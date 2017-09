WM-Qualifikation, 7. Runde Gruppe C:

Norwegen - Aserbaidschan 2:0 (1:0)

San Marino - Nordirland 0:3 (0:0)

Tschechien - Deutschland 1:2 (0:1)



Gruppe E:

Dänemark - Polen 4:0 (2:0)

Rumänien - Armenien 1:0 (0:0)

Kasachstan - Montenegro 0:3 (0:1)



Gruppe F:

Slowakei - Slowenien 1:0 (0:0)

Litauen - Schottland 0:3 (0:2)

Malta - England 0:3 (0:0)



Deutschland siegt dank Hummels – England mit viel Mühe gegen Fussballzwerg Malta

Deutschland bleibt neben der Schweiz als einziges Team in der aktuellen WM-Qualifikation ohne Verlustpunkte. Der Leader der Gruppe C gewinnt Spiel 7 in Prag glanzlos und mit etwas Dusel 2:1.

Nach zähen 87 Minuten waren Mats Hummels Lufthoheit und Toni Kroos‘ Passkünste gefragt, um den siebten Sieg im siebten Spiel perfekt zu machen. Hummels köpfelte in der Schlussphase eine Freistossflanke von Kroos zum schmeichelhaften Auswärtssieg ein. Zehn Minuten zuvor war den Tschechen durch einen wunderschönen Weitschuss des Bundesliga-Akteurs Vladimir Darida der verdiente Ausgleich gelungen.

Das 1:0 für die Deutschen hatte Timo Werner bereits in der vierten Minute erzielt. Es blieb dies aber für längere Zeit der einzige Glanzpunkt der Gäste, bei denen die vier Weltmeister Hummels, Kroos, Thomas Müller und Mesut Özil ins Team zurückkehrten. Einen Schub verliehen die Rückkehrer ihrem Team nur bedingt. Özil trat als Vorbereiter des 1:0 in Erscheinung, Hummels und Kroos als Hauptdarsteller des 2:1.

Ansonsten waren die Deutschen zwar weitestgehend tonangebend, aber bis auf wenige Ausnahmen ungefährlich und ungewohnt fehlerhaft. «Wir hatten viele leichte Ballverluste ohne Not, die ich so von uns aus den letzten zehn Jahren nicht kannte», befand Hummels. Die Tschechen waren keineswegs unterlegen, liessen bei der Chancenverwertung zunächst aber die Kaltschnäuzigkeit vermissen.

Deutschland weist damit als zweites Team neben der Schweiz auch nach sieben Runden eine makellose Bilanz auf. Die Qualifikation für die WM 2018 in Russland ist nur noch Formsache. Vor dem Heimspiel gegen Norwegen am Montag beträgt das Polster auf Verfolger Nordirland (3:0 in San Marino) fünf Punkte.

Eriksen stahl Lewandowski die Show

In der Gruppe E bezog Polen seine erste Niederlage. Nach zuvor fünf Siegen in Folge setzte es in Dänemark gleich ein 0:4 ab. Dänemarks Spielmacher Christian Eriksen stahl Polens Tormaschine Robert Lewandowski dabei die Show. Der umworbene Tottenham-Akteur stand am Ursprung der ersten drei Treffer, den vierten erzielte er mit einem Schlenzer aus gut 20 Metern selbst. Die Dänen und Montenegro (3:0 in Kasachstan) rückten dadurch auf drei Zähler an Leader Polen heran.

Auf Malta musste sich das noch ungeschlagene England beim Schlusslicht der Gruppe F lange gedulden, ehe die Weichen auf den fünften Sieg im siebten Spiel gestellt waren. Harry Kane erlöste die mitgereisten Gästefans in der 53. Minute. Nachdem Dele Alli die Gästeabwehr im Strafraum schwindlig getänzelt hatte, brauchte Tottenhams Torgarant den Diagonalpass nur noch einzuschieben. Erst in den Schlussminuten erhöhten Ryan Bertrand, Danny Welbeck und wiederum Kane auf 4:0.

Die Slowakei blieb dank eines 1:0-Heimsiegs gegen Slowenien an den Engländern dran. Der Rückstand des EM-Achtelfinalisten auf die Three Lions beträgt nach wie vor nur zwei Punkte. (cma/sda)

Die Telegramme

Oslo. - SR Stefanski (POL).

Tore: 32. King (Foulpenalty) 1:0. 59. Sadygow (Eigentor) 2:0. - Bemerkungen: Norwegen mit Mohamed Elyounoussi (Basel)

Serravalle. - SR Jorgji (ALB).

Tore: 71. Magennis 0:1. 75. Magennis 0:2. 78. Davis (Foulpenalty) 0:3.

Tschechien - Deutschland 1:2 (0:1)

Prag. - SR Karassew (RUS).

Tore: 4. Werner 0:1. 78. Darida 1:1. 88. Hummels 1:2.

Bemerkungen: Tschechien mit Vaclik (Basel) und Suchy (Basel)



Die Tabelle:

Dänemark - Polen 4:0 (2:0)

Kopenhagen. - SR Mazic (SRB).

Tore: 16. Delaney 1:0. 42. Cornelius 2:0. 59. Jörgensen 3:0. 80. Eriksen 4:0



Rumänien - Armenien 1:0 (0:0)

Bukarest. - SR Bebek (CRO).

Tor: 91. Maxim 1:0.

Bemerkungen: 54. Torhüter Meliksetjan (Armenien) hält Foulpenalty von Stancu. 54. Gelb-Rote Karte gegen Woskanjan (Armenien).

Kasachstan - Montenegro 0:3 (0:1)

Astana. - SR Delférière (BEL).

Tore: 31. Vesovic 0:1. 53. Beciraj 0:2. 63. Simic 0:3. - Bemerkungen: Montenegro ab 72. mit Zverotic (Sion).

Die Tabelle:

Slowakei - Slowenien 1:0 (0:0)

Trnava. - SR Lahoz (ESP).

Tor: 81. Nemec 1:0.

Litauen - Schottland 0:3 (0:2)

Vilnius. - SR Del Cerro (ESP).

Tore: 25. Armstrong 0:1. 30. Robertson 0:2. 73. McArthur 0:3.



Malta - England 0:4 (0:0)

Ta'Qali. - SR Soares Dias (POR).

Tore: 53. Kane 0:1. 86. Bertrand 0:2. 91. Welbeck 0:3. 92. Kane 0:4

Die Tabelle:

