bilder: keystone/ap

Premier League, Darts und Spengler-Cup: So sportlich sind die Festtage

Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu. Doch noch vor der Jahreswende gibt es einige Höhepunkte aus der Welt des Sports. Wir sagen dir, was du nicht verpassen darfst.

Spengler Cup

Schon zum 90. Mal heisst es vom 26. bis zum 31. Dezember im Bündnerland: «Enjoooooy the game!» Neben dem Gastgeber HC Davos und Dauerläufer Team Canada sind in diesem Jahr der HC Lugano, aus Russland Automobilist Jekaterinburg, aus Weissrussland Dynamo Minsk und als Neuling das tschechische Team Mountfield HK dabei. Hier geht's zum Spielplan.

Bild: KEYSTONE

Das Team aus der Stadt Hradec Kralove gibt es in dieser Form erst seit 2013 und nur wegen des sogenannten «Bier-Konflikts». Gerstensaft gibt es sicher auch rund um die Davoser Vaillant Arena genug und es wird wie immer auch neben dem Eis die Party abgehen.

Premier League

Während die restlichen vier grossen europäischen Ligen in Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich ruhen, rollt im Mutterland des Fussballs der Ball weiter. Am 26. Dezember, dem «Boxing Day», und den folgenden zwei Tagen findet eine komplette Runde in der Premier League statt.

transfermarkt.ch

Damit aber noch nicht genug. Noch vor der Jahreswende am 30. und 31. Dezember findet eine weitere Runde statt, die dann am 1. Januar 2017 abgeschlossen wird.

transfermarkt.ch

Ein Leckerbissen wird bestimmt das Duell zwischen Liverpool und Manchester City an Silvester um 18.30 Uhr. Die beiden Mannschaften mit ihren charismatischen Trainern Jürgen Klopp und Pep Guardiola spielen in der Liga oben mit und sorgen oft für Spektakel. Zudem stellt sich die Frage, ob Chelsea seinen unglaublichen Siegeszug bis zum Ende des Jahres weiterziehen kann.

ManUnited, Liverpool und? Diese Klubs wurden in England schon Meister

Ski Alpin

Natürlich gibt es auch Skirennen zu sehen. Egal ob zuhause mit der ganzen Familie auf dem Sofa oder mit Freunden beim Après-Ski – das Motto heisst: «Hopp Schwiiz». Die Männer fahren vom 26. bis 29. Dezember eine Abfahrt, einen Super G und eine Kombination im italienischen Santa Caterina. Die Frauen sind vom 27. bis 29. Dezember in Österreich im Einsatz. In Semmering stehen zwei Riesenslaloms (eines davon der verschobene Courchevel-Rennen) und ein Slalom auf dem Programm.

Bild: Marco Tacca/AP/KEYSTONE

Mit Carlo Janka, Beat Feuz und Patrick Küng bei den Herren sowie Wendy Holdener, Michelle Gisin und Melanie Meillard bei den Frauen hat die Schweiz einige heisse Eisen im Feuer.

Darts-WM

Bereits seit dem 15. Dezember läuft die Darts-WM in London. Im Alexandre Palace, «Ally Pally» genannt, werfen die Besten der Welt ihre Pfeile auf die Scheibe mit den Zahlen 1 bis 20.

Die Topfavoriten auf den Darts-WM-Titel 2017

Ab dem 30. Dezember laufen die Viertelfinals. Die Entscheidung um den WM-Titel 2017 fällt am 2. Januar. Hier findest du die optimale Vorbereitung und die wichtigsten Entscheidungen kannst du auf Sport1 live mitverfolgen.

Vierschanzentournee

Ja, die guten alten Zeiten von «Fliieg Simi, Fliieg!» und Podestplätzen der Schweizer im Skispring-Zirkus sind vorbei. Simon Ammann ist zwar immer noch dabei, aber in diesem Winter kennt er das Podest nur aus der Ferne.

Bild: KEYSTONE

Auch wenn von den Schweizern keine Spitzenresultate zu erwarten sind, ist die Vierschanzentournee eine spannende Sache. Packende Duelle und tobende Zuschauer machen dieses Grossereignis einzigartig. Wir denken, bevor es los geht nochmals etwas zurück, an bessere Zeiten in der Schweizer Skisprung-Geschichte.

