Champions League, Achtelfinal-Hinspiele ManCity – Monaco 5:3 (1:1) Leverkusen – Atlético Madrid 2:4 (0:2)

14 Tore in 2 Spielen! ManCity schafft irre Wende gegen Monaco, Atlético bodigt Bayer

Verrückter Fussball-Abend in der Champions League: Atletico Madrid siegt bei Leverkusen mit 4:2, Manchester City gewinnt nach zweimaligem Rückstand noch 5:3 gegen Monaco.

Das musst du gesehen haben

ManCity – Monaco 5:3

Was für ein Spiel, was für ein Hin und Her, was für ein Ende! Manchester City gewinnt gegen Ligue-1-Leader AS Monaco ein fantastisches Champions-League-Spiel mit 5:3. Das Team von Pep Guardiola gerät 1:2 und 2:3 in Rückstand, kann die Partie aber noch drehen.

Zunächst läuft für die «Citizens» alles nach Plan. Raheem Sterling bringt den Premier-League-Vertreter in der 26. Minute in Führung. Herrlich vor allem die Vorarbeit von Leroy Sané ...

Doch das stark auftretenede Monaco schlägt noch vor der Pause zurück. Routinier Radamel Falcao ist per Hechtkopfball in der 32. Minute für den Ausgleich zuständig, der erst 18-jährige Kylian Mbappé macht in der 40. Minute nach einem schnell ausgeführten Freistoss das 2:1.

Kurz nach der Pause bietet sich Falcao die Chance per Penalty auf 3:1 zu erhöhen, doch City-Keeper Willy Caballero hält. Acht Minuten später wird Monaco bestraft, Sergio Agüero schliesst einen mustergültigen Konter zum 2:2 ab.

Doch Monaco zaubert munter weiter. Falcao macht seinen Fehlschuss mit einem herrlichen Lupfer zum 3:2 wieder wett.

Danach ist aber wieder ManCity dran. Mit drei Treffern innert elf Minuten machen die Himmelblauen aus dem 2:3 ein 5:3. Agüero, John Stones und Leroy Sané sorgen dafür, dass Pep Guardiola doch noch einigermassen gelassen ins Rückspiel gehen kann.

Leverkusen – Atlético 2:4

*** Der Spielbericht folgt in Kürze. ***

Die Telegramme

Manchester City - Monaco 5:3 (1:2)

50'000 Zuschauer. - SR Mateu Lahoz (ESP).

Tore: 26. Sterling 1:0. 32. Falcao 1:1. 40. Mbappé 1:2. 58. Agüero 2:2. 61. Falcao 2:3. 71. Agüero 3:3. 77. Stones 4:3. 83. Sané 5:3.

Manchester City: Caballero; Fernandinho (62. Zabaleta), Otamendi, Stones, Sagna; De Bruyne, Yaya Touré, Silva; Sané, Agüero (87. Fernando), Sterling (90. Navas).

Monaco: Subasic; Sidibé, Glik, Raggi, Mandy; Fabinho, Bakayoko (88. Dirar); Silva (85. Moutinho), Lemar, Mbappé (79. Germain); Falcao.

Bemerkungen: Manchester City ohne Gabriel Jesus, Kompany, Gündogan, Kolarov und Clichy (alle verletzt). Monaco ohne Jemerson (gesperrt) und Boschilla (verletzt). 50. Torhüter Caballero hält Foulpenalty von Falcao. Verwarnungen: 9. Glik (Foul/für das Rückspiel gesperrt), 25. Sidibé (Foul), 35. Agüero (Unsportlichkeit/Schwalbe), 35. Sterling (Reklamieren), 40. Fernandinho (Foul), 49. Otamendi (Foul), 55. Bakayoko (Foul), 57. Falcao (Foul), 73. Zabaleta (Unsportlichkeit), 76. Silva (Foul), 82. Fabinho (Foul).

Bayer Leverkusen - Atletico Madrid 2:4 (0:2)

28'500 Zuschauer. - SR Collum (SCO).

Tore: 17. Saul Niguez 0:1. 26. Griezmann (Gameiro) 0:2. 48. Bellarabi 1:2. 59. Gameiro (Foulpenalty) 1:3. 68. Savic (Eigentor) 2:3. 86. Torres 2:4.

Bayer Leverkusen: Leno; Henrichs, Dragovic, Toprak, Wendell; Bellarabi (66. Pohjanpalo), Aranguiz, Kampl, Brandt (88. Bailey); Havertz (56. Volland), Chicharito.

Atletico Madrid: Moya; Vrsaljko, Gimenez, Savic, Filipe Luis; Koke, Gabi, Saul Niguez, Carrasco (78. Torres); Gameiro (71. Thomas), Griezmann (78. Correa).

Bemerkungen: Bayer Leverkusen ohne Mehmedi (Ersatz), Calhanoglu (gesperrt), Bender und Tah (beide verletzt). Atletico Madrid ohne Tiago, Godin, Fernandez, Juanfran und Barragan (alle verletzt). 12. Wendell trifft bei einer Befreiungsaktion die Latte des eigenen Tores. Lattenschuss: 50. Gameiro. Verwarnungen: 16. Henrichs (Foul/für das Rückspiel gesperrt), 58. Dragovic (Foul), 64. Wendell (Foul), 74. Aranguiz (Foul), 88. Torres (Foul), 89. Gabi (Foul/für das Rückspiel gesperrt), 90. Filipe Luis (Foul/für das Rückspiel gesperrt).

Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League

