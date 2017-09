Dortmund verpasst Sieg in Freiburg trotz Rot gegen Ravet – Hannovers Harnik mit Hackentor

Wieder gewonnen – aber ob die Nati an die WM fährt, entscheidet sich erst in Portugal

Vladimir Petkovics Equipe bleibt in der WM-Qualifikation auch am 8. Spieltag ohne Verlustpunkt. In Riga besiegen die Schweizer das chancenlose Lettland 3:0. Leider siegte auch Rivale Portugal.

Die Schweiz erledigte die Pflichtaufgabe in Lettland ohne Probleme und mit einem über 90 Minuten dominanten Auftritt. Sie siegte dank der Tore von Haris Seferovic (9.), Blerim Dzemaili (55.) und Ricardo Rodriguez (58.) 3:0 und bleibt in der Gruppe B makelloser Leader.

Der achte Sieg im achten Spiel der WM-Qualifikation war ein weiterer kleiner Schritt an die WM in Russland – doch nicht mehr. Weil Portugal in Ungarn 1:0 gewann, bleibt die Ausgangslage für die Schweiz vor der abschliessenden …