Bild: EPA/KEYSTONE

Petkovic rüstet nach – Cupfinalisten und Serie-A-Legionäre stossen nächste Woche zur Nati

Nationalcoach Vladimir Petkovic ergänzt ab nächster Woche sein bislang 20-köpfiges Aufgebot für das Länderspiel vom 1. Juni gegen Weissrussland mit fünf weiteren Akteuren.

Dabei handelt es sich um die Cupfinalisten aus Deutschland und England. Es sind dies Goalie Roman Bürki von Borussia Dortmund, Stürmer Haris Seferovic von Eintracht Frankfurt sowie Granit Xhaka von Arsenal.

Hinzu kommen die Italien-Legionäre Remo Freuler von Atalanta Bergamo und Silvan Widmer von Udinese, die in der Serie A die letzte Meisterschaftsrunde bestreiten.

Der rekonvaleszente Stürmer Breel Embolo (Schalke 04) bleibt derweil beim Schweizer Team. Für einen Einsatz des Stürmers ist es nach dessen schweren Verletzung aber noch zu früh.

Weitere Änderungen im Aufgebot wird es nach dem Test gegen Weissrussland in Neuenburg sowie der letzten Runde in der Super League (2. Juni) im Hinblick auf das WM-Qualifikationsspiel am 9. Juni auf den Färöern geben. (pre/sda)

Die Rekordspieler der Schweizer Nati

Unvergessene Nati-Geschichten 07.03.2007: Johann Vogel droht Köbi Kuhn, in den Flieger zu steigen, um ihm «eins zu tätschen» 10.09.2008: Luxemburgerli vernaschen? Denkste! – Die Schweizer Nati kassiert die bitterste Niederlage ihrer Geschichte 29.02.2012: Ausgerechnet gegen die Schweiz erzielt Lionel Messi seinen ersten Nati-Hattrick 18.06.1994: Beni Thurnheers fataler Irrtum – es gibt eben doch einen Zweiten wie Bregy 25.03.1998: Bei seinem Debüt führt Gilbert Gress die Nati gegen England fast zum Sieg – dann patzt sein Lieblingsgoalie 13.11.1991: Weil die Schweizer Nati in der «Hölle von Bukarest» auf 0:0 spielt, vergeigt sie die EM-Qualifikation im letzten Moment doch noch 28.03.2001: Alex Frei macht Kubilay Türkyilmaz vergessen und sorgt dafür, dass Andy Egli einfach mal die Klappe halten muss 24.04.1996: Das Ende der kurzen Ära von Nati-Trainer Artur Jorge beginnt ausgerechnet mit einem Sieg 11.07.1966: Die «Nacht von Sheffield», der grösste Skandal der Schweizer Fussballgeschichte 12.10.2012: Ottmar Hitzfeld zeigt dem Schiedsrichter den Stinkefinger und macht sich danach mit faulen Ausflüchten lächerlich Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Micha-CH, 16.12.2016

Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs. Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo