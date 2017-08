Bild: KEYSTONE

Zakaria im Fokus: Der Nati-Form-Check vor den Spielen gegen Andorra und Lettland

Heute trifft sich die Schweizer Nati in Feusisberg zum Vorbereitungscamp. Am Donnerstag kommt es zum Duell gegen Andorra, am Sonntag gegen Lettland. Natitrainer Vladimir Petkovic kann dabei auf ein Kader mit viel Spielpraxis zurückgreifen.

markus brütsch / aargauer zeitung

Weihnachten! Vladimir Petkovic muss sich derzeit fühlen, als stünden die Feiertage zum Jahresende vor der Tür − und Ostern und Pfingsten noch dazu.

Wenn sich die verlustpunktlose Nati heute in Feusisberg zu ihrem Vorbereitungscamp auf die WM-Qualifikationsspiele sieben und acht gegen Andorra (am Donnerstag in St.Gallen) und Lettland (am Sonntag in Riga) trifft, ist es für den Nationalcoach eine neue, völlig ungewohnte Situation. Oft genug ist ein erheblicher Teil der Nationalspieler direkt vom Platz auf der Tribüne oder der Ersatzbank angereist, und man wunderte sich dann, wie die Akteure in der Nati die mangelnde Spielpraxis zu kaschieren wussten. Ende August 2017 aber ist alles anders. Bis auf Eren Derdiyok und Valon Behrami standen am Wochenende sämtliche der 23 Akteure, die Petkovic am Freitag in sein Aufgebot berufen hatte, in ihren Vereinsmannschaften in der Startformation.

Der Form-Check

Hamid und Mohammad wollen die Schweiz besser kennenlernen Video: watson/Lya Saxer

