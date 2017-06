Nizza und RB Leipzig auch hier top: Das sind die «jüngsten» Teams Europas

Das in Neuenburg ansässige International Centre for Sports Studies (CIES) hat die jüngsten Mannschaften Europas ermittelt. Ausgewertet wurde dabei das Durchschnittsalter der tatsächlich auf dem Feld stehenden Akteure in Liga-Spielen seit dem 1. Juli 2016.

Ganz oben und damit das tiefste Durchschnittsalter weisen Nordsjaelland (Dänemark, 22,14 Jahre), Lokomotive Zagreb (Kroatien, 22,39 Jahre) und Senica (Slowakei, 22,59 Jahre) auf. Das für seine Jugendarbeit berühmte Ajax Amsterdam (Rang 5, 22,81 Jahre) ist ebenfalls ganz vorne dabei.

Die 10 jüngsten Mannschaften Europas 1. Nordsjaelland (Dänemark, 22,14 Jahre)

2. Lokomotive Zagreb (Kroatien, 22,39)

3. Senica (Slowakei, 22,59)

4. AS Trencin (Slowakei, 22,76)

5. Ajax (Niederlande, 22,81)

6. Twente (Niederlande 22,90)

7. Aluminij (Slowenien 23,04)

8. Hajduk Split (Kroatien 23,14)

9. Krsko (Slowenien, 23,16)

10. Volyn Lutsk (Ukraine, 23,24)

quelle: cies

Umfrage Welche ist wohl die jüngste Mannschaft der Super League? Basel

YB

Sion

Luzern

Lausanne

Grasshoppers

St. Gallen

Lugano

Thun

Vaduz

Abstimmen 856 Votes zu: Welche ist wohl die jüngste Mannschaft der Super League? 1% Basel

12% YB

2% Sion

2% Luzern

26% Lausanne

36% Grasshoppers

3% St. Gallen

10% Lugano

5% Thun

3% Vaduz

Bild: KEYSTONE

Total sind drei Schweizer Teams in den europäischen Top 100 vertreten. Es sind dies die Grasshoppers mit einem Durchschnittsalter von 25,44 Jahren auf Rang 85, Lugano mit 25,10 auf Platz 65 und Lausanne mit 24,01 ganz weit oben auf Rang 16.

Frankreich und Deutschland bauen auf die Jugend

Mit Blick auf die Top-5-Ligen (Italien, Deutschland, Spanien, Frankreich und England) dominieren die Ligue 1 sowie die Bundesliga, welche die ersten 11 Plätze belegen. Erstes Team aus einer anderen Liga ist die AC Milan (25,37 Jahre), das jüngste englische Team ist Tottenham auf Platz 15 (25,60 Jahre).

Die 10 jüngsten Teams der Top-5-Ligen 1. Toulouse (23,44 Jahre)

2. Nizza (24,31)

3. Leverkusen (24,33)

4. RB Leipzig (24,60)

5. Freiburg (24,67)

6. Lyon (24,86)

7. Monaco (25,13)

8. Nantes (25,15)

9. Dortmund (25,16)

10. Hoffenheim (25,25)

Ferner:

12. Milan (25,37, jüngstes italienisches Team)

13. Granada (25,40 jüngstes spanisches Team)

15. Tottenham (25,60, jüngstes englisches Team) quelle: cies

Umfrage Aber welches ist das älteste Top-Team? Manchester City

Juventus Turin

Bayern München

FC Barcelona

Abstimmen 744 Votes zu: Aber welches ist das älteste Top-Team? 9% Manchester City

65% Juventus Turin

13% Bayern München

13% FC Barcelona

Bild: EPA/KEYSTONE

Auf Platz 96 von 98 Mannschaften in den Top-5-Ligen findet sich Juventus Turin. Die Italiener weisen ein Durchschnittsalter von 29,68 Jahren auf (trotz des 16-jährigen Moise Kean). Noch älter sind die Spieler im Schnitt bei Watford (29,72) und Chievo Verona (31,95!).

Bayern München stellt mit 28,15 Jahren übrigens das älteste Team der Bundesliga, Manchester City ist mit 28,48 auf Platz 89 und Barcelona mit 27,05 auf Rang 54. Die komplette Rangliste gibt es hier.

