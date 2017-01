Carroll trifft spektakulär – Tottenham und Arsenal in Torlaune

Gott hat seinen Sohn aus Liebe ans Kreuz schlagen lassen – macht das Sinn?

Die Geschichte von Jesus ist der Stoff, aus dem Märchen sind.

Die Weltreligionen werden vom Zeitgeist überrollt und stecken in der Krise. Während sich die Welt rasend schnell entwickelt – technisch, geistig, politisch und sozial – bleiben die massgebenden Heilslehren in ihrem engen Korsett stecken.

Das müssen sie, weil sie angeblich die letzte Wahrheit verkünden, die sich nicht modifizieren lässt. Wahrheit bleibt Wahrheit. Halbe Wahrheiten gibt es nicht. Und so surft der Zeitgeist unbeirrt an den traditionellen Glaubensgemeinschaften vorbei, was oft zu …