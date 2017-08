Seferovic trifft und trifft – und jagt den Rekord von Benfica-Legende Eusebio

Natistürmer Haris Seferovic ist in Hochform. Am Wochenende hat er sich auch im vierten Pflichtspiel für seinen neuen Klub Benfica Lissabon in der Torschützenliste eingetragen. Schön für die Schweiz, dass er sich ans Toreschiessen in Portugal gewöhnt.

467 Tore erzielte der sagenhafte Eusebio für Benfica Lissabon. Ganz so viele wie der Klub-Rekordtorschütze wird Haris Seferovic wohl nicht erzielen. Aber der 25-jährige Schweizer Nationalspieler ist drauf und dran, eine Bestmarke des «Schwarzen Panthers» einzustellen. Das ist dann der Fall, wenn Seferovic auch in seinem fünften Pflichtspiel für Benfica hintereinander trifft (nebst Eusebio schaffte das gemäss der Zeitung «A Bola» vor sechs Jahren auch der Spanier Nolito).

Aber selbst wenn Haris …