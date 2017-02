Primera Division, 22. Runde Betis Sevilla - Valencia 0:0

Alaves - FC Barcelona 0:6 (0:2)

Athletic Bilbao - La Coruña 2:1 (0:1)

Osasuna - Real Madrid 20.45 Uhr

Bild: VINCENT WEST/REUTERS

Real behauptet die Tabellenspitze – Barça gegen Alaves in Torlaune

Barcelona bringt sich für die anstehenden Aufgaben in der Champions League und in der Meisterschaft in Form. Beim Mittelfeld-Team Alaves schiessen die Stars um Lionel Messi einen 6:0-Sieg heraus. Es war Barças höchster Saisonsieg in einem Wettbewerbsspiel nach dem 7:0-Heimerfolg gegen Celtic Glasgow in der Gruppenphase der Champions League.

Im Match bei Alaves trugen sich die renommiertesten drei Spieler in die Torschützenliste ein. Neymar erzielte das 2:0, Lionel Messi das 3:0 und der letztjährige Torschützenkönig Luis Suarez das 1:0 sowie das 6:0. Der frühere Basler Ivan Rakitic schaltete sich mit dem 5:0 ein. Für die vier Tore vom 3:0 zum 6:0 benötigte Barcelona in der Mitte der zweiten Halbzeit nur gerade acht Minuten.

37. Suarez 0:1 Video: streamable

40. Neymar 0:2 Video: streamable

59. Messi 0:3 Video: streamable

65. Rakitic 0:5 Video: streamable

67. Suarez 0:6 Video: streamable

Für weniger schöne Schlagzeilen sorgten die Ultras beider Lager. In der Innenstadt gingen 50 von ihnen vermummt und mit Metallstangen und Stöcken aufeinander los. Einer von ihnen schwebt mit Kopfverletzungen in Lebensgefahr.

Barcelona übernahm dank dem Sieg (und zwischenzeitlich drei Spielen mehr) für einem Moment die Tabellenspitze, doch Real Madrid schnappte sie sich wieder zurück. Cristano Ronaldo brachte die Madrilenen gegen Schlusslicht Osasuna standesgemäss in Führung (24.).

Sergio Leon konnte für die Gastgeber aber ausgleichen.

Erst in der 62. Minute fanden die «Galaktischen» zurück auf die Siegerstrasse, Isco gelang das 2:1.

Reals 3:1 in der 93. Minute ging dann noch auf das Konto von Lucas Vazquez. (drd)

Die Tabelle

bild: srf

Die Telegramme

Alaves - Barcelona 0:6 (0:2)

19'307 Zuschauer. - Tore: 37. Suarez 0:1. 40. Neymar 0:2. 59. Messi 0:3. 63. Alexis (Eigentor) 0:4. 65. Rakitic 0:5. 67. Suarez 0:6. (sda)

Osasuna - Real Madrid 1:3 (1:1)

17'770 Zuschauer. - Tore: 24. Ronaldo 0:1. 33. Leon 1:1. 62. Isco 1:2. 93. Lucas 1:3.

