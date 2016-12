28'500 Fussball-Fans singen in Berlin Weihnachtslieder

Niederreiter trifft bei Minnesotas historischem Sieg

Die Minnesota Wild mit dem Schweizer Internationalen Nino Niederreiter sind in der NHL nicht zu stoppen. Die Wild gewinnen in New York bei den Rangers mit 7:4 zum zehnten Mal hintereinander.

Niederreiter spielte bei Minnesotas Sieg eine Hauptrolle. Zu Beginn des zweiten Abschnitts erzielte er das 3:1. Nur 18 Sekunden vorher hatte Mikko Koivu zum 2:1 für die Gäste getroffen. Die Tor-Doublette leitete ein zweites Drittel ein, in welchem Minnesota fünf Tore gelangen und welches die …