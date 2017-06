Ein Beitrag geteilt von Jan Brenner (@jbrenner92) am 9. Jun 2017 um 12:21 Uhr

RB Leipzigs Cup-Gegner verliert beim Feiern am Ballermann den Pokal

Die Sportfreunde Dorfmerkingen lassen es krachen: Auf Mallorca feiern die Fussballer den Aufstieg in Deutschlands sechsthöchste Liga und den Sieg im Württembergischen Cup. Leider wird im Bierkönig der Pokal gestohlen.

Grosse Freude bei den Sportfreunden Dorfmerkingen: Gestern wurde ihnen in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals der Vizemeister RB Leipzig als Gegner zugelost. Die Dorfmerkinger verdienten sich dieses Duell, weil sie im Final des Württembergischen Pokals überraschend die Stuttgarter Kickers geschlagen hatten.

Klar, dass dieser Erfolg gefeiert werden musste. Und weil die Sportfreunde auch noch den Aufstieg von der siebten in die sechste Liga schafften, ging auf Mallorca so richtig die Post ab.

Der Deal: Freibier für den Pokal

Wie es sich bei grossen Titelgewinnen gehört, kam auch der Württembergische Pokal mit an den Ballermann – und ging dort verloren. Im «Bierkönig», einem der grössten und populärsten Betriebe in El Arenal, sei das gute Stück am Freitag abhanden gekommen, teilt der Klub mit: «Unserer Mannschaft wurde der WFV-Pokal geklaut.»

«Derjenige, der den Pokal ‹ausgeliehen› hat, braucht keine Anzeige zu befürchten», heisst es im Facebook-Post, «wenn er sich meldet bzw. dafür sorgt, dass der Pott wieder heil zu uns zurück kommt.» Selbstverständlich sei die Mannschaft auch bereit, den Pokal «mit Bier oder ähnlichen Erfrischungsgetränken oder auch Tickets fürs DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig auszulösen.» Da und dort wird bereits darüber spekuliert, dass es sich um eine geplante Aktion handeln könnte, um das Interesse an der Partie zusätzlich anzukurbeln.

bild: SF dorfmerkingen

Die Spiele der 1. Runde des deutschen Cup-Wettbewerbs finden am Wochenende vom 11. bis 14. August statt. Pokalsieger Borussia Dortmund trifft auf den Sechstligisten 1. FC Rielasingen-Arlen, Bayern München bekommt es mit dem Drittligisten Chemnitzer FC zu tun.

Hässliche und kuriose Pokale 🙊

