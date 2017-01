Bild: KAI PFAFFENBACH/REUTERS

Kaltstart abgewendet: Lewandowski rettet den Bayern in Freiburg spät den Sieg

Das musst du gesehen haben

Bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt starteten die Freiburger im Waldpark-Stadion optimal. Bereits in der 4. Minute brachte Janik Haberer die Gastgeber nach gelungenem Pressing mit seinem zweiten Saisontor in Führung.

Auch weiter wusste das Team von Kult-Trainer Christian Streich zu gefallen und liess seinen Gegenspieler Carlo Ancelotti ziemlich ratlos zurück. Aber die Bayern wären nicht die Bayern, hätten keine Antwort auf Lager, denn sie haben ja Robert Lewandowski im Kader. Der Pole konnte beim Corner in der 35. Minute auch von zwei Freiburgern nicht vom Ausgleich abgehalten werden.

In der zweiten Hälte war vom dominanten Bayern-Spiel ebenfalls nur wenig zu sehen. Freiburg wehrte sich geschickt und setzte seinerseits immer wieder Nadelstiche. Die Punkteteilung wäre also verdient gewesen, aber die Münchner haben halt eben diesen Lewandowski: In der Nachspielzeit setzte sich der Pole in unnachahmlicher Art durch und bewirkte doch noch den Sieg für den Leader.

(drd)

Die Tabelle

*folgt*

Das Telegramm

Freiburg - Bayern München 1:2 (1:1)

24'000 Zuschauer (ausverkauft). - Tore: 4. Haberer 1:0. 35. Lewandowski 1:1. 91. Lewandowski 1:2. (sda)

Juventus macht's vor: Alternative Leibchen für die Zukunft

Fussball-Quiz Erkennst du den Fussball-Klub, wenn du nur einen Teil des Logos siehst? Fussball-Stadien, wie sie früher ausgesehen haben. Na, erkennst du sie auch alle? Italienischer Fussballer oder Pastasorte? Hier kannst du deine Bissfestigkeit beweisen Huch, da fehlt doch was! Kennst du das Logo deines Lieblingsklubs ganz genau? Wir sind skeptisch ... Es sind nicht alle Zitate von Zlatan: Aber zu wem gehören die herrlich arroganten Fussballer-Sprüche dann? Volume II: Erkennst du den Fussball-Klub, wenn du nur einen Teil seines Logos siehst? In der Disco, im Kino oder beim Fluchen – finde heraus, welcher Fussball-Star du am ehesten bist Erkennst du den Fussball-Klub, wenn du nur einen Ausschnitt seines Logos siehst? Vom Selfie bis zum Kokser-Fake – erkennst du die Fussball-Stars anhand ihres Jubels? Achtung knifflig! Natürlich weisst du, wo Diego Benaglio, Mats Hummels oder Gerard Piqué spielen. Aber weisst du auch, bei welchem Verein sie vorher waren? 0, 1+8, 23, 52, 618 – weisst du, wieso Fussballer teilweise so schräge Rückennummern tragen? Volume III: Erkennst du den Fussballklub, wenn du nur einen Teil seines Logos siehst? Dass dieser Bub Wayne Rooney ist, hast du bestimmt erkannt. Aber wie sieht es mit anderen Fussballstars aus? Achtung, noch kniffliger! Für welchen Klub haben diese 23 Fussballer denn früher gespielt? Wenn du von einem Fussballer nur den Lebenslauf siehst: Weisst du, wen wir suchen? 11 Fragen bis zum Henkelpott: Hast du die Königsklasse, um dir den Champions-League-Titel zu holen? Aber Achtung, es ist wirklich knifflig Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Gina226 - 6.4.2016

Watson, du bist super. Ich möchte dich nicht mehr missen. ❤️ Watson, du bist super. Ich möchte dich nicht mehr missen. ❤️