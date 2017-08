Champions League, Playoff-Hinspiele Olympiakos – Rijeka 2:1 (0:1) Celtic Glasgow – Astana 5:0 (2:0) Be'er Scheva – Maribor 2:1 (2:1) Baseksehir Istanbul – Sevilla 1:2 (0:1) Napoli – Nice 2:0 (1:0)

CL-Playoffs: Favres Nice braucht ein Wunder – Celtic fertigt Astana ab

Lucien Favre steht mit Nice in den Champions-League-Playoffs vor einer Herkules-Aufgabe. Das Hinspiel in Neapel geht 0:2 verloren, dazu werden am kommenden Dienstag zwei Spieler wegen Sperren fehlen.

In den letzten zehn Minuten musste sich der Dritte der letzten Ligue-1-Saison zu neunt gegen weitere Gegentore wehren. Mit Youngster Vincent Koziello (wegen eines Fouls) und Alassane Pléa wurden innert weniger Sekunden zwei Akteure aus Favres Mannschaft des Feldes verwiesen.

Das erste Tor für Napoli Video: streamable

Den Schaden konnten die Teamkollegen einigermassen in Grenzen halten. Die 15. Niederlage im 21. Europacup-Auswärtsspiel manövriert Nice aber in eine sehr ungemütliche Ausgangslage. Ein 0:2 gegen Napoli, bei dem Dries Mertens das 1:0 erzielte und den Penalty vor dem 2:0 herausholte, dürfte für die Südfranzosen unter normalen Umständen nicht mehr aufzuholen sein.

Rote Karte für Koziello Video: streamable

Gleiches gilt für Basaksehir Istanbul. Der türkische Klub von Gökhan Inler verlor das Hinspiel gegen den FC Sevilla vor eigenem Publikum 1:2, wobei der spanische Europa-League-Sieger äusserst effizient auftrat. In der 84. Minute führte die erste Chance der Andalusier nach der Pause sogleich zum siegbringenden und sehenswerten Treffer durch Wissam Ben Yedder.

Celtic mit dem ersten Treffer Video: streamable

Zum zehnten Mal mit der Gruppenphase kann Celtic Glasgow planen. Der Dominator der schottischen Liga fertigte die Kasachen von Astana mit 5:0 ab. In der dritten Qualifikationsrunde der letzten Champions-League-Saison hatte sich Celtic gegen den gleichen Gegner erst durch einen Foulpenalty in der 90. Minute des Rückspiels 2:1 durchgesetzt.

Mit einem 2:1-Vorsprung gegen Maribor nimmt der israelische Meister Hapoel Beer-Sheva Anlauf, erstmals die Champions League zu erreichen. Im letzten Jahr war der Klub vom Rand der Negev-Wüste in den Playoffs an Celtic Glasgow gescheitert. Ebenfalls 2:1 lautete das Ergebnis zwischen Olympiakos Piräus und Mario Gavranovics Team Rijeka. Das entscheidende und durchaus verdiente Tor fiel in der Nachspielzeit durch den Togolesen Alaixys Romao.

Die Telegramme

Napoli - Nice 2:0 (1:0).

60'000 Zuschauer.

SR Marciniak (POL).

Tore: 13. Mertens 1:0. 70. Jorginho (Foulpenalty) 2:0.

Bemerkungen: 79. Rote Karte gegen Koziello (Nice/Foul). 80. Gelb-Rote Karte gegen Pléa (Nice/Reklamieren).

Basaksehir Istanbul - FC Sevilla 1:2 (0:1).

15'000 Zuschauer.

SR Turpin (FRA).

Tore: 16. Escudero 0:1. 64. Elia 1:1. 84. Ben Yedder 1:2.

Bemerkung: Basaksehir ab 83. mit Inler.

Olympiakos Piräus - Rijeka 2:1 (0:1).

SR Zwayer (GER).

Tore: 42. Heber 0:1. 66. Odjidja-Ofoe 1:1. 93. Romao 2:1.

Bemerkungen: Olympiakos ohne Kasami (nicht im Aufgebot), Rijeka bis 72. mit Gavranovic. 83. Gelb-Rote Karte gegen Zuta (Rijeka/Hands).

Hapoel Beer Sheva - Maribor 2:1 (2:1).

16'000 Zuschauer.

SR Eriksson (SWE).

Tore: 10. Tavares 0:1. 12. Nwakaeme 1:1. 45. Tzedek (Foulpenalty) 2:1.

Celtic Glasgow - Astana 5:0 (2:0).

60'000 Zuschauer.

SR Hategan (ROU).

Tore: 32. Postnikow (Eigentor) 1:0. 43. Sinclair 2:0. 60. Sinclair 3:0. 79. Forrest 4:0. 88. Griffiths 5:0.

