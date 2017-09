Bild: AP

Guimaraes und seine Weltauswahl oder: Europa League ohne einen Europäer

An das Fussball-Söldnertum haben wir uns mehr als zwanzig Jahre nach dem Bosman-Urteil längst gewöhnt. So gab es schon Premier-League-Teams ohne Briten, Bundesligisten ohne Deutsche und auch in der Super League kommen die Akteure längst nicht nur aus Bazenheid, Kleinandelfingen oder Hasle-Rüegsau.

Aber manchmal erstaunt uns der Fussball dann doch immer noch. Zum Beispiel, wenn wir einen Blick auf die jüngste Startelf von Vitoria Guimaraes werfen. Die Portugiesen traten gestern Abend in der Europa League gegen Salzburg (1:1) ohne einen einzigen europäischen Spieler an. Gemäss dem Statistikdienst Opta gab es so etwas vorher noch nie.

Von hier stammen die elf «Portugiesen»:

🇧🇷 Brasilien (4 Spieler)

🇨🇴 Kolumbien (2 Spieler)

🇻🇪 Venezuela

🇵🇪 Peru

🇺🇾 Uruguay

🇨🇮 Elfenbeinküste

🇬🇭 Ghana

Im Verlaufe des Spiels wechselte Vitorias Coach Pedro Martins, ein Portugiese, mit Kiko dann doch noch einen Landsmann ein. Plus einen Spieler von den Kapverdischen Inseln und einen weiteren Brasilianer. Salzburg trat mit immerhin drei Österreichern und mit einigen weiteren europäischen Akteuren an. (ram)

Das neue iPhone: Diese 3 Fakten trüben die Vorfreude 56s Das neue iPhone: Diese 3 Fakten trüben die Vorfreude Video: srf

Als Flitzer noch nackt waren, waren sie wenigstens noch ein bisschen cool

«Scrubs»-Doktor macht eine überraschende Entdeckung – und er ist wirklich nicht allein damit 1348 Franken für das iPhone X?! Diese 5 Smartphones sind auch rahmenlos und viel günstiger «Muslime sind wie afrikanische Karpfen» – das ist der wohl gefährlichste Mönch der Welt Das sind offiziell die 5 schwierigsten Fragen der Theorie-Prüfung – antwortest du richtig?

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo