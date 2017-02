Primera Division, 22. Runde Betis Sevilla - Valencia 0:0

Alaves - FC Barcelona 0:6 (0:2)

Bilbao - Deportivo 18.30 Uhr

Osasuna - Real Madrid 20.45 Uhr

Bild: VINCENT WEST/REUTERS

«MSN» in Torlaune – Gala gegen Alaves

Das musst du gesehen haben

Barcelona bringt sich für die anstehenden Aufgaben in der Champions League und in der Meisterschaft in Form. Beim Mittelfeld-Team Alaves schiessen die Stars um Lionel Messi einen 6:0-Sieg heraus. Es war Barças höchster Saisonsieg in einem Wettbewerbsspiel nach dem 7:0-Heimerfolg gegen Celtic Glasgow in der Gruppenphase der Champions League.

Im Match bei Alaves trugen sich die renommiertesten drei Spieler in die Torschützenliste ein. Neymar erzielte das 2:0, Lionel Messi das 3:0 und der letztjährige Torschützenkönig Luis Suarez das 1:0 sowie das 6:0. Der frühere Basler Ivan Rakitic schaltete sich mit dem 5:0 ein. Für die vier Tore vom 3:0 zum 6:0 benötigte Barcelona in der Mitte der zweiten Halbzeit nur gerade acht Minuten.

37. Suarez 0:1 Video: streamable

40. Neymar 0:2 Video: streamable

59. Messi 0:3 Video: streamable

65. Rakitic 0:5 Video: streamable

67. Suarez 0:6 Video: streamable

(drd)

Das Telegramm

Alaves - Barcelona 0:6 (0:2)

19'307 Zuschauer. - Tore: 37. Suarez 0:1. 40. Neymar 0:2. 59. Messi 0:3. 63. Alexis (Eigentor) 0:4. 65. Rakitic 0:5. 67. Suarez 0:6. (sda)

