CR7, Xhaka und Co.: Das sind die Rekordtransfers jedes europäischen Landes

Für welchen Fussballer eines Landes wurde am meisten Geld bei einem Transfer bezahlt? In Brasilien ist es natürlich Neymar, in der Schweiz ist es Granit Xhaka. Aber wer läuft Robert Lewandowski, Arjen Robben, David Beckham oder Mesut Özil den Rang ab?

Welcher Spieler ist der Rekordtransfer einer Nation in Europa? Wichtig: Es geht hier nicht um Marktwerte, sondern um die tatsächlich bezahlte Ablösesumme. Robert Lewandowski zum Beispiel liegt deshalb nur auf Rang 13 der teuersten polnischen Fussballer. Zu den Bayern wechselte er ablösefrei.

Noch nicht genug von teuren Transfers? Hier gibt's die teuersten Fussballer jedes Jahres seit 1980:

Nicht mit einem Transfer, aber über die ganze Karriere gesehen setzten Transfers dieser 33 Fussballer am meisten Geld um:

Nach so viel Geld für Fussballer frage ich mich: Was kostet es wohl, um den Wind abzustellen? Video: watson/Emily Engkent

Die Entwicklung der Rekordtransfers im Fussball

