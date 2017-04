Bild: KEYSTONE

Saison der Superlative – diese Rekorde kann der FC Basel noch knacken

Bloss die Theorie steht zwischen dem FCB und dem zweiten Stern. Was die Basler da noch antreibt? Vielleicht die diversen Rekorde, die der Liga-Dominator diese Saison noch knacken kann.

SÉBASTIAN LAVOYER / Aargauer Zeitung

Kennen Sie das Gefühl, das sich einstellt, nach dem Erreichen eines grossen Zieles? Nach der Lehrabschlussprüfung, im Ziel nach dem ersten Marathon oder im Geburtssaal, kurz nachdem das erste Kind das Licht der Welt erblickte. Zuerst ist da Euphorie, eine riesige Genugtuung. Alles ist gut, alles ist schön.

Dann aber kommt die Leere. Manche fallen gar in eine Depression. Besonders gefährdet sind jene, die sich keine neuen Ziele gesteckt haben. Wenn da nichts ist, wonach man sich strecken, wofür man sich verreissen oder worauf man hinarbeiten könnte.

Bild: KEYSTONE

Sie mögen sich nun zu Recht fragen, was das mit Fussball zu tun hat. Die Antwort ist einfach: Sehr viel. Denn eigentlich ist der FC Basel schon Meister. Das sagt der gesunde Menschenverstand. Sieben Runden stehen noch aus, 21 Punkte Vorsprung hat der FCB und weist ein derart besseres Torverhältnis aus als YB, dass die Chancen der Berner bloss noch theoretischer Natur sind.

Selbst wenn Basel die verbleibenden Spiele allesamt mit einer Differenz von zwei Toren verlieren sollte, während YB immer mit derselben Differenz gewinnen würde, wäre Basel noch immer vorne. Das wichtigste Ziel, der Meistertitel, ist also praktisch in trockenen Tüchern. Wie also bleibt man da motiviert?

screenshot: srf

Neue Ziele braucht der FCB

Jetzt auf

«Nicht viele Mannschaften befinden sich in der luxuriösen Situation, dass sie sieben Runden vor Schluss einen solchen Vorsprung haben», sagt FCB-Trainer Urs Fischer. Trotzdem soll kein Gefühl der Sättigung aufkommen.

Fischer: Rekorde sind toll und eine Bestätigung für die Mannschaft. Was zählt ist aber die Leistung.#FCLFCB #rotblaulive #FCBasel — FC Basel 1893 (@FC_Basel) 27. April 2017

Das ist die grosse Herausforderung, mit der sich der Trainer konfrontiert sieht. In erster Linie appelliert er dabei an den Berufsethos, den Willen der Spieler, immer und immer wieder gewinnen zu wollen, Leistung zu zeigen, sich aufzudrängen. Auch im Hinblick auf die neue Saison, das neue Konzept, den neuen Trainer.

Bild: KEYSTONE

Doch auch Fischer weiss, wie zentral Ziele sind. Wenn die Meisterschaft also praktisch im Sack ist, steckt man sich neue Ziele. Möglichst viele Punkte holen, möglichst viele Tore schiessen, einen möglichst grossen Vorsprung auf den Zweiten rausspielen. Kurz: Rekorde brechen. Und es gibt viele Rekorde, die der FC Basel diese Saison im Visier hat:

Die Rekordserie:

Wenn alles mit rechten Dingen zugeht, weitet der FCB seine Serie heute schon auf acht Titel in Folge aus. Ein Punkt in Luzern genügt.

Der Punkterekord:

2003/04 sprach man von einem Rekord für die Ewigkeit, als Christian Gross mit seinem Team 85 Punkte holte. Jetzt wackelt dieser Rekord gewaltig. Noch zwölf Punkte fehlen, dann ist er geknackt. Und das bei sieben verbleibenden Spielen und einem bisherigen Schnitt von 2,55 Punkten pro Spiel.

Bild: KEYSTONE

Der Torrekord:

Unter Thorsten Fink erzielte der FC Basel 2009/2010 90 Tore. Derzeit steht der FCB mit 75 zu Buche. Bleibt er seinem Schnitt von 2,58 Toren pro Spiel treu, sind's im Juni 93 Tore.

Der Defensiv-Rekord:

Nie kassierte der FC Basel weniger Gegentore als unter Heiko Vogel und Murat Yakin in der Saison 2012/13. Nur gerade 31 Tore liessen die Basler damals zu. Derzeit steht der FCB bei 23 Gegentreffern, und verteidigt er weiter so gut wie bis anhin, steht er am Schluss bei 29 oder weniger Gegentoren.

Bild: KEYSTONE

Der Torverhältnis-Rekord:

Christian Gross hält auch diesen Rekord. 2003/04 schloss der FCB die Saison mit einem Plus von 54 Toren ab. Derzeit liegt das Plus bei 51 Toren.

Der Rekordvorsprung:

«Jeder Rekord ist interessant. Nicht für mich, nein, für das ganze Team.»

Heiko Vogel lag mit seinem Team am Ende der Saison 2011/12 20 Punkte vor YB. Heute liegt der FCB bereits 21 Punkte vor den Bernern.

Bild: KEYSTONE

Bisher sprach Urs Fischer nur ungern über solche Statistiken. Jetzt sagt er: «Jeder Rekord ist interessant. Nicht für mich, nein, für das ganze Team. Von den Spielern über die Physios bis hin zu den Waschfrauen. Es wäre eine Anerkennung für die Leistung von uns allen, dem ganzen Unternehmen.» Das Hauptziel, der Meistertitel, soll heute Abend in trockenen Tüchern sein.

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Catloveeer, 19.12.2016

Die beste App ever! Einfach 🔨 Die beste App ever! Einfach 🔨

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo