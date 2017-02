Champions League, Achtelfinal-Hinspiele Porto - Juventus 0:2 (0:0)

Sevilla - Leicester 2:1 (0:1)



Bild: EPA/LUSA

Juve siegt dank Allegris Einwechslungen – Leicesters Misere hält gegen Sevilla an

Juve muss im Champions-League-Achtelfinal gegen Porto in Überzahl lange anrennen, bis ein verdienter Sieg Tatsache wird. In einer bemerkenswerten Nebenrolle: Stephan Lichtsteiner. Leicesters Negativserie hält dagegen an, immerhin gelingt dem englischen Meister aber ein Tor.

Das musst du gesehen haben

Porto – Juventus 0:2

Im Spiel zwischen Porto und Juventus machte vor allem Alex Telles von sich reden. Der Aussenverteidiger der Portugiesen erhielt von Schiedsrichter Felix Brych in der 23. Minute Gelb gezeigt. Die Verwarnung verfehlte ihre Wirkung gänzlich, denn nur 74 Sekunden später leistete sich der Brasilianer dieses Einsteigen gegen Stephan Lichtsteiner:

Das Foul hätte allein mit Rot geahndet werden können, darum fragt sich, worüber sich die Porto-Spieler aufregen? Wie ein hartes, aber sauberes Tackling aussieht, demostrierte der zuvor malträtierte Schweizer wenig später gleich selbst.

In Unterzahl konzentrierte sich Porto natürlich auf das Verteidigen, was ziemlich gut gelang. Die beste Juve-Chance hatte kurz vor der Pause Paulo Dybala, der am Pfosten scheiterte.

Gleich nach dem Seitenwechsel erzielte Dybala doch ein sein Tor, stand dabei aber im Abseits. So hielt das Anrennen gegen gegen tapfer kämpfenden Portugiesen an – bis in die 72. Minute. Dann machten zwei Einwechslungen von Juve-Trainer Massimiliano Allegri den Unterschied. Marko Pjaca gelang nach nur fünf Minuten auf dem Feld etwas glücklich das 1:0 und bereits im nächsten Angriff doppelte Dani Alves (gekommen für Lichtsteiner) mit seinem ersten Ballkontakt nach.

1:0 Pjaca (72.) Video: streamable

2:0 Alves (74.) Video: streamable

Juve boten sich zwar noch Gelegenheiten, die Führung noch auszubauen, das gelang aber nicht. Mit dem 2:0 im Rücken ist die Ausgangslage vor dem Heimspiel dennoch äusserst komfortabel.

Sevilla – Leicester 2:1

Leicester City läuft es überhaupt nicht. Der englische Meister hat im Kalenderjahr 2017 in der heimischen Meisterschaft noch kein einziges Tor erzielt und sechs Spiele in Serie verloren. Und auch das Champions-League-Spiel gegen Sevilla, das zum Befreiungsschlag hätte werden sollen, liess sich nicht gut an, denn bereits nach 13 Minuten gab es nach einem klaren Foul von Captain Wes Morgan Penalty, den Goalie Kasper Schmeichel aber glänzend hielt.

Der Däne war auch im weiteren Verlauf der beste Leicester-Spieler, war in der 26. Minute gegen das herrliche Führungstor der Spanier durch Pablo Sarabia machtlos.

In der 62. Minute machte Joaquin Correa seinen verschossenen Penalty wett und markierte nach schöner Vorarbeit Stevan Jovetics das 2:0.

Leicester blieb hinten unsicher und vorne erschreckend harmlos. Weil Sevilla aber in den Schongang schaltete, klappte es plötzlich wieder mit dem Toreschiessen – Jamie Vardy mit dem Anschlusstreffer.

Wichtiges Tor für den Stürmer: Jamie Vardy has scored his first goal in 748 minutes of football across all competitions.



Huge away goal. pic.twitter.com/E6RNB55F0u — Squawka Football (@Squawka) 22. Februar 2017

Danach erwachte Sevilla zwar noch einmal kurz, musste sich aber mit dem angesichts der lange einseitig verlaufenen Spiel Partie mageren 2:1-Sieg zufrieden geben. (drd)

Die Telegramme

FC Porto - Juventus Turin 0:2 (0:0)

49'229 Zuschauer. - SR Brych (GER).

Tore: 72. Pjaca 0:1. 74. Dani Alves 0:2.

FC Porto: Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Telles; Danilo Pereira; Herrera, Neves (60. Corona), Brahimi (73. Jota); André Silva (30. Layun), Soares.

Juventus Turin: Buffon; Lichtsteiner (73. Dani Alves), Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado (67. Pjaca), Dybala (86. Marchisio), Mandzukic; Higuain.

Bemerkungen: Juventus Turin ohne Bonucci (intern suspendiert). 28. Gelb-Rote Karte gegen Telles. 45. Pfostenschuss von Dybala.

FC Sevilla - Leicester City 2:1 (1:0)

38'834 Zuschauer. - SR Turpin (FRA)

Tore: 25. Sarabia 1:0. 62. Correa 2:0. 73. Vardy 2:1.

FC Sevilla: Rico; Rami, Lenglet (55. Carrico), Escudero; Mariano, Vitolo, N'Zonzi, Nasri, Sarabia; Jovetic, Correa (63. Iborra).

Leicester City: Schmeichel; Simpson, Morgan, Huth, Fuchs; Drinkwater, Ndidi; Albrighton (88. Amartey), Mahrez, Musa (58. Gray); Vardy.

Bemerkung: 14. Schmeichel wehrt Foulpenalty von Correa ab. (sda)

