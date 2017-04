Bild: KEYSTONE

#stärnstund – so feierte Basel den 20. Meistertitel auf dem «Barfi»

Trotz der Kälte haben mehrere tausend Fussballfans in der Nacht auf Samstag auf dem Basler Barfüsserplatz in einer spontanen Feier den 20. Meistertitel und den achten in Folge des FC Basel gefeiert. Kurz nach 01.00 Uhr erschien die Mannschaft auf dem Balkon des Stadtcasinos – allerdings ohne Pokal.

Ein Beitrag geteilt von Truttmää (@vwgolfg60) am 28. Apr 2017 um 13:42 Uhr

Die Feierlichkeiten in Basel starteten wenige Minuten nach Mitternacht, als die Fans mit dem Extrazug aus Luzern im Basler Bahnhof SBB ankamen. Sie stimmten in der Halle laut Fangesänge an, sodass die ganze Umgebung beschallt wurde.

Der FC Basel holt den 20. Meistertitel

Danach zogen die vornehmlich jungen Fans singend und Pyros zündend in die Stadt. Im Mannschaftsbus erreichten die aus Luzern kommenden Spieler den „Barfi“.

Ein Beitrag geteilt von Steve (@stevemartyphotography) am 28. Apr 2017 um 16:25 Uhr

Zuvor hatte der FCB gegen den FC Luzern gewonnen und somit vorzeitig den Meistertitel erspielt. Im Rauch von Feuerwerkskörpern erschienen die Spieler auf dem Balkon des Stadtcasinos und sangen mit den Fans.

Ein Beitrag geteilt von Dominique Achermann (@der_achermann) am 28. Apr 2017 um 16:36 Uhr

Die treuesten der treuen Fans sind auch am Barfi angelangt. Mehr FCB-Momente gibts hier: https://t.co/CCOPKn4AHy. 🏆🌠 #stärnstund pic.twitter.com/iEV6MDy1d2 — Telebasel (@Telebasel) 28. April 2017

Der 20. Meistertitel in der Geschichte des FC Basel wird offiziell am 2. Juni im Stadion gefeiert, wenn das letzte Spiel der diesjährigen Saison vorbei ist und der Pokal übergeben wird. Für Samstag, 3. Juni, ist ein Stadtfest für die ganze Familie geplant. (sda)

Du spielst selbst Fussball? Dann kennst du diese Dinge bestimmt. Diese 11 Amateur-Fussballer triffst du in JEDEM Trainingslager Jeder Amateur-Fussballer kennt diese 14 Momente der Saisonvorbereitung genau Auch DU wirst dich ertappt fühlen: 13 Grafiken, die den Amateurfussball perfekt beschreiben Vom heulenden Schiri bis zum Spieler mit Durchfall: So schöne Geschichten kann nur der Provinz-Fussball schreiben 12 Persönlichkeiten, die an keinem Grümpi (Grümpeli, Grümpeler, Grömpi) fehlen dürfen Nur wenn du dich auch an diese 25 Dinge erinnern kannst, warst du ein echtes Fussballkind Hier gibt's gleich eines der lustigsten Eigentore aller Zeiten zu sehen Wichtig für alle Amateur-Fussballer: Schaut das und ihr fühlt euch eine Zillion Mal besser 12 Ausdrücke, die nur Fussballer verstehen – und die passende «Erklärung für Dummies» gleich dazu Diese 12 herrlichen Videos aus dem Amateur-Fussball zeigen perfekt, wie du dich im Ausgang verhältst Wegen diesen 11 Typen ist Fussballspielen auch in der zweiten (oder dritten) Mannschaft so herrlich Kein Bock auf Training? Mach es besser als diese 10 (fast echten) Super-League-Schwänzer 12 (Not-)Lügen, die jeder Hobby-Fussballer kennt – und was man sich dabei denkt Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Micha-CH, 16.12.2016

Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs. Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo