt.

Die vier Tore von Youssoufa gegen Viktoria Köln

Screenshot: dfb.de

«Youssoufa ist für sein junges Alter sehr reif. Er ist körperlich robust, beidfüssig und äusserst akribisch», so BVB-Jugendtrainer Sebastian Geppert und ergänzt «bei seinen Mannschaftskollegen und beim Klub ist Youssoufa sehr beliebt.»

Eine deutsche Geburtsurkunde

Sein Vater Joseph bekräftigt, dass bei Youssoufas Papieren nicht geschummelt worden sei. Direkt nach seiner Geburt habe er seinen Sohn beim Deutschen Konsulat in Kameruns Hauptstadt Yaounde gemeldet. Deshalb gebe es auch eine deutsche Geburtsurkunde, erzählt Vater Joseph der deutschen Bild.

Schon 2016 erzählte der 65-jährige Joseph der Bild, dass Youssoufa gar nicht älter sein könne als auf der Geburtsurkunde vermerkt: «Seine Mutter ist ja erst 27 Jahre alt.» Der Papa ergänzte damals sogar noch:

«Für mich ist er kein Wunderkind. Ich war als Kind noch besser.»

Youssoufa wechselte bereits im Sommer 2016 von St.Pauli zu Dortmund, dort lebt er jetzt bei Gasteltern. In seiner ersten Saison erzielte er in der U15 in 21 Spielen bereits 33 Tore.

Keine Überraschung, wird Youssoufa schon jetzt genau unter die Lupe genommen, zum Beispiel von der Ruhrgebiet-Sportzeitschrift Reviersport: Diese haben Youssafa beobachtet und den 12-Jährigen nach Ballannahme, Körpersprache, Tempo und Beweglichkeit, Treffsicherheit und Mannschaftsdienlichkeit ausführlich eingeschätzt und beschrieben. Das Fazit: Es mache Spass, ihm beim Fussballspielen zuzuschauen.

Ein Profil auf transfermarkt.de gibt's von Youssoufa bereits. Marktwert ist dort allerdings noch keiner vermerkt. Dass dieser bald kommt und in die Höhe schnellen wird, dafür ist die Agentur Sports United verantwortlich. Sie haben den Nachwuchsspieler bereits unter Vertrag genommen.

screenshot: sportsunited-gmbh.de

Ihnen gehört die Zukunft – die 50 besten Fussballer unter 23

Mehr zu Fussballtalenten 10 klitzekleine Unterschiede zwischen dir und Milan-Keeper Gianluigi Donnarumma, der gestern mit 16 Jahren in der Serie A debütiert hat Wer wird der neue Messi? Das sind die 15 grössten Talente des Weltfussballs – auch ein Schweizer ist dabei Das sind die 10 grössten Talente im Weltfussball und der Schweiz – zumindest wenn man «Football Manager 2016» analysiert FCB-Wunderkind Breel Embolo feiert heute seinen 18. Geburtstag – und wir haben seine (fast echte) WhatsApp-Wunschliste abgefangen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo