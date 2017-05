Meister bei Punktgleichheit?

In der spanischen Liga geht der Titel im Falle punktgleicher Teams nicht an dasjenige mit der besseren Tordifferenz. Entscheidend ist in diesem Fall die bessere Bilanz in den beiden Direktduellen. Sollten Barcelona und Real nach 38 Runden gleich viele Punkte haben, wäre Barça Meister, da es einen Clasico gewann und der andere unentschieden ausging.