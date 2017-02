Bild: Martin Meissner/AP/KEYSTONE

Dortmund feiert Roman Bürki – aber steht er hier nicht viel zu weit vorne?

Borussia Dortmund steht auch dank Roman Bürki in den Cup-Viertelfinals. Der Berner Keeper hielt im Penaltyschiessen gegen Hertha Berlin den Schuss von Vladimir Darida ab. Allerdings wohl nicht ganz regelkonform.

Borussia Dortmund setzte sich wie im Halbfinal der Vorsaison gegen Hertha Berlin durch. Diesmal musste der BVB, der erstmals unter Thomas Tuchel mit der gleichen Aufstellung wie im Spiel davor antrat, ins Penaltyschiessen. In diesem zeigten die Berliner Schützen Nerven: Der eingewechselte Fabian Lustenberger schoss an die Latte, den Versuch von Vladimir Darida wehrte Goalie Roman Bürki ab und Salomon Kalous Penalty geriet viel zu hoch.

Bild: WOLFGANG RATTAY/REUTERS

Linie zu früh verlassen

Roman Bürki wurde nach dem Spiel zurecht als Cup-Held gefeiert. Denn der Schweizer hielt nicht nur Daridas Elfer, er war auch bei zwei weiteren Versuchen dran.

Für die Hertha-Fans hatte die Niederlage im Elfmeterschiessen jedoch einen besonders bitteren Nachgeschmack, bewegte sich Bürki bei den Penaltys doch jeweils ziemlich früh von der Linie weg. Auch beim gehaltenen Schuss von Darida war dies der Fall.

Eigentlich besagen die Regeln, dass sich der Torhüter erst dann von der Linie bewegen darf, wenn der Schütze den Ball tritt. Bürki stand bei der Ballberührung Daridas jedoch bereits gut einen Meter vor der Linie. Deswegen wohl auch Bürkis kurzer Blick zum Schiedsrichter nach der Parade.

Umfrage Hätte der Schiedsrichter da abpfeifen müssen? Ja, Bürki stand klar zu weit vorne.

Nein, das wäre viel zu kleinlich gewesen.

Abstimmen 1'234 Votes zu:Hätte der Schiedsrichter da abpfeifen müssen? 33% Ja, Bürki stand klar zu weit vorne.

33% Nein, das wäre viel zu kleinlich gewesen.

Nach dem Spiel zeigte sich Roman Bürki erfreut über den glücklichen Ausgang der Partie. Zum entscheidenden Elfer von Darida meinte er: «Ich kenne ihn noch aus gemeinsamen Freiburger Zeiten, ich wusste, dass er immer rechts schiesst.»

Die Tore in der regulären Spielzeit, die von Dortmund deutlich dominiert wurde, schossen Kalou für die Hertha (27.) und Marco Reus für Dortmund (47.).

Seferovic trifft

Eine Schweizer Erfolgsmeldung gibt es auch aus Hannover zu vermelden. Eintracht Frankfurt hatte das Weiterkommen in Hannover zwei Spielern zu verdanken: Haris Seferovic und Lukas Hradecky.

Bild: FOCKE STRANGMANN/EPA/KEYSTONE

Der Schweizer Internationale Seferovic stand erstmals seit fast zwei Monaten wieder in der Startaufstellung und erzielte in der 66. Minute, nur 309 Sekunden nach dem Ausgleich, das entscheidende 2:1. In der Nachspielzeit wehrte Goalie Hradecky, der in den zwei Runden jeweils im Penaltyschiessen der Held der Eintracht gewesen war, einen auf dämliche Weise verschuldeten Foulpenalty ab. (cma/sda)

